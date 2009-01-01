  “一带一路”国际合作高峰论坛开幕 中科曙光成为“一带一路”科技创新典范

5月14日，为期两天的“一带一路”国际合作高峰论坛在北京正式拉开帷幕。国家主席习近平出席论坛开幕式并致欢迎词。本次国际合作高峰论坛的召开，标志着“一带一路”建设进入全面深化时期。

5月14日，为期两天的“一带一路”国际合作高峰论坛在北京正式拉开帷幕。国家主席习近平出席论坛开幕式并致欢迎词。本次国际合作高峰论坛的召开，标志着“一带一路”建设进入全面深化时期。

习近平主席在论坛开幕致辞中指出，我们要将“一带一路”建成创新之路。创新是推动发展的重要力量。“一带一路”建设本身就是一个创举，搞好“一带一路”建设也要向创新要动力。我们要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。

“一带一路”建设势必“信息先行”

本次论坛的主题是“加强国际合作，共建‘一带一路’，实现共赢发展”。论坛包括开幕式、领导人圆桌峰会和高级别会议三部分，中科曙光总裁历军受邀参加了开幕式、高级别全体会议和主题为“加强政策沟通和战略对接”的平行主题会议，与来自各国的政要、企业家一起研讨共同发展的创新机制。

（中科曙光总裁历军出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式）

“建设‘一带一路’的创新之路，势必要‘信息先行’。实现沿线国家信息技术基础设施的全面升级和互联互通，是顺利推进‘一带一路’创新发展的必然要求。”历军在会上感受到，将数字经济视作新的增长极，用信息技术打通发展的“虚拟”高速公路，正成为越来越多国家的选择。而这对以曙光为代表的中国信息产业龙头企业而言无疑也意味着巨大的机会。

“这是一个中国和全球实现互利共赢的大计，中国将与世界分享中国发展带来的广阔机遇。”历军表示，“尤其是对于中国优秀的科技企业来说，当下是把中国创新、中国制造分享给世界的好时机，可以乘‘一带一路’的东风迈向全球化市场。”

中科曙光成为“一带一路”科技创新典范

“当前，‘一带一路’数字化建设正在进入关键期。对此，曙光制定了清晰的战略，即以技术和产品融通国际创新链条，以人才和服务惠及当地经济发展。”历军介绍说，曙光现有的研发实力和优势项目，都将成为“一带一路”建设中不可多得的参考经验，从而为“一带一路”数字化建设保驾护航。

作为“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”、“中科院智慧城市产业联盟（筹）”的理事长单位，曙光将深入参与到中科院“一带一路”国际科技合作行动计划，充分发挥自身在市场与产业化方面的优势和“桥梁”作用，为打造“一带一路”沿线国家科技创新共同体做出贡献。

同时，作为亚洲第一、中国最大的超算研制企业，曙光在“一带一路”战略实施中致力于打造区别于“中国高铁”“中国核电”的又一张中国名片——“中国超算”，并积极发挥超算的创新驱动作用，连同其他新一代信息技术，共同促进沿线国家的科学研究探索、产业经济发展。

此外，为建设“海上丝绸之路”和海洋强国，曙光还将依托中科院的先进技术成果，和自身在超算、云计算、大数据、智慧城市等领域的优势，与中国船舶工业集团公司强强联合，拟成立“智慧海洋研究院”，将“工业化+信息化”在海洋领域深度融合，打造智慧“海上丝绸之路”。

数字“一带一路”建设成果初现

对于推动“一带一路”数字化建设，曙光也已经身体力行地投身到多项实践中，并取得了重要进展：2016年，中科曙光与斯洛文尼亚ICT企业Arctur公司合作建设的数据中心落成。凭借斯洛文尼亚在欧洲地理中心的区位优势，曙光信息产业产品将进一步登陆欧洲；2017年2月，中科曙光、曙光易通、云南能投等赴老挝考察，就中科曙光等企业参与老挝巴松新城智慧城市建设达成初步合作意向。

同时，曙光还在亚洲、欧洲、非洲、美洲等地区都展开了不同层面的国际合作。在土耳其、法国等地区，曙光采取与当地企业结成战略联盟的做法，参与当地信息基础设施建设；在老挝、越南等地区，曙光则是直接与当地政府机构从顶层设计或科研层面开始进行洽谈合作；在南美、非洲等地区，曙光通过合作援建项目输出技术，参与当地的综合发展建设。

“我们希望在‘一带一路’倡议的带领下，落实更多的国际合作成果。”历军表示，“然而，信息化建设不仅仅是技术产品输出，还要扶上马，再送一程。因此，曙光将以互利共赢原则扎实推进相关合作项目，协助广大沿线国家以科技创新构建数字‘一带一路’。”