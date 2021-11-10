NVIDIA：不再是一家芯片公司，而是平台公司

NVIDIA继续扩大自己在加速计算领域的领先地位，在近日举行的GTC大会上，NVIDIA公布了用于元宇宙、医疗、企业级AI、自动驾驶汽车和数据中心安全的平台。

NVIDIA继续扩大自己在加速计算领域的领先地位，在近日举行的GTC大会上，NVIDIA公布了用于元宇宙、医疗、企业级AI、自动驾驶汽车和数据中心安全的平台。

规模也许有望突破万亿美金大关的NVIDIA，一直在构建针对特定市场量身定制的平台，而它的竞争对手仍然只是试图将具有竞争力的芯片推向市场。是的，不管是初创公司还是科技巨头，他们都推出了极具竞争力的芯片，例如最近AMD发布的Instinct MI200和英特尔的Ponte Vecchio，但是NVIDIA在解决方案组合和生态系统方面，要远远领先于所有竞争对手。因此，这些步步紧逼的竞争威胁都不会实质性地从夺走NVIDIA AI的生意，除非竞争对手的软件生态系统中，这些看起来很酷的芯片能够转化成真正的解决方案，而这将是一项艰巨且高成本的任务。（另一方面，高性能计算方面的情况则完全不同，高性能计算应用可以被ISV引入超算中心里。）

这次NVIDIA宣布推出了什么？

与往常一样，NVIDIA首席执行官黄仁勋以一系列公告开始了此次活动，但这一次，解决方案才是大会的焦点，而不是那些闪亮的新芯片。（当然，今年也有新芯片推出）我们的文章中不可能涵盖了今年GTC的所有公告内容，但这里有一些值得关注的产品和技术。

Omniverse Enterprise

黄仁勋一直强调NVIDIA Omniverse，这是一个多媒体3D协作平台，使企业能够真正地在元宇宙中展开协作，对开发中的产品或者仿真问题进行了物理上非常精确的“数字孪生”，对象可以是汽车、工厂、地球、甚至是新的好莱坞大片。黄仁勋表示，之前处于测试阶段的Omniverse Enterprise现在已经在全球范围的系统厂商那里提供，起价为每年9000美金。

NVIDIA Omniverse数字孪生

所以你想一想： Facebook只是在名字上变成了Meta，而NVIDIA确实一直在打造和测试一个元宇宙平台（硬件、软件、AI模型和服务），帮助内容创建者、设计师和工程师提高生产力、协作能力和精确度。这是真正落地的成果，而不是未来的社交趋势。值得关注的是，最近微软也宣布推出了他们的元宇宙平台Mesh for Teams，以实现身临其境的协作环境，但这并不能与Omniverse相提并论。在这个新兴市场中，NVIDIA无疑是领导者。

NVIDIA Omniverse将彼此之间相互协作的工程师、艺术家和数据专业人士连接起来，并支持数字孪生。

黄仁勋的目标是通过Omniverse吸引4000万3D开发者。目前，NVIDIA已经于合作伙伴展开合作，引入来自第三方的内容和应用，包括ESRI、PTC、Reallusion和Pixar用于Universal Scene Description。在硬件方面，数百万的NVIDIA RTX GPU用户将可以使用Omniverse。（不需要Hololens和Oculus头戴设备。）

Omniverse Enterprise

NVIDIA还公布了新的Avatar Creator，它是Omniverse Enterprise的一个组成部分，生成了一张Omniverse中黄仁勋和他的玩具的照片。不错的夹克！

NVIDIA Avatar Creator，Omniverse平台的一个组成部分

我们相信Omniverse是NVIDIA多大数十个平台中的一个典型代表，并且已经与其他NVIDIA平台进行了集成，例如更新后的Maxine虚拟化身平台，后者采用了了将其他NVIDIA平台统一化的NVIDIA Unified Compute Framework统一计算框架。

Maxine

自动驾驶汽车

NVIDIA推出的另一个平台Pervasive，提供了对汽车制造商的端到端支持，是一个融合了数据收集、映射、训练、模拟、驾驶和AV世界模型的平台。现在，该平台扩展增加了一种合成复制器，可以减少训练AV所需的数据标记工作量。此外，Drive Concierge则支持车辆的自动泊车、Summoning、Digital数字助理和Confidence视图，当然，还覆盖了下面一些新的硬件。

NVIDIA多年来一直开发针对AV的到端到平台，无人能敌

新硬件

当然，这次还有一些硬件方面的发布。Jetson升级支持目前Drive platform for AVs 中采用的Orin SOC，可达到200 Int8 TOPS的性能，配置了Ampere GPU、Deep Learning Accelerator以及12个Arm核心。NVIDIA Jetson在机器人市场中备受欢迎，现在已经被6000多家企业的85万多名开发者所使用。

2022年第一季度即将上市的Jetson

NVIDIA宣布推出全新的Drive Hyperion 8，将2个Orin SoC与来自四家领先厂商的认证传感器相结合，支持12个摄像头、9个雷达、1个激光雷达和、十几个超声波传感器。虽然Teslas备受瞩目，但NVIDIA拥有一个完整的端到端平台，拿到了16个车辆设计客户订单，现在Lotus也成了NVIDIA的客户。

Hyperion 8

针对医疗市场，NVIDIA推出了全新的Clara Holoscan平台，配备 Arm/RTX A6000 GPU和ConectX DPU，此外还有其他一些医疗相关的公告。

Holoscan

说到DPU，NVIDIA宣布推出的另一款平台Morpheus，采用智能网络接口和软件通过BlueField创建零信任数据中心保护。在现代数据中心，每台服务器都可以被视为威胁来源，因此防火墙保护概念必须从外围延伸到每台服务器。

DPU Bluefield和DOCA NVIDIA的零信任保护

总结

上周NVIDIA股价上涨了约24%，周五略有下跌，过去12个月上涨高达300%多，就在竞争对手凭借推出新的芯片吸引人们注意力的时候，NVIDIA已经转型为一家平台公司。我们相信，这些平台将进一步加强NVIDIA在异构计算领域的实力，大大扩张NVIDIA的影响力。

上周，笔者看到有一些公司在宣传他们在边缘AI方面的优势，可以肯定的是，他们有不错的性能功耗比，但与Jetson AGX进行提笔就像是拿橘子和猩猩进行比较：AGX是一个平台，具有GPU、DLA、CPU和丰富的软件堆栈。平台是更易于部署的，减少开发时间和费用，支持运营商级解决方案。