MWC 2021：Nvidia宣布5G边缘基础设施平台将支持Arm CPU

Nvidia正在加紧为网络边缘的5G应用提供动力，在Nvidia Aerial A100 AI-on-5G平台上增加对Arm CPU的支持。

Nvidia正在加紧为网络边缘的5G应用提供动力，在Nvidia Aerial A100 AI-on-5G平台上增加对Arm CPU的支持。

Aerial A100 AI-on-5G是一个统一的融合平台，旨在提供边缘人工智能计算和5G连接。该平台将于4月推出，它把Nvidia Aerial软件开发套件与Nvidia BlueField-2 A100融合卡相结合，后者可以将多个CPU与Nvidia的数据中心处理单元进行配对。

该平台可以为高性能、软件定义的5G基站和人工智能应用提供支持，例如精密制造的机器人、自动导引车、无人机、无线摄像头、自助结账等。换句话说，它为企业提供了在边缘部署智能服务的一个选择。

因为Aerial A100 AI-on-5G平台已经支持英特尔的x86 CPU，所以今天Nvidia在巴塞罗那MWC世界移动通信展上发布的这项公告，有望为用户带来更多选择。Nvidia称，经过Nvidia认证的系统将创造一个“简化的路径，可构建和部署自托管的vRAN，把AI和5G带给私营企业、网络设备公司、软件制造商和电信服务提供商。”

Nvidia表示，Aerial A100 AI-on-5G平台的Arm版本将配置16个Arm Cortex A78处理器，以及即将推出的Nvidia BlueField-3 DPU，从而形成一个独立的融合卡，用于在云原生5G上运行边缘AI应用虚拟无线电区域网络。

Nvidia宣布支持Arm CPU并不令人意外，因为Nvidia正在以400亿美元收购Arm的过程中，这项交易正在接受监管机构的审查，预计要到明年才能完成。

Nvidia电信行业高级副总裁Ronnie Vasishta表示：“我们正在将计算人工智能和电信5G相结合，为5G上的人工智能创建一个软件定义的平台。通过支持Arm，我们不断成长的Aerial平台将加速推进无处不在的‘AI-on-5G’。”

据称，Nvidia的BlueField-3 A100 DPU是专为人工智能和加速计算工作负载设计开发的。它针对5G连接进行了优化，旨在与CPU协同工作。该DPU负责基础设施管理任务，例如扫描网络流量中的恶意软件和调度存储容量，通常这些任务是由CPU处理的，因此把这些任务卸载到DPU，可以让CPU资源释放出来专注用于运行计算任务。”

BlueField-3 DPU将于2022年上半年上市，届时还将搭载Nvidia的AI软件库，包括预训练的模型和Aerial 5G SDK，帮助开发人员缩短部署时间，向他们的应用中添加各种AI功能。

“Bluefield-3结合了Nvidia加速计算和Arm的性能水平，这一组合有助于扩大Arm的生态系统，让网络供应商在创建和部署5G系统方面有更多的选择，”Arm公司高级副总裁、基础设施业务线总经理Chris Bergey这样表示。

首个AI-on-5G创新实验室

打造平台是一回事，但让客户采用这个平台就是另一回事了。因此，Nvidia宣布与谷歌展开合作，创建了首个AI-on-5G创新实验室。

该实验室主要面向那些希望在Nvidia这个新平台上开发和测试解决方案的网络基础设施提供商和AI软件开发者。谷歌将主要贡献他们的Google Anthos平台，用于开发多云和边缘应用。

这对开发者来说是有一定吸引力的，因为Anthos本身就是一个受欢迎的产品，让开发者可以创建由Kubernetes管理的云原生容器化应用，运行在任何类型的云或边缘基础设施上。

谷歌云网络副总裁兼总经理Shailesh Shukla表示：“通过Anthos应用平台，谷歌云将让很多垂直市场的服务提供商和企业能够在网络边缘通过5G进行无缝连接。我们很高兴能够扩大与Nvidia的合作。”

两家公司表示，希望在今年年底之前启动并运行该实验室。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，5G和边缘的争夺战主要是集中在是在平台方面的，谁能够开发出最吸引人的产品并且得到最多企业的采用，谁就将赢得这场竞赛。

“Nvidia在这两方面都取得了进展，一方面Nvidia在5G人工智能软件平台上增加了对Arm芯片的支持，另一方面在企业采用方面，Nvidia与谷歌展开合作，使企业能够熟悉他们的5G AI平台并使用谷歌Anthos为其构建应用。”