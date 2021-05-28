戴尔发布第一季度财报 基础设施业务表现抢眼

今天戴尔公布第一季度财报，由于市场对其PC和笔记本电脑的持续强劲需求，使得收益和收入均超出预期水平。

今天戴尔公布第一季度财报，由于市场对其PC和笔记本电脑的持续强劲需求，使得收益和收入均超出预期水平。

该季度戴尔在不计入诸如股票补偿等特定费用的情况下，每股利润为2.13美元，收入为245亿美元，较去年同期增长12％。

这一结果远远超出了华尔街预期的每股利润1.61美元，收入234亿美元。

由创始人和首席执行官Michael Dell领导的戴尔公司，见证了新冠疫情大爆发迫使人们在家办公、从而推动其业务繁荣发展的过程。在这个背景下，人们对PC、笔记本电脑和其他能够支持远程办公的设备需求迅猛增长。

戴尔首席运营官Jeff Clarke在一份声明中表示，“数字化转型”正在推动着全球对戴尔产品的强劲需求。他说：“现在客户比以往任何时候都更倾向于借助戴尔来构建他们的数字化未来。”

该季度戴尔的PC业务（到目前为止仍是戴尔最大的业务部门）销售额为133亿美元，比去年同期增长了20％，PC的运营收益达到11亿美元。戴尔表示，在这一细分市场中，消费级PC增长了42％，商用PC增长了14％。

Pund-IT分析师Charles King表示，戴尔PC部门帮助其取得了出色的业绩。

King说：“Latitude、Precision和Inspiron解决方案订单实现两位数增长，戴尔XPS系列订单增长了21％，Alienware游戏系统订单猛增76％。”

戴尔首席财务官Thomas Sweet在与分析师的电话会议上表示，随着商用系统订单恢复增长，台式机销售也在持续改善。

戴尔的PC销售增长，和更大范围的趋势形成呼应，即全球各地的人们正在工作和日常生活中升级使用更现代化的电脑。而另一家PC制造商惠普，今天也公布了类似的强劲增长，第二季度业绩超出预期水平。

不仅如此，惠普还提高了下半年的展望，尽管目前惠普仍然深受全球半导体芯片短缺的困扰。

Clarke在电话会议上向分析师表示，戴尔目前正在很好地应对这些供应链短缺的问题。

他说：“正如我们所提到的，新冠疫情加速了每个行业数字化的速度，而且随着全球经济的复苏以及需求的回暖，半导体整体上是短缺的，在这种环境下，我们正在抓紧执行我们的战略。”

戴尔在基础设施销售战略方面也有很好的表现，基础设施部门（包括服务器、存储和网络）该季度销售额比去年同期增长了5％，达到79亿美元。细分来看，服务器和网络收入表现最为突出，收入增长了9％。该部门整体的营业收入为7.88亿美元。

Moor Insights＆Strategy分析师Steve McDowell表示，戴尔中端存储和超融合基础设施是该季度的亮点，同比增长23％。“超融合基础设施是戴尔的一大持续优势，vxRail表现非常出色。”

戴尔对其基础设施业务的发展寄予厚望。本月初Dell Technologies World大会上，戴尔公布了Project Apex项目，将通过该项目把所有企业级产品转变为“即服务”商业模式。

戴尔通过此举追赶着HPE、思科和IBM等按行业竞争对手，这些厂商已经投身于基于订阅的定价和交付模式，也就是所谓的可组合式基础设施。

在这种情况下，提供商将在客户那里安装和维护计算机、存储和网络设备，或者放在托管环境中，根据使用情况进行收费。基础设施提供商甚至为了满足客户的需求，将可变资本费用模式转换为把技术作为运营费用的模式，以平衡支出。

King说：“戴尔的基础设施和商用产品增长强劲，这使戴尔在实施Apex即服务策略和解决方案方面处于有利位置。”

有分析师认为，Apex业务模式将给戴尔带来长期利好，因为对客户来说，长期成本往往是更高的，而这种模式让客户获得了更高的可见性和对这些成本的把控。

研究机构Wikibon首席分析师David Vellante表示：“我认为，即使企业别无他选，朝着这个方向发展也是明智的。客户需要这种模式，随着时间的推移，这种模式是更有利可图的。”

McDowell表示，超融合基础设施产品是戴尔Apex即服务战略的基石。他说，这是明智之举，因为这让戴尔相比不具有超融合基础设施组件的惠普GreenLake更具优势。不过他提醒投资者，唯一的警告是，服务型产品的收益是要在服务合同周期内进行分摊的。

McDowell说：“这是一种随着时间推移而建立起来的财务模型，但也是行业的未来发展方向，因此我认为，戴尔加强在这方面的投资是一个积极的信号。交付存储和超融合基础设施能够发挥戴尔的优势，使其脱颖而出。”

戴尔也受到了来自VMware的提振，后者将在今年晚些时候从戴尔分拆出来。该季度VMware贡献了29.9亿美元的收入，高于华尔街的预期水平。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，总体来说，戴尔在整个业务组合中找到了一条增长之路，这是值得赞赏的，也是长久以来第一次做到了这一点。

他说：“只有存储业务的表现平平，但基础设施解决方案部门增长了9％，这是一个很好的结果。市场对PC的强劲需求帮助客户端解决方案部门实现了创纪录的业绩，尽管VMware的增长略显平淡，但它仍然是戴尔整体利润的主要贡献者。该季度戴尔取得成功的关键，在于良好的成本管理，运营支出仅增长2％，远远超过了收入。”