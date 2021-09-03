HPE发布第三季度财报 称“即服务”模式正在赢得新客户

HPE今天发布了第三季度财报，结果收益超出分析师预期，收入则与预期保持一致。与此同时，HPE上调了今年自由现金流和每股收益的指引，这也是自去年10月以来的第四次上调，主要原因是HPE的即服务和网络业务所展现出的实力，以及所谓的“边缘-云”管理策略。

HPE今天发布了第三季度财报，结果收益超出分析师预期，收入则与预期保持一致。与此同时，HPE上调了今年自由现金流和每股收益的指引，这也是自去年10月以来的第四次上调，主要原因是HPE的即服务和网络业务所展现出的实力，以及所谓的“边缘-云”管理策略。

该季度HPE的收入为69亿美元，环比增长3%，同比增长1%，略高于此前分析师预期的69.3亿美元，每股47美分的收益则轻松超过分析师预期的42美分。

HPE高管表示，HPE核心的计算和存储业务稳定，甚至在存储市场上占据的份额也在增加。与此同时，Intelligent Edge和GreenLake可组合基础设施产品等增长型业务也有强劲增长，其中后者是以订阅服务的形式交付本地设备。此外，该季度HPE新增了200多家GreenLake客户，客户总数超过1000家。

该季度Intelligent Edge业务经过汇率调整之后的收入为8.67亿美元，同比增长23%，营业利润率显着提高。HPE表示，即服务订单增长了46%，但没有具体说明金额。

利润率扩大

作为一家增长缓慢的企业，HPE通常在其财报中会重点强调现金流和毛利率等指标，该季度这两项都显示出稳健的增长。其中，毛利率为34.7%，小幅增长0.4%，自由现金流增长超过330%，达到14.6亿美元，这也是HPE首席执行官Antonio Neri此前提及的“我们的产品组合将实现更高利润率”的结果，尤其体现在软件方面。

HPE公司首席财务官Tarek Robbiati表示：“我们有充足的流动性支撑运营、投资增长并给股东带来回报。”他宣布，将在10月份支付给股东12美分的股息。

近几个月来，HPE的战略越来越受到关注，因为HPE已经回归到作为多元化系统管理者这一根基。最近HPE发布了Unified DataOps以及Data Services Cloud Console，旨在提供Neri所谓的“无处不在的云体验。我们将加速这一战略，而且这个战略正在发挥作用。”

Neri说：“情况很简单，客户希望在本地和边缘获得云体验，而我们正在通过GreenLake实现这一目标。”

赢得美国国家安全局订单

就在公布最新季度财报的前一天，HPE刚刚宣布已经与美国国家安全局签订了一份价值20亿美金、为期10年的合同，将通过GreenLake平台提供高性能计算即服务。Neri表示，这笔交易意义重大，因为这次HPE出售的不仅仅是基础设施。

他说：“这是一种真正的即服务模式和管理，我们在其中运行整个环境，这与过去大不相同。”

如果从细分市场来看，该季度HPE的高性能和关键任务系统收入增长了9%，达到7.4亿美元。计算业务收入下滑12%至31亿美元，但环比增长了4%。该季度HPE的全闪存阵列业务增长30%，带动存储收入增长1%至12亿美元。

HPE高管们表示，在经过了过去一年的不确定性之后，企业的购买模式正在趋于稳定。Neri说：“我特别看好IT支出周期。”Robbiati则表示，供应链短缺继续抑制增长，至少在未来两到三个季度内可能会持续下去。

另外，HPE上调了全年部分财务目标指引，预期每股收益将在1.88美元至1.96美元之间，高于之前预计的1.82美元至1.94美元，自由现金流指引从12亿美元至15亿美元上调至15亿美元至17亿美元。

HPE股价在盘后交易下跌约0.7%。多年来，HPE的股价一直在每股9美元至18美元的窄幅区间内交易。