戴尔重磅发布PowerEdge 14G服务器

Dell EMC预览了第14代PowerEdge服务器产品线，并称这将是在性能和可使用性方面的一次重大升级，但是几乎没有再说其他任何产品细节了。

至顶网服务器频道 05月10日 新闻消息：Dell EMC预览了第14代PowerEdge服务器产品线，并称这将是在性能和可使用性方面的一次重大升级，但是几乎没有再说其他任何产品细节了。

新产品将采用即将推出的英特尔Xeon Processor Scalable家族。除此之外我们得知，14G服务器产品线还有三个方面的创新：

可扩展性业务架构

- 提高应用性能和响应时间，NVMe低延迟存储增加了近19倍

- 一键点击式BIOS调优，能够实现多种处理密集型工作负载的快速部署

- 增强存储容量和灵活性，据称这对软件定义存储（SDS）环境来说至关重要

通过扩展API和一个新的OpenManage Enterprise平台实现智能自动化

- OpenManage Enterprise是一个新的虚拟化企业系统管理平台，带有应用插件、易于使用的界面和定制报告

- 增强的iDRAC 9系统管理性能是上一代的4倍

- ProSupport Plus with SupportAssist可以将解决部件故障的时间最多缩短90%

- 自动多维度冷却可以在单一配置下实现更多的GPU加速器，每台服务器的VDI用户增加50%

集成的安全性

- System Lockdown据称是行业首发的一项功能，可以防止配置更改造成安全性漏洞以及泄露敏感数据

- 像SecureBoot、BIOS Recovery、签名固件和iDRAC RESTful API（符合Redfish标准）增强了针对攻击的保护

Rackspace公司一位主机系统设计工程师Joe Wiese在声明中称：

“我非常喜欢新的iDRAC 9。新版本很全面，可以用于配置几乎所有功能，用于管理和维护服务器。Web前端可以查看和编辑iDRAC、PERC、NIC和BIOS，通过一个统一的Web界面，并且这个界面是通过API调用符合Redsifh标准用于脚本的。这是我遇到的对PowerEdge最棒的一次升级。”

他遇到的PowerEdge最棒的一次升级就是iDRAC的升级。

为惊喜做好准备

我们得到了一些几乎无关紧要的关于服务器开发的细节。

1、新的流线型前端设计，可以有效让空气流动，优化应用性能——哇哦

2、现在通过一种带有Quick Sync功能的手持智能设备进行服务器配置和监控

3、引入折边作为结构元素，减少了在服务器上使用涂料带来的环境污染——这点让我们无法理解

折边、在边框打出更好的孔，以及用于服务器配置和监控的手持设备，呃……谁说戴尔缺乏高科技创新的天赋？

一个性能细节

我们了解到，PowerEdge 14G在每台服务器上支持的VDI用户数量增加了50%。这是Dell EMC测试得出的结果，现在是在14G R740xd服务器上最多配置3个Nvidia GPU，与13G R730上配置2个GPU相比。Nvidia Tesla M10 GPU Accelerator每个GPU板上最多可支持64个用户。

Dell表示，PowerEdge 14G服务器将嵌入存储和数据中心一体机、超融合一体机以及机架、就绪的节点、捆绑产品及其他Dell EMC产品。不错。

这里缺少的是任何奇妙的、前沿的技术，例如可组合的基础设施、盒式服务器（Aparna）、或者可达到NVMe over Fabrics速度的集群服务器（Micron、Excellero、XIO和Axellio）

这里没有提到Optane和存储级内存，不过这可能会在公布14G服务器细节的时候推出。

这确实是一个主流的、企业级的、以数据中心为核心的服务器产品线更新预览，会得到现有客户的认可。

预计我们会在2017年年中看到更多关于Dell EMC PowerEdge 14G服务器的细节和定价信息，不会等待太久的时间。