多领域合作 浪潮与美亚柏科赋能信息安全

未来网络空间的治理将是一个社会实现有效管理的重要方面，作为电子数据取证与网络空间安全专家——美亚柏科积极与浪潮拓展合作领域，借助双方的合作，在多个领域引入大数据技术，帮助政府部门实现了相关事务的有效管理。

至顶网服务器频道 05月17日 新闻消息（文/李祥敬）：在整个社会互联网化程度不断提速的今天，安全问题成为最受关注的问题，不管是公共安全还是网络安全、信息安全。

在近日举行的2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会（IPF2017，Inspur Partner Forum）上，浪潮与厦门市美亚柏科信息股份有限公司（简称：美亚柏科）签订了战略合作协议。

基于协议的签订，双方将发挥各自资源优势，在金融监管、网络安全、公共安全这三大领域进行深度合作。此战略合作主要从产品、方案整合、客户拓展等方面开展，着力树立标杆项目，对提升双方竞争实力，实现产品方案互补，促进双方重点产品、方案和系统在金融监管、网络安全、公共安全等领域突破具有重大意义。

美亚柏科是电子数据取证与网络空间安全专家，主要服务的客户为国内各级司法机关以及行政执法部门。在IPF2017现场，美亚柏科展出了城市公共安全、金融风险防控预警平台、手机画像、恢复大师、取证魔方、存证云执法记录仪等明星产品，分享公司在电子数据取证、大数据、网络空间安全等领域的解决方案。

美亚柏科资深顾问（副总经理级别）黄基鹏

美亚柏科资深顾问（副总经理级别）黄基鹏告诉至顶网记者，虽然美亚柏科专注于安全，但是随着互联网的发展，美亚柏科也在拓展大数据业务。在这方面，美亚柏科已经与浪潮进行了实质性的合作。

多领域深度合作提升社会治理水平

在金融监管方面，浪潮与美亚柏科进行了名为互联网金融预警管控的合作项目。黄基鹏介绍说，在合作中，双方的合作点和分工非常明确，浪潮负责平台建设，而美亚柏科专注于应用。

“目前互联网金融快速发展，相关融资平台参差不齐。通过浪潮的计算资源和平台资源，从政府相关部门的数据中发现那些非法集资或者存在跑路风险的资金流向，从而帮助决策部门提前预警和管控。”黄基鹏说。

应该说，大数据时代的到来引发了我们对于事物思考的变革，这里面很关键的就是总体思维和智能思维。美亚柏科在大数据的计算过程中积累了各种智能模型，通过数据引入给出一定的预警和方案。

2016年年中，美亚柏科帮助厦门市研发了城市公共安全平台，有效整合了厦门50多个部门的大数据，通过挖掘、研判，可以为城市公共安全应急专家系统的指挥调度和决策提供帮助。互联网与传统产业的深度结合，已经给相关管理部门提出了许多新的挑战，而借助大数据实现社会管理，也将是未来发展的必然方向。

黄基鹏表示，美亚柏科一直在通过大数据技术分析应用推动政府治理及社会治理方面变革。而浪潮在大数据平台建设方面具有丰富的经验，双方的合作空间非常大。

浪潮集团副总裁彭震表示，浪潮是平台方案供应商，伙伴对于行业应用有着深刻的理解，浪潮和合作伙伴就是“平台＋应用”，融合与共。浪潮正在逐步升级同伙伴的合作模式，由原来商务、产品层面的浅层合作模式，转变到涵盖技术开发、产品定制、联合方案等全流程的深度合作模式。

除了金融监管，浪潮与美亚柏科在网络安全、公共安全等方面也将开展合作。黄基鹏说，随着科技的发展，电子数据将不仅来自于硬盘、手机，当前穿戴式的智能化装备都能给互联网大数据带来越来越丰富的个人信息。如何从这些数据中挖掘出价值是一大挑战。为此，浪潮和美亚柏科回联手加速大数据的价值实现。

现在云计算已经成为潮流，依托于国内首家由企业承建运营的超级计算中心——厦门超级计算中心，美亚柏科的互联网大数据中心已经开展了一系列基于云计算的大数据服务。黄基鹏表示，美亚柏科也会与浪潮的云平台进行更多的合作，比如美亚柏科的超算数据中心会采用浪潮的产品。

写在最后

未来网络空间的治理将是一个社会实现有效管理的重要方面，作为电子数据取证与网络空间安全专家——美亚柏科积极与浪潮拓展合作领域，借助双方的合作，在多个领域引入大数据技术，帮助政府部门实现了相关事务的有效管理。