云时代看书生云如何解答“超融合”这道题

目前，超融合的应用场景还在被不同的厂商去拓展，但是一个不可否认的现实是超融合在帮助企业应对云时代的IT变革方面正在发挥越来越重要的作用。

至顶网服务器频道 05月19日 新闻消息（文/李祥敬）：超融合，一个炙手可热的词汇。除了主流的服务器厂商，存储厂商、网络厂商、安全厂商等都在赋予超融合更多的内涵。不管你现在能否接受，超融合已经来了，而且已经在金融、制造、医疗、政府、高科技等行业逐渐展现出其能力和魅力。

超融合架构起初是受到Google、Facebook等大型互联网公司通过软件定义技术构建大规模数据中心的启发，将虚拟化计算和存储整合到同一个系统平台，结合虚拟化技术和企业IT的场景，为企业实现可扩展的IT基础架构。

如果追溯超融合这个概念，时间要回到2011年，Nutanix第一个提出了超融合的理念。在当时，人们觉得这是噱头和炒作。但是，经过这么多年的发展，超融合已经被人们普遍接受。

在初期，超融合主要被用于VDI、数据库加速，或者作为传统SAN存储的替代品。但是随着超融合市场的深入发展，超融合被赋予了更多的内涵。在国内，有这样一家企业也在用自身的实践解答“超融合”这道题，并给出了自己的答案，它就是书生云。

超融合的“远大前程”

一个事物的出现，背后肯定有需求的驱动，超融合也不例外。应该说，超融合之所以能够火起来，主要是业务需求的驱动。当我们身处“云大物移”的时代，企业现有的IT基础设施架构已经无法满足其业务创新的需求。于是，超融合被提了出来，而且市场数据也表明，企业对于超融合也是很“买账”的。

IDC的数据显示，2015年，中国超融合市场整体规模达到9170万美元，超过2014规模的3倍。同时，Gartner预测，到2019年全球超融合市场的规模将达到50亿美元，而Gartner的报告显示，中国超融合市场已成为全球增长速度最快的领域。

正是超融合市场具有这样的美好前景，也就不难理解为什么这么多厂商挤破头也要进入到超融合市场。我们熟知的超融合的“启蒙者”Nutanix在2016年也完成了在资本市场的上市，这应该是一种标杆意义。因为超融合可以被作为一个成功的商业模式被资本认可。

除此以外，2017年初HPE收购了成长迅猛的超融合基厂商Simplivity也应该是这种逻辑的一个写照。如果说这都是国外市场的表现，那么国内市场也甚是热闹。

联想与Nutanix在超融合方面进行战略合作，同时联想也在自主超融合方面进行发力，举行了贯穿2016年全年的“寻找超融合最美合伙人”的市场活动。中科曙光则是与VMware合作推出了StackCube超融合云计算一体机，为满足用户关键业务上云需求提供一体化方案。

再多的例子不必多举，超融合在国内市场的火爆足以证明超融合市场是一个值得投入的市场。作为有20年创业基因、在云计算市场耕耘长达6年的书生云，为了抓住超融合的商机，也推出了自己的超融合一体机。同时，书生云的超融合方案不光是为了商业模式的兑现，更是验证自己对于未来IT变革趋势的把握。

王东临：超融合只是一种交付方式

此前，至顶网记者独家采访过书生云CEO王东临，就超融合话题进行了深入交流。在王东临眼中，超融合只是一种交付方式，可以说超融合是开箱即用的代名词。而这背后更多是目前IT基础架构的变革。

根据书生云王东临的说法，万亿元IT基础设施市场将来会有80%都是以超融合方式交付的。王东临表示，万亿规模的IT基础设施行业正处于变天的前夜，有八大发展趋势其中任何一项都足以颠覆现有产业格局。总结来说，这八大趋势就是云架构、分布式系统取代企业级设备、开源、闪存、软件定义、重构软件以释放硬件的性能、CITE（企业IT消费化）和超融合。

虽然超融合只是这IT基础架构的八大趋势之一，但是从某种意义上看，以超融合为载体可以容纳其他七大趋势。也就是说，书生云通过自主的技术创新，有效整合成熟技术，通过超融合这一产品形态帮助客户实现云落地。

王东临表示，超融合的技术价值在于提供了这样技术改革的特区，相当于原先的深圳特区。书生云超融合一体机提供了标准化的交付，可以做到开箱即用，帮助企业降低“云门槛”。同时，标准化产品可以实现分销。

为什么这样说呢？因为书生云超融合一体机采用分布式的技术取代了以往的企业级专属设备，然后通过搭载基于开源技术的SUSE OpenStack Cloud，实现了软件定义的云架构。

通过开源和标准化组件，书生云超融合一体机帮助企业可以更好地构建适应云时代的IT基础架构。而且借助渠道合作伙伴的力量，超融合的颠覆性作用可以被更好地触达用户。

所以，超融合是一种云时代IT架构的交付方式。除了产品技术创新，其实超融合玩家需要思考的更多是借助超融合这种交付方式帮助企业实现业务创新。

书生云超融合一体机有什么独到之处？

书生云售前总监康祺表示，书生云在超融合领域针对两个市场分别推出不同的产品系列：针对大型数据中心用户，推出超融合数据中心方案；针对大中型企业的云计算需求，推出超融合一体机。

其中书生云超融合一体机具有高可用、高性能、高可靠、高能效、易运维等特点，很好地满足了这些数据中心的建设和管理需求。

书生云超融合一体机具备整体交付、零实施，开箱即用，免除传统云平台部署、实施的众多门槛。在凤凰创新园EB级超融合数据中心项目建设中，仅需300多台书生云超融合机柜即可完成部署。为什么书生云能够做到这样的效果？这主要得益于书生云在超融合产品上的技术创新。

书生云超融合一体机

康祺认为，书生云超融合一体机采用了许多核心技术，其中核心技术有三个：

一是书生云首创SurFS分布式共享存储技术。SurFS具有比Google、Amazon、Microsoft更领先的分布式共享架构，将数据路径压缩至极致，不仅性能大幅提升，所需硬件设备数量也大幅度减少，占用机柜和耗电也大幅减少，在性能和成本方面都突破了瓶颈，使得I/O性能成倍提升，成本大幅降低。

二是内部总线链接的分布式系统，超融合架构使得“去TCP/IP”等新技术能够规模化应用，从而成为新技术应用的突破口。例如，TCP协议三次握手四次关闭非常低效，书生云超融合一体机在存储I/O路径就尽可能避开TCP/IP协议，改为使用SAS、NVMe等更高效的原生协议，从而大幅提升了系统性能。

三是独有的TruPrivacy云数据安全技术，在性能、成本、安全性、密度和节能上都有十分明显的优势，同样的计算和存储能力只需现有技术50%的成本、20%的面积和30%的耗电。

康祺说，书生云立足产品化，可以为客户提供整体解决方案。另外，书生云超融合产品在简化运维工作、节省建设成本等方面优势是非常明显的，凤凰创新园EB级超融合数据中心项目就是典型的代表。

超融合究竟兑现了何种意义？

如果脱离开产品形态，正如王东临所言，超融合只是一种交付方式，如何在云时代为企业快速交付一个IT基础设施。超融合是目前实现软件定义基础架构的最佳方式。

深信服CTO曹心驰也告诉至顶网记者，深信服选择超融合这条路，为客户提供简单的、平滑演进到云的过程。超融合解决了大多数企业从虚拟化架构向云化转型的起点。

而在Nutanix首席解决方案架构师Steven Poitras看来，超融合就是一种物理基础设施架构，不过，硬件不是关键，只有通过软件定义来交付集成后的资源还能称为真正的超融合基础设施。也就是说，我们不要只看它的物理层架构，真正的超融合要通过上层软件、总体解决方案的提供能力来界定。

“Nutanix现在的定位是一家企业云解决方案提供商，超融合只是企业云的实现途径。”Steven Poitras说。

应该说，超融合只是一个架构、产品、交付方式，但是其应用场景却具有千变万化的特点。所以，我们并不能单一说超融合实现了什么意义，其承载的意义需要与其应用场景进行对应。

目前，超融合的应用场景还在被不同的厂商去拓展，但是一个不可否认的现实是超融合在帮助企业应对云时代的IT变革方面正在发挥越来越重要的作用。