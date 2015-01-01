NVIDIA发布季度业绩报告 净利润大涨144％

图形芯片和ARM系统芯片硬件商NVIDIA表示，本季度的利润翻番，主要是拜旗下的游戏、数据中心和汽车部所赐。

至顶网服务器频道 05月10日 新闻消息：图形芯片和ARM系统芯片硬件商NVIDIA表示，本季度的利润翻番，主要是拜旗下的游戏、数据中心和汽车部所赐。

GeForce和Tegra芯片制造商NVIDIA在截至4月30日为止的三个月里（即2018财年第一季度）业绩报告的重点：

·收入达19.4亿美元，与2017年第一季度的13亿美元比上升48％。

·净收入为5.07亿美元，比上一年第一季度的2.08亿美元比增长144％。

·每股收益（非GAAP）为0.85美元，超分析师预测的每股收益0.67美元。

·NVIDIA的游戏业务占了旗下收入的大部分，达10.3亿美元，同比增长49％。

·数据中心芯片收入为4.09亿美元，同比增长186％。企业图像卡进账2.05亿美元，增长了8％。

·包括车载娱乐部门在内的汽车部门收入达1.4亿美元，与 2017年第一季度比上涨了24％。

NVIDIA还指出，由于旗下任天堂交换机控制台窗持续推向市场，旗下的Tegra部在未来数月将录得增长。与去年的同一季度相比，Tegra SoC业务的整体收入上涨了108％，其中包括交换芯片。

首席执行官Jensen Huang特别钟爱数据中心业务，NVIDIA认为，机器学习和AI（人工智能）工具的整合将大幅推动旗下的GPU芯片在数据中心业务的发展。

Huang表示，“NVIDIA的GPU深度学习平台是研究人员、互联网巨头和初创公司重新发明未来的首选工具。”

Huang还表示，“我们的数据中心GPU计算业务翻了几乎三倍，许多计算机科学家正在开展深入学习研究。一个又一个的行业正在GPU深度学习和AI的巨大威力里惊醒过来，深度学习和AI是我们这个时代最重要的技术力量。

NVIDIA还表示，NVIDIA与英特尔的专利交易令其在账面上刷进4300万美元。NVIDIA股票在盘后交易中上涨10.9％，达114.17美元。