抓住广电产业变革机会 VIAVI强化创新能力深耕中国市场

在近日举行的第28届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2021），VIAVI携领先的光纤测试产品组合重磅亮相，并在现场展示了5G部署、测试及保障等领域的创新解决方

随着5G网络的商用落地及全面铺开，其大带宽、低时延、广连接等特性正助力推动广播电视和网络视听的高质量发展。高速、高品质的通信可为用户承载和提供丰富且优质的音视频内容，以满足超高清、虚拟现实、视频点播等服务需求。

在近日举行的第28届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2021），VIAVI携领先的光纤测试产品组合重磅亮相，并在现场展示了5G部署、测试及保障等领域的创新解决方案。

VIAVI业界领先的产品组合可服务于有线电视网络和光纤网络的测试、监控与保障，致力于为广播电视和网络视听的流畅呈现保驾护航。通过与5G的深度融合，电视、网络节目在制播及传输等方面得以进一步增强，可为用户带来更高速的用网体验，呈现更优质的视听内容。

此次VIAVI带来了全新的OTDR解决方案。经重新设计，OTDR 2.0可提供更快速、更可靠的测量和用户体验。现代化的触摸手势界面和引导式自动化工作流程可为任何经验水平的技术人员简化实时操作，以完善作业品控，并确保达成运营目标。模块化设计可实现光纤测试功能在T-BERD/MTS、OneAdvisor和CellAdvisor 5G等VIAVI平台间的迁移。该解决方案可提供从基本光纤认证到自动化双向表征在内的全面的光纤和服务层测试。

此外，现场还展出包括ONX-630、360-DSP、Seeker-HL、Smart-ID、NSC-100、OTU-5000以及HCU200（with XperTRAK）等在内的全面的光纤测试产品组合，以及CellAdvisor 5G、OneAdvisor-800、3Z RF Vision、TM500等5G部署、测试及保障领域的创新解决方案。

VIAVI大中华区技术总监沙慧军告诉记者，作为在广电电缆测试解决方案方面领先的测试厂商，VIAVI公司持续跟随技术的发展，聚焦中国广电市场。

广电产业变革催生市场机会

VIAVI专注于通信测试，以作为全球领先的端到端测试解决方案供应商为目标。VIAVI是北美地区广大电缆厂商整个生命周期中重要的测试伙伴，长期深耕广电领域。不过中国广电市场与国外有所不同，比如国内光纤到户FTTH覆盖面更广，整个广电在网络技术方面呈现三个特点：光纤化、5G业务和无线业务。

面对产业新变化，VIAVI提供了针对性的解决方案，比如针对广电的5G业务，VIAVI提供了从开通、部署到系统监控的广电整体传统方案。VIAVI的传统广电、光纤以及无线三大领域的综合解决方案在这次展会上得到了充分体现。

沙慧军说，传统广电的整个产品或者生态系统以前主要以同轴市场为代表，现在则更多地往光纤化发展或者面向无线、5G应用，这给VIAVI带来了更多的测试机会。作为领先的光纤测试综合解决方案供应商，当广电网络逐渐步入到以光为主要媒介的承载体时，VIAVI也将获得大量的市场机会。VIAVI不断加强在5G或者无线领域的投入，为5G实验室提供测试解决方案的能力。

随着5G的部署，基站数量急剧增加，技术的复杂度也不同程度地提高。为了减少测试人员的压力以及部署人员测试的门槛，VIAVI致力于打造更便捷、简约化、一键式、一体化的综合测试解决方案，覆盖无线、光纤及其他测试相关的内容在内的综合测试解决方案里。这也使得VIAVI在该领域得到了更高的市场认可度。

针对广电领域的产业特点，VIAVI提供了独立的产品体系。众所周知，光纤产业在三大运营商的支撑下，拥有了非常大的“朋友圈”或者“生态系统”。广电运营商或者全国不同广电业务的服务提供商选择光纤作为固网传送的最终目标。VIAVI的测试解决方案既要覆盖将来整个测试的目标需求，还要在同一个解决方案里能够更好地兼顾到传统的、面向广电行业应用突出的功能。“我们通过不同的功能模块和软件功能，在一体化的解决方案里得到综合的体现。VIAVI在提供测试解决方案上拥有丰富经验，并通过大量的、持续性的研发工作，致力于在同一个平台里更好地向不同的技术分支提供综合测试兼容。”沙慧军说。

强化创新能力深耕中国市场

创新对于高科技公司而言是至关重要且核心的因素，VIAVI也在标准、技术领先性等方面持续打造自身的竞争力。

作为高科技产业，通信行业一直以标准化的理念引导各个通信分支逐渐按照其既有的规律发展，而测试仪表则是标准在测试设备里的综合体现。在通信领域，ITU、3GPP、O-RAN、OI、IETF等标准支撑着整个通信行业往不同分支及细分领域快速地发展，以及相应领域的标准制定。VIAVI也积极地在不同标准组织中做出贡献。凭借在行业中多年的经验和技术积累，VIAVI一直努力保证设备及技术能够健康地发展以及互相之间的兼容性。VIAVI在标准化方面也起到了关键作用，不仅是支撑，更是影响标准按照它既有的方向持续发展。

此外，面对通信领域中运营商、OTT等不同类型客户的需求，VIAVI一直在思考和打造下一代测试解决方案。沙慧军表示，现有产品投入市场后，VIAVI研究未来三到五年的测试解决方案或者市场对测试解决方的需求，攻克新的技术或者产生新的测试解决方案原型，满足整个市场对测试系统的预期，将快速部署、运维到系统监测整合到一起，并降低用户的综合成本。

我们以中国移动采用SPN技术进行5G承载为例，针对该技术，中国移动从技术原型、技术认证，到现网试验、部署，现在已经完成第二期的部署。SPN作为新的技术理念，在国际上没有任何的部署经验，VIAVI在该领域中国移动从研发实验室到现网部署深入合作。由于SPN接入端更多使用了50G PAM4技术，在某直辖市移动公司，很多设备在运行过程中，莫名其妙地会出现链路问题，最终导致SPN里面大量管道的链路失效、丢包，这一系列的问题对现网造成了困扰。VIAVI利用自身技术，迅速地将集支撑SPN技术及解决光路测试能力于一体的综合测试解决方案提供给了运营商相应的测试人员，与设备厂商支撑人员一起，帮助该公司进行了很多现网测试。

沙慧军介绍说，通过用VIAVI的测试仪表，我们可以迅速地、一站式地把整个现网设备当前遇到的问题，原封不动地移植到线路仪表的测试链路，多纬度地帮助运营商快速定位问题原因。“VIAVI不仅是问题定位，还提出相应的指导性意见，让运营商能够快速地在现场修复问题。这一套自动化测试流程及测试解决方案在解决50G SPN遇到的大量现网问题方面起到了关键作用。”

其实从上述案例我们可以看到VIAVI虽然是一家全球性公司，但是对中国市场进行了持续的投入。沙慧军表示，VIAVI通过更好地获取公司内部资源以支撑中国相应用户的诉求与中国用户紧密合作，这也得到了公司管理层、董事会强有力的支撑。在中国移动拥有自主知识产权的SPN技术领域，VIAVI只面向中国市场，为中国移动量身定制。此外，VIAVI还与中国联通、中国电信也在承载领域密切合作。与中国联通探讨超100G的OTN技术；中国电信实施的M-OTN方案，VIAVI内部也进行了深入研究，并支撑M-OTN方案规模落地。

除了现场应用，VIAVI在实验室也投入了很多技术、研发及本土资源，支撑5G SPN实验室技术测试的验证，以及相应设备厂商之间互联互通设备技术相应的综合测试解决方案验证体系。另外，VIAVI在中国拥有强大的技术支撑能力，在香港、台湾、深圳、上海、苏州、成都、北京、西安都有相应的技术人员或者市场人员，且在苏州、上海、深圳、北京都有相应领域研发人员。北京和上海作为两个最大的技术支撑点，为VIAVI在中国的整个业务与运营商及OTT厂商的深度合作提供了强有力的技术支撑。此外，VIAVI也得到了德国、美国、加拿大、英国的业务单元全方位的强有力支持，支撑与中国市场重要客户间深度且持续的合作，更好地推广中国市场相应业务。

展望未来

过去的一年虽然惊心动魄，但是借助通信的发展，语音、视频、三方会议等线上方式让人与人之间的沟通并没有间断。很多以前需要面对面的场景，被引入到了云端。在接下来的12个月甚至更长时间，5G将进行快速地大规模部署，垂直行业应用也会逐渐地从零开始拓展。另外，由于云端应用愈发关键，这为数据中心带来了很大的技术压力，因此需要持续的创新。

沙慧军说，现在无论是以O-RAN为代表的5G技术发展，还是以800G为代表的新网络架构技术发展都在逐渐涌现。例如，现在很多的数据中心，尤其是领先的ICP公司逐步开始部署新一代网络构架，DCN和DCI也在快速变化。以800G为代表的新网络应用场景以及以DCI为代表的开放构架新技术的引用已逐渐呈现在我们眼前。这两个领域在支撑着OTT或ICP公司往下一代网络构架演变，促使他们快速地采用新技术支撑业务需求。

面向最新技术的测试解决方案，VIAVI的宗旨是要领先于市场，技术在投用阶段或者进入研发阶段，提前18个月使得该技术可用，以更好地满足该技术最终进入实验室来进行研发测试，使技术方案能够作为标准的测试解决方案为广大的生态系统所接受。例如VIAVI数年前就已进入O-RAN领域，虽然在国内O-RAN还未规模的部署，但国外已进入商用部署阶段。从ORU到ODU到OCU等，VIAVI在O-RAN方面做了大量工作。在O-RAN联盟里，VIAVI从标准化的层面做出贡献。同时利用在无线、有线领域相应的优势，VIAVI在测试解决方案方面也做了持续的投入，致力于成为领先的面向O-RAN的综合的测试解决方案供应商。

另外在固网领域的800G或者相干的DCO，VIAVI在三到五年前就已经进行了相关投入。VIAVI发布的面向800G物理模块验证阶段的标准化的测试解决方案已为各个头部企业所采用，其可帮助客户解决开发中遇到的问题，该方案还被整个产业链选为作为互通兼容性和性能测试的基准方案。针对DCO，VIAVI提供了综合的支撑解决方案，帮助包括模块研发者、设备开发者、OTT企业、系统集成实现者以及最终运维相应的人员在内的生态系统里每个节点的参与者，帮助他们在生命周期的任何节点，轻松地解决现网当中遇到的问题，在统一的技术支撑形态下面，更好地完成相应的验证测试。