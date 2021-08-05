面向下一个十年 浪潮让开放计算更具普适性

十年之间，参与和贡献开放计算的公司持续增加，随着开放计算生态的逐步完善和发展，其必将在更为广阔的范围内发挥作用，带动数据中心产业的革新。

2021年是OCP成立10周年，在过去的十年里，开放计算作为全新产业协作模式，推动了5G、AI、边缘等创新技术的快速落地，为数据中心的绿色发展和高效价值挖掘做出巨大贡献。

在近日举行的第三届OCP China Day 2021上，来自Intel、浪潮、腾讯、百度、阿里、西部数据、希捷、燧原科技等公司的与会嘉宾分享开放计算10年来在数据中心基础设施领域的创新成果，在人工智能、边缘计算等新兴技术领域的探索和应用，以及在电信、金融等行业的落地等。

同时，全球科技研究机构Omdia与浪潮联合发布了《全球开放计算发展报告》。报告指出，开放计算通过开放协作形成共识，促进了标准化、生态化，这些行之有效的举措正极大加速创新技术的普及。

例如在AI领域，OCP社区的OAM项目推动加速器模块的标准化，简化人工智能基础架构设计，缩短面向AI协处理器的开发周期，帮助芯片创新公司的设计和产品更快产业化。

开放计算的十年

经过10年发展，开放计算形成了完整的数据中心技术生态，集结了芯片、部件、整机、操作系统等领域的IT巨头以及全球领先的互联网运营商，OCP基金会从最初的几家企业，到现在拥有250多家成员企业，成为全球最大的开放计算社区。

作为全球开放计算的起源，OCP吸引着全球顶尖的公司加入并持续发展壮大，获得了Facebook、微软、谷歌、阿里巴巴、百度、腾讯、浪潮、HPE、英特尔、英伟达、ARM等OCP会员的支持和贡献。可以说，OCP已经逐步发展为一个支持数据中心标准化并参与产品部署的产业生态。

浪潮服务器产品线副总经理陈彦灵表示，开放计算为多元化的技术创新提供了基础平台，在平台上，产业链上下游的优秀企业可以展现自己强项并贡献出来，让所有的厂商能够分享这个成果。

标准是创新技术落地的基础，是推进产业发展的重要抓手。在AI，5G，边缘计算等创新技术的飞速发展中，如果缺乏统一的技术应用标准，那么技术的普及和供应链的协同，都将是创新技术落地过程中难以逾越的“门槛”，也将阻碍数据中心的发展。

在技术领域上，OCP由最初聚焦数据中心基础设施，向异构计算、边缘计算等前瞻技术延伸，目前已形成数据中心基础设施、服务器、网络、硬件管理、机架&电源等九大类23个技术专项。例如即将推出的Open Rack 3.0在空间、承重、供电、液冷支持等方面做出更多改进，让数据中心能够更大规模的运行各类AI工作负载；在高速网络通信领域，OCP Mezz（NIC）规范已经成为业界IO选项的标准，最新的NIC3.0技术规范增加了热插拔设计，信号速率最高可支持PCIe Gen5，满足各行业高密计算对空间的部署要求。

开放计算除了标准化，另一个显著特点是模块化。浪潮信息首席架构师叶毓睿表示，模块化的意义在于不同的组件可以由不同的公司推出，这使得硬件重构更快，加快迭代速度，随之而来的解耦与融合，恰恰是开放计算的未来趋势。

陈彦灵认为，随着人工智能、5G等技术的发展，计算的多元化趋势明显，开放计算一定会走出数据中心，走向边缘侧或者端侧。

引领开放计算的“浪潮”

开放计算产业链协同是开放计算技术、标准落地的重要驱动力。目前，围绕着网络、存储、电源等产业链上下游关键组件，OCP社区成员通过创新的产业协作模式，聚合全球最领先的科技企业，以社区的方式推动领先技术的产品化和产业化，加速数据中心的进化。

开放计算起源于超大规模数据中心，正向中小型数据中心和非互联网行业渗透。电信、金融、游戏、电商、医疗、汽车制造等行业已经或正在尝试部署符合开放计算标准的IT基础设施。据Omdia预测，非互联网行业在开放计算的市场占比将从2020年的10.5%增加至2025年的21.9%。

Omdia云和数据中心研究总监Vladimir表示，开放计算向传统行业渗透的障碍一方面是企业的认知，认为开放计算是面向大规模的计算场景，一般企业用不到。另外企业引入开放计算需要额外的服务和技术支持，这需要开放计算组织构建更加完善的行业生态。

陈彦灵说，开放计算需要解决产业化，行业规模化应用的问题，首先要解决标准化、通用化的问题。毕竟开放的核心和根本是标准化。

浪潮向OCP社区贡献更多满足行业应用的成熟服务器产品，包括整机柜产品、全球首款AI开放加速计算系统MX1、NF8260M5、全球首款OTII边缘计算服务器等，提升OCP社区的产品丰富度，通过构建主流机架式服务器OCP规范，开发通用模块、开放组件，协同产业上下游，完善开放计算生态，促进开放计算在行业的应用。

目前，电信、金融、能源等行业是开放计算向传统产业渗透的先行者，已取得很好的收益，节省超三成以上的资本和运营支出。浪潮将继续推动开放数据中心产品向企业级市场的应用普及，让越来越多的行业用户也享受到开放计算基础设施带来的收益。例如针对整机柜产品，浪潮改变整机柜的模式，可以将标准服务器与整机柜快速组装到一起，实现一体化交付。

目前，浪潮SR整机柜服务器已经批量应用在百度、阿里、12306、奥鹏教育等互联网、交通、教育行业客户的数据中心。同时，针对传统行业客户存在的机房环境、采购模式、技术水平差异，浪潮还在推动设立标准机架式服务器OCP规范，降低客户对于开放计算的使用成本。

开放计算最核心的目标是让用户和业务系统对硬件无感知。陈彦灵表示，在这种情况下，我们不可能针对每一种客户定制一个开放计算产品，而是希望把通用服务器快速变成开放服务器。“浪潮让客户在不改变机房现有环境下使用开放计算产品，同时依托浪潮本地化能力，提供实时服务。”

结语

十年之间，参与和贡献开放计算的公司持续增加，随着开放计算生态的逐步完善和发展，其必将在更为广阔的范围内发挥作用，带动数据中心产业的革新。

展望未来，正如浪潮信息副总裁、浪潮信息AI&HPC产品线总经理刘军在大会上所言，“过去十年，开放计算成了数据中心创新的主力；未来十年，需要继续创新来应对数据中心降碳、适配和多元化的挑战，希望我们能共建标准，共建生态，携手推动开放计算产业的协同创新。”