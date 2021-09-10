IDC：2021年第二季度全球服务器市场收入同比下滑2.5%

根据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2021年第二季度全球服务器市场厂商收入下滑2.5%至236亿美元，出货量同比仅增长0.1％至320万台。

根据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2021年第二季度全球服务器市场厂商收入下滑2.5%至236亿美元，出货量同比仅增长0.1％至320万台。

该季度批量出货的服务器销售额增长5.6%至200亿美元，而中端服务器收入下滑30%至24亿美元，高端服务器收入下滑32.7%至13亿美元。

IDC基础设施平台和技术高级研究分析师Paul Maguranis表示：“从广义上说，由于市场开始小幅转向单路服务器配置，因此第二季度服务器市场表现有些平淡。虽然直接从ODM商购买的服务器同比减少，但与今年第一季度相比，超大规模数据中心过去的一些积压陆续被消化促使该细分市场出现大幅增长。”

服务器市场厂商总体排名

该季度HPE/新华三与戴尔在全球服务器市场中并列第一，两家厂商的收入份额分别为15.7%和15.6%。浪潮/浪潮商用机器(b)以9.4%的收入份额位列第三，其次是联想和IBM，份额分别为7.0%和5.0%。ODM Direct厂商的收入总比为26.7%，同比减少8.8%至63亿美元，出货量占比为32.2%。

注释：

*当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

a由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球外部市场份额。根据合资协议，清华控股子公司——紫光公司通过全资附属公司收购了新华三51％的股份，HPE拥有新公司49％的股份。

b由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。合资公司“浪潮商用机器有限公司”总注册资本为10亿元人民币，其中浪潮集团投资5.1亿元人民币，持有51％的股权，IBM投资4.9亿元人民币，持有剩余49％的股权。

服务器市场要点

从地区来看，亚太地区（不包括中国和日本）收入同比增长8.6%。中国服务器收入同比增长3.4%，日本同比下滑21.2%。拉丁美洲收入同比增长4.6%，北美收入下滑5.7%，欧洲、中东和非洲(EMEA)同比下滑2.3%。

2021年第二季度x86服务器收入下滑了2.2%，至214亿美元。非x86服务器收入同比下滑4.5%至23亿美元左右。