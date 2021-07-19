为何主机仍然生机勃勃，充满活力——在诞生 70 年后，主机风采依旧

主机仍然焕发出强大的生命力。本文评估了主机的市场采用情况，其安全性、性能、可靠性、开放开源、支持云原生开发等优势，为企业的核心应用保驾护航并在混合云时代实现应用程序现代化。

作者：R “Ray” Wang，Constellation Research 首席分析师和创始人

2021 年 3 月

注：本文在Constellation Research 的许可下翻译转载。

主机于 20 世纪 50 年代初进入市场，当时， IBM 和 “七个小矮人” 公司（即 Burroughs、Unisys、NCR、Control Data、Honeywell、GE 和 RCA）共同开创了计算机新时代，在大型企业的关键应用、复杂建模以及大规模事务和工作负载领域开展了激烈的竞争。在过去的七十年里，我们见证了计算能力、存储和网络所经历的一次又一次集中化和去中心化的技术浪潮。

在每次浪潮中，权威专家、分析师和行业观察家都预言主机将会消亡。然而，“年事已高”的主机仍然焕发出强大的生命力。在 2020 年第四季度的主机使用情况更新报告中，IBM 分享了以下有关主机使用情况的统计数据：

《财富》100 强企业中的 67 家

排名前 50 银行中的 45 家

前 10 大保险公司中的8家

前 10 大电信公司中的8家

前 10 大零售商中的7家

五大航空公司中的 4 家

都在使用主机。

虽然可以通过标榜某种技术手段，让企业持续采用该技术，然而 IBM 采用的MIPS 指标（一种原始速度的计算方法）发现，主机的使用量在过去 10 年间增加了 350%。

面对混合云，许多 CIO 采用 “兼容并蓄” 而不是 “非此即彼” 的战略

最新的主机包含最新的 Fujitsu GS21 系列，该系列于2018年4月与Fujitsu Software GSS21sx V20一同发布，可用于支持与开放系统的连接。2019 年 9 月，IBM 推出了 IBM z15，突出展现了诸多关键功能，例如随处加密、云原生开发和即时恢复等。通过与医疗保健、旅游、金融服务和制药等行业的 CIO 交谈，我们了解到，主机仍在他们的总体现代化战略中发挥着关键作用。许多企业正与 Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud 以及 Alibaba Cloud 等公有云供应商开展合作，但同时出于成本和安全原因，仍将大量工作负载保留在主机上。

实际上，在许多竞争激烈的行业中，领军企业都采用混合方法，将云和主机作为企业值得信赖的高效架构，用于支持各种混合工作负载，例如，安全地提交医保报销申请、制定治疗方案、执行旅行预订、发起信用审查以及减少网上银行欺诈等。混合方法使最出色的企业能够为工作负载选择合适的技术，最大程度降低风险。为什么？因为弹性、分布式计算和存储以及共享基础架构持续在经受着时间的考验。正如一家《财富》50 强金融服务实体的 CIO 所说：“主机的安全性、高性能、可靠性和价值主张提升了我们继续采用混合方法的信心。我们当前的公有云合同会大大增加数据迁移和 I/O 成本。”

此外，Broadcom 和 IBM 等企业还大力投资于开放主机项目 Zowe，支持所有用户访问可扩展的集成式开源 z/OS 框架。用户可使用一种语言，通过一组通用的 API 和操作系统功能来访问开放系统和开放软件。这样，开发人员可以在云和主机上使用相同的工具，从而可以有更多的开发人员和资源同时使用这两种环境。数据也能够说明这一点，在IBM Z 的100家企业级用户中，有 94 家运行 Linux on Z，并且能够对主机进行现代化改造。此外，在2019年，Forrester 受 IBM 委托对主机专业人员开展的一项调研表明，将近 90% 的企业级计算机专业人员认为，就业市场中对这种组合技能的需求在不断增长，75% 的人认为主机技能的市场需求很高。

在混合环境中，主机继续与其他技术共存而且还在不断发展壮大

主机采用率的增长与公有云的扩展相伴相行。Constellation 预计，目前全球有 20% 的工作负载在公有云中运行。随着采用率不断提高，主机、本地部署和云部署的共存现象将至少持续十年。Deloitte 在 2020 年开展的一项调研中确认，主机的使用量在持续增长：

74% 的受访企业相信，主机仍具有长久的生命力，并且是其组织机构的战略平台

91% 的受访企业确认，在未来 12 个月内，扩大他们的主机规模是一个优先级中等或关键的任务

72% 的受访企业计划在未来三年内升级主机

底线：在企业计算战略中采用混合方法

尽管公有云已经在市场中占据了一席之地，但混合云方法仍是最出色企业所采用的主流方法。许多业务和技术领导扩大和增加了对主机的现有投资，旨在推动形成下一代关键的计算环境。事实上，企业必须依靠云和主机来共同引领数字化转型，致力于建立可信的、安心无忧的混合运行环境，同时实现高性能、卓越的安全性、多功能并存、弹性灵活和按需扩展。

在发展过程中，企业领导应关注于如何充分实现云和主机的价值，努力提高组织的投资回报率。对主机的现代化改造可与分布式平台和云平台的构建协同进行。通过平衡数据重心和I/O 成本，决定使用哪种技术来处理事务和关键工作负载。同时，团队可以在包括主机在内的所有平台上轻松使用相同的工具和标准，例如开源工具和标准。功能决定形式，技术决策必须与业务用例相匹配。Constellation 预计，主机不仅会在未来几十年继续发挥关键作用，而且还将在领先企业的整体技术和业务战略中不断扩大自己的“领地”。

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