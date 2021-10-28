AMD发布第三季度财报 数据中心芯片表现抢眼

计算机芯片厂商AMD今天发布第三季度财报，收益和收入均超出预期水平，不仅如此，对下个季度和全年收入的预测也超出预期。

计算机芯片厂商AMD今天发布第三季度财报，收益和收入均超出预期水平，不仅如此，对下个季度和全年收入的预测也超出预期。

该季度AMD在不计入股票薪酬等特定成本下的每股利润为73美分，收入为43亿美元，同比增长54%，远超过华尔街此前预期的每股利润66美分和收入41.1亿美元。

AMD公司首席执行官Lisa Su表示，AMD再次实现了创纪录的季度业绩，营业收入也同比翻了一番。她说：“2021年我们的业务显著加速，这得益于我们领先的产品和一致的执行力。”

过去18个月人们对电子产品不断增长的需求，以及全球芯片供应危机，给AMD带来了极大的推动作用，AMD面向个人电脑、服务器、游戏机的CPU和GPU产品销售激增，在这个过程中收入增长也大幅加速。

该季度AMD的计算和图形业务（包括个人电脑和游戏机）销售额增长了44%，达到24亿美元，这主要得益于新Ryzen 5000“Threadripper”处理器销售额实现了双位数的增长。

AMD在美国橡树岭国家实验室百亿亿级计算系统Frontier上取得的进展，也推动了GPU的销售。Su在声明中表示：“我们为橡树岭国家实验室的Frontier百亿亿级超级计算机出货了新的AMD CDNA 2 GPU，从而推动我们的数据中心GPU输入同比和环比都翻了一番多。”

AMD的嵌入式、企业级和半定制业务部门（包括服务器芯片和游戏机芯片销售方面）的销售额为19亿美元，同比增长69%，和上个季度一样，增长主要是由AMD Epyc服务器芯片和游戏机用半定制产品的强劲销售表现所推动的。

AMD在服务器市场取得了长足进步，并且正在从英特尔等竞争对手那里夺取更多的市场份额，因为微软和谷歌都增加了AMD芯片的采购来运行自己的云计算基础设施。Su表示，AMD数据中心芯片销售额同比翻了一番，占AMD总收入的20%多。

她说，这要归功于Epyc数据中心芯片的卓越性能。她解释说，由于微软和谷歌以及来自Netflix等公司的新业务，使得Epyc芯片的采用率相比之前几代有所加速。“该季度Epyc在企业级市场的增长尤为强劲。”

之外微软的Xbox Series X和索尼的PlayStation 5等游戏机产品也对AMD芯片保持旺盛的需求。

Su在电话会议上向分析师表示：“由于市场对微软和索尼最新的游戏机产品需求仍然非常强劲，因此AMD的半定制产品收入无论是环比还是同比都有增长。我们将进一步增加供应量以满足游戏机产品的持续需求，预计第四季度AMD半定制收入将继续增长。”

Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead罗列出了AMD该季度的一些亮点：

AMD符合你的预期，并且第三季度表现惊人，亮点包括：

收入增长54%，毛利增长70%，总利润增长450个基点

运营收益增长111%

净收益增长137%

数据中心业务（包括Epyc和Instinct）翻番

计算和图形业务增长44%，CPU/GPU平均销售价格提高

嵌入式、企业级和半定制业务（包括Epyc和半定制）增长69%

AMD在成本控制方面也取得了进展，有利于提高整体利润。该季度AMD的毛利率为48%，高于去年同期的44%，这要归功于现有客户购买了比以前更贵的处理器。而且AMD预计第四季度的毛利率为49.5%。

指引方面，AMD预计第四季度销售额为45亿美元，高于华尔街预期的42.5亿美元。全年来看，AMD预计收入增长65%，高于此前预期的60%。

尽管表现强劲且前景乐观，但投资者并不为所动，在延长交易时段的早盘涨幅迅速逆转，股价下跌了0.5个百分点。