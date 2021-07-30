EPYC再下一城：AMD本季度市场份额大涨，盈利亦超出预期

凭借着今年第二季度财务再度超出预期的财务业绩，AMD公司继续保持着强劲的增长势头。

凭借着今年第二季度财务再度超出预期的财务业绩，AMD公司继续保持着强劲的增长势头。

意兴正盛的AMD自然要乘胜追击，不仅顺势上调了第三季度的指导目标，同时拉升了全年的业绩目标，再次表达了自己从竞争对手手中夺取更多市场份额的雄心。

根据这家芯片制造商的报告，扣除部分成本前利润（例如每股63美分的股息分红），公司季度收入达到38.5亿美元，较上年同期增长99%。这样的成绩大大超出了此前预期，分析师模拟估算出的每股收益仅为54美分，收入则为36.2亿美元。

AMD公司首席执行官Lisa Su在一份声明中表示，公司在本季度中的表现“异常出色”，并强调称盈利能力较上一年提升了两倍有余。“凭借全业务线在市场需求方面的强劲升温，我们的增长速度明显快于市场整体水平。”

自2014年接任公司CEO以来，Su治下的AMD确实迎来了一波蜕变，也让这家企业从边缘化的困境中强势回归、再度成为计算机芯片领域的耀眼明星。而这一切的根本，在于AMD拿出了英特尔等老牌竞争对手所缺乏的强大新产品。

这一点在计算机服务器芯片方面体现得尤为明显。AMD公司的企业、嵌入式及半定制芯片业务取得了惊人业绩，收入同比增长183%、达到16亿美元。其中大部分增长是由AMD的全新EPYC芯片销量所推动。

Su在此次分析师财报电话会议上指出，这也是AMD公司连续第五个季度创下服务器芯片销售额纪录。

她表示，“我们发现整个服务器产品组合的市场需求非常强劲，第二代EPYC处理器收入持续增长，第三代EPYC处理器的销售额环比增幅也超过了100%。事实上，第三代EPYC处理器的收入增速甚至比第二代还要快。”

AMD公司也意识到云客户的需求在不断增加。Su表示，内部工作负载的采用率持续增长，亚马逊云科技、微软Auzre以及Google Cloud都在提供新的AMD支持型实例。“谷歌还宣布将选择AMD EPYC处理器作为其全新Tau VM系列首款产品的独家芯片。”

计算机与图形部门的表现同样抢眼。这部分主要面向个人电脑芯片销售的业务收入为22.5亿美元，较上年同期增长65%。强劲的增长，在一定程度上源自CPU与图形处理器产品的全线价格上涨。

Su还提到，AMD公司已经连续第五个季度实现了台式机与笔记本电脑市场份额提升。

她在会上向分析师们通报，“在台式机领域，我们的锐龙9处理器出货量增加了一倍有余，市场对于我们最高端锐龙处理器的强劲需求也促使AMD决定在本季度推出更为丰富的产品组合。在企业级应用方面，我们本季度与多家财富五百强金融服务、汽车与制药公司达成了批量部署协议，也让锐龙Pro移动处理器的出货量同比几乎翻了一番。”

Su还指出，随着联想、惠普、华硕及微星等厂商搭载全新AMD Advantage芯片的笔记本电脑在未来几个月陆续面世，AMD公司有信心进一步巩固自己在PC市场上的地位。

Constellation Research公司分析师Holger Mueller表示，AMD本季度实现的收入同比几乎翻番无疑是一项非凡壮举。在他看来，这明显意味着AMD公司正在从主要竞争对手英特尔手中夺取市场份额。

Mueller强调，“业务增长必然有所依托，随着家族计算需求与云计算市场的推动，PC销售额也在加速上涨。我们都很清楚，AMD这种迅猛增长的背后，吞掉的正是孱弱的英特尔业务。但必须明确一点，芯片市场就像是过山车，目前大幅上涨的价格未来很可能会再次下跌。至少拐点出现在什么时候，我们还须拭目以待。”

Su则在会议上表示，她认为AMD良好的发展势头在短时间内不会消失。她坚信即使2022年全球PC市场需求量下降，AMD也能继续保持增长。“我们相信我们能够在竞争当中胜出，我们也必须在竞争当中胜出。”

AMD公司预计下个季度的销售总额约为41亿美元，上下浮动区间为1亿美元，高于华尔街给第三季度定下的38亿美元基调。纵观全年，AMD公司也上调了整体预期，表示预计年增长率将达到60%，高于此前预测的50%。

AMD公司的股票在盘后交易中略有波动，先跌后涨，最终涨幅高于1%。

Moor Insights & Strategy公司的Patrick Moorhead总结道，“本季度，AMD公司的所有产品线尽皆表现强劲，创造一项又一项振奋人心的纪录。这证明AMD在过去几年来完美执行着发展规划。更疯狂的是，就算不把收购的赛灵思份额计算进来，AMD也仍然拥有广大的业务增长空间。”