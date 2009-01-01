 VMware收购Apteligent 借力移动应用管理强化云和终端用户计算

VMware本周宣布收购Apteligent，一家移动应用性能和监控技术提供商，并计划将其融入VMware的云和终端用户计算业务中。

至顶网服务器频道 05月16日 新闻消息：VMware本周宣布收购Apteligent，一家移动应用性能和监控技术提供商，并计划将其融入VMware的云和终端用户计算管理业务中。

VMware Telco Group总经理、战略及企业开发执行副总裁Shekar Ayyar表示，Apteligent带给VMware大量与应用如何运行在移动环境中相关的专利技术。

Ayyar表示：“我们将让跨云和终端用户计算环境的管理变得更加智能。我们正在寻求更好地跨整个VMware管理平台进行管理。”

这次交易的条款未对外公布。

Apteligent的技术可自动获取数据，并转译应用数据为用户提供洞察和信息，帮助提供移动业务性能。它会从应用的用户流中获取实时事件数据，追踪关键指标，利用移动生态系统数据点帮助客户改善性能。

除了Apteligent之外，最近VMware进行了一系列收购，旨在创建一个统一平台来实现在云、虚拟化和移动环境中的应用自动化和管理，Ayyar表示。

从2011年开始，VMware收购了Integrien，一家开发实时数据中心性能分析和管理软件的公司，帮助客户管理应用和基础设施性能。Integrien成为VMware开发其vRealize Automate（vRA）应用的基石，Ayyar说。

一年后，VMware收购了DynamicOps，带来的管理软件可以处理跨异构云基础设施的应用配置和服务，DynamicOps最终成为vRealize Operation（vRO）。

又一年后，VMware收购了Log Insight，一家分析和日志管理产品，由Pattern Insight开发，提供了对vRealize Suite的日志管理。

到了2016年，VMware收购Arkin，一家软件开发公司，让企业机构可以追踪网络传输流，以及虚拟环境和物理环境中的安全问题。该技术后来成为VMware的vRealize Network Insight（vRNI）。

今年年初，VMware收购Wavefront，一家微服务和DevOps技术开发公司，这也是它与AWS合作的跨云服务的一部分。

“Wavefront提供了快速获取的实时指标。随着客户考虑在容器环境中使用新应用，他们并没有几个月或者几年这么充足的开发时间。”

收购Integrien、DynamicOps、Log Insight以及Wavefront让VMware成为针对IT服务器端的管理基础设施，Ayyar说。

在客户端方面，VMware自主开发了用于管理桌面环境和虚拟桌面基础设施的架构。

管理方面的不断完善还在继续，2014年VMware收购了AirWatch，后者带来了移动设备和应用管理，以及面向企业的移动内容管理解决方案。

“现在Apteligent又进一步增加了移动环境中的应用管理，”他说。

Apteligent的竞争对手包括Mobile Iron、微软和思杰，他们都瞄准了如何将移动应用管理添加到各自的平台中。不过，Apteligent是少数几家该技术的独立开发方，这对VMware是很有吸引力的。

Apteligent进入这个市场有5年时间了，所以相对还是一家初创公司，没有OEM或者其他可能受到VMware收购影响的交易，Ayyar说。