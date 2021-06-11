IDC：2021年第一季度全球服务器市场收入同比增长12.0%

根据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2021年第一季度全球服务器市场厂商收入增长12.0％，达到209亿美元，出货量同比增长8.3％至280万台。

该季度批量出货的服务器销售额增长了15.4%至173亿美元，而中端服务器销售额下滑了2.7%至24亿美元，高端服务器销售额增长了0.1%至12亿美元。

IDC基础设施平台和技术高级研究分析师Paul Maguranis表示：“2021年第一季度服务器市场的良好表现，主要得益于相比较的是去年新冠疫情造成冲击最大的一个季度，但这只是一个方面。该季度经济复苏推动服务器投资大幅增加，此外针对业务应用、数据中心基础设施和IT运营现代化的投资也有所增加。”

服务器市场厂商总体排名

该季度戴尔继续保持全球服务器市场第一的位置，收入份额为17.0%。HPE/新华三(a)位列第二，收入份额为15.9%。浪潮/浪潮商用机器(b)和联想并列第三，收入份额分别为7.2%和6.9%。此外，ODM Direct厂商的收入占比为26.3%。该季度服务器出货量排名前四的厂商分别是戴尔(17.5%)、HPE/新华三(a)(14.5%)、浪潮/浪潮商用机器(b)(8.0%)和联想(6.1%)。

服务器市场亮点

从地区来看，中国服务器市场收入同比增长29.1%，亚太地区（不包括中国和日本）增长16.6%。拉丁美洲同比下滑9.1%，北美同比增长10.6%。

该季度x86服务器收入增长了10.9%，达到187亿美元。非x86服务器收入同比增长23.0%至22亿美元。

注释：

*当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

a由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球外部市场份额。根据合资协议，清华控股子公司——紫光公司通过全资附属公司收购了新华三51％的股份，HPE拥有新公司49％的股份。

b由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。合资公司“浪潮商用机器有限公司”总注册资本为10亿元人民币，其中浪潮集团投资5.1亿元人民币，持有51％的股权，IBM投资4.9亿元人民币，持有剩余49％的股权。