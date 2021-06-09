“智、劲、稳、迅” 新华三致力做最好的服务器产品

新华三集团计算存储产品线副总裁、智慧计算产品线副总经理刘宏程表示，新华三服务器不仅拥有领先的市场定位，同时在品牌影响力、技术引导力方面也有巨大提升，真正引领时代的技术、生态的进步，做最好的服务器产品，更好地满足客户需求。

当前数字经济已发展至成熟期，人工智能、大数据等创新应用呈现风起云涌之势，多元化的场景应用和不断迭代的计算技术，推动着计算的演进。

凭借对智慧计算需求和技术发展的深刻理解，新华三集团定义了通用计算、异构计算、高可用计算、高性能计算、弹性计算、边缘计算等六大计算形态。

目前新华三集团智慧计算与智能存储已处于中国ICT市场的第一阵营，拥有业界最全的计算平台和GPU平台、业界最完整算力组合和算力形态。

在 “2021 NAVIGATE领航者峰会”上，新华三推出14款服务器新品，包括6款H3C UniServer G5服务器和8款HPE ProLiant Gen10 Plus服务器，涵盖了标准机架式服务器、AI应用优化服务器、塑合型刀片系统 、数据中心整机柜系统、高密度服务器等，全面满足各大应用场景的需求。

新华三集团计算存储产品线副总裁、智慧计算产品线副总经理刘宏程表示，新华三服务器不仅拥有领先的市场定位，同时在品牌影响力、技术引导力方面也有巨大提升，真正引领时代的技术、生态的进步，做最好的服务器产品，更好地满足客户需求。

新华三集团计算存储产品线副总裁、智慧计算产品线副总经理刘宏程

“新华三希望智慧计算产品更好地满足客户多元化的需求，所以产品路线图多元广泛，而HPE与H3C双品牌也为客户提供更多选择。同时，为了更好地适配和优化应用运行，新华三还成立了开放实验室，与众多合作伙伴携手打造场景化解决方案，服务行业客户。”刘宏程说。

“智、劲、稳、迅”引领云智原生时代计算新风向

新华三集团对智慧计算的定义体现在两方面，一方面能够敏捷地响应上层应用，另一方面需要提升底层的部件效率。刘宏程表示，智慧计算应该是能够自主感应工作负载并分析所需算力，进而生产算力并聚合到云中心，完成智能的调度并全面释放算力，新华三服务器，以内生智能，来成就智慧计算；以“智、劲、稳、迅”的匠心品质，全面满足云智原生时代各种智能化应用的需求。

智：新华三不仅在计算产品中融合了CPU、GPU、FPGA等多元算力，更利用全栈智能架构，让智能融入IaaS管理、PaaS平台层和应用层。同时，新华三本次还推出了傲飞高性能计算管理平台，实现HPC和AI业务的完美融合，同时帮助用户更好的管理多元算力并大幅提升扩展能力。

刘宏程表示，数字化时代多样化的应用对于基础设施的要求越来越多，多元化算力成为刚需。这就要求服务器产品需要具备“内生智能”，用合适的算力满足应用的需求。

新华三集团智慧计算产品线服务器产品管理部部长刘丙立补充说，算力本身从单一的CPU到多元化XPU，每一种算力要根据一定的负载进行优化。

劲：新华三服务器新品搭载了全新英特尔至强第三代可扩展处理器，通用平台性能提高50%；通过预优化BIOS配置模板，整机性能提高9%。作为全球首批通过英伟达认证的AI加速服务器厂商之一，新华三服务器支持NVIDIA A100 GPU，AI算力提升高达20倍。针对高性能计算场景，由于CPU算力、GPU算力和网络IO的优化，相较于上一代高性能计算集群，效率可提升至原来的2.5倍。

稳：可靠性是业务的基础保障之一。新华三提供了基于x86开放架构下的全栈式关键业务高可用系统。为提升计算产品的可靠性，新华三将故障检测与隔离、故障记录、主动故障分析、故障自愈等众多功能融入服务器产品中，使其能够应对海量任务带来的挑战，并为用户提供高达5个9的可靠性体验。

新华三集团智慧计算产品线关键业务服务器产品部部长林迎全表示，关键业务计算的市场需求是长期存在的，新华三既拥有HPE Superdome Flex，又提供自研高可用8路服务器 H3C UniServer R8900 G3服务器。“在整体可靠性不妥协的情况下，新华三推动关键业务计算向开放平台的转移。这对用户的好处显而易见，运营成本的减少，运维上也简单，技术的未来风险更低，毕竟开放性不存在被锁定或者消失的可能性。”

迅：数字时代，所有企业面临的竞争都在加剧，市场需求的变化也空前剧烈。通过在产品中落实塑合概念，新华三能够将计算、存储、网络等不同类型的物理资源整合进机柜框架内，并通过弹性管理和敏捷运维实现环境快速搭建和业务的迅速上线、快速变更等效果。

新华三集团智慧计算产品线服务器产品管理部部长诸剑桥表示，此次新华三发布的全新一代塑合型刀片系统以及数据中心整机柜系统是为了提供更好的弹性计算，丰富产品形态，同时彰显服务器研发的实力。“从未来中国超大规模数据中心建设来看，整机柜产品的形态富有定制化和前瞻性，符合市场的发展趋势。”

在本届领航者峰会上，新华三集团重磅发布“云智原生”战略，并发布“数字大脑2021”。刘宏程表示，智慧计算产品持续创新，更好地支撑“数字大脑2021”，服务“云智原生”战略。

结语

数字经济的发展对于智慧算力的需求将持续增长，聚焦“内生智能 成就智慧”的IT战略，新华三集团智慧计算将继续打造端到端、全栈全域的模式构建智能IT基础设施，以创新的技术、贴近场景的设计、更卓越的品质升级计算产品，把产品做到极致，把解决方案做到最优，不断探索智慧计算领域新疆界，助力百行百业数字化转型。