Nvidia发布第一季度财 芯片短缺助推收入创下新高

Nvidia今天发布了第一季度财报，游戏和数据中心业务销售额的巨大增长，使得Nvidia的业绩再次超出了华尔街的预期水平。

Nvidia今天发布了第一季度财报，游戏和数据中心业务销售额的巨大增长，使得Nvidia的业绩再次超出了华尔街的预期水平。

Nvidia宣布，该季度每股利润为3.66美元，收入为56.6亿美元，同比增长84％，高于华尔街此前预期的每股利润3.28美元，收入54.1亿美元。该季度Nvidia的净收入为19.1亿美元，或每股3.03美元。

Nvidia首席执行官黄仁勋表示，这是一个“梦幻般的季度”，市场对Nvidia产品的强劲需求使得“收入创下新高”。

当前全球半导体短缺推动了市场对Nvidia产品的大量需求，过去一年中Nvidia的表现非常出色。新冠疫情期间人们在家的时间越来越长，因此对于采用了Nvidia芯片的产品（包括游戏机和游戏PC）的需求也出现增长。

Nvidia的GPU是游戏产品、以及人工智能、加密货币挖矿（近几个月非常火）所需关键组件。

该季度Nvidia的GPU业务收入为34.5亿美元，比去年同期增长了81％，其中游戏板块的收入增长了106％，达到27.6亿美元。

Nvidia首席财务官Colette Kress在分析师电话会议上表示，游戏爱好者和学生是推高市场对其GPU需求的主要因素，她预计今年下半年游戏机平台的现有升级周期还将保持强劲水平。

Nvidia的计算和网络业务（包括用于数据中心的芯片）该季度增长了88％，达到22.1亿美元。Nvidia方面表示，去年收购数据中心网络公司Mellanox对该部门来说是一个极大的推动力，此外对服务器用GPU的需求也很强劲。

黄仁勋表示：“随着全球各行各业采用Nvidia AI来处理计算机视觉、对话式AI、自然语言理解和推荐系统，我们的数据中心业务将持续扩张。一年以来，Mellanox的表现超出了我们的预期，将帮助Nvidia转型为一家数据中心规模的计算公司。”

Nvidia的汽车业务该季度收入下降1％至1.54亿美元，专业可视化部门的收入增长21％，达到3.72亿美元。

黄仁勋在分析师电话会上表示，Nvidia与其他芯片制造商一样，过去几个月在满足市场对其产品需求方面一直面临重重挑战，原因之一是加密货币挖矿者正在抢购Nvidia的GPU。为了防止这种情况，最近Nvidia向其GPU中增加了一个新的软件，可限制加密货币挖矿过程中的哈希率，从而将GPU的供应量保留给其他用户。

不过Nvidia表示，今年下半年图形卡仍将是供不应求的，不过Nvidia在今年2月推出了专用的CMP加密货币芯片新产品线，有望缓解这个问题。

他向分析师说：“CMP的产量会有所提高，但这并不会影响GeForce的供应，因此可以确保对游戏玩家的供应。”

Nvidia上个月举行了一年一度的GTC线上大会，并发表了一些公告，有分析师称，这些公告可能会推动Nvidia其他规模较小的业务实现增长。Nvidia新推出的Grace CPU将让数据中心业务从中受益，这是Nvidia推出的首个基于Arm的数据中心CPU。有分析师称，Grace CPU将于2023年投放市场，这意味着，Nvidia将成为全球唯一可以提供一个完整的、支持GPU、CPU、专用数据处理单元的AI计算平台公司。

Nvidia还展示了下一代自动驾驶汽车芯片DRIVE Atlan，也有望在2023年左右上市。其他方面，Nvidia宣布扩大与数据中心虚拟化软件公司VMware的合作伙伴关系，以鼓励企业构建更多基于AI的应用。

Nvidia还透露了关于计划收购英国核心处理器设计厂商Arm的最新消息，称该交易有望在2022年完成。毫无疑问，这一声明的目的是为了缓解投资者们对于英国政府已经启动关于此次收购是否会构成任何国家安全问题的调查的担忧。

展望下个季度，Nvidia预计收入为63亿美元，远高于分析师普遍预期的55亿美元。Nvidia股价在盘后交易中下跌了1％。

Pund-IT分析师Charles King表示，Nvidia继续在财务和技术上有突出表现，“但是，对于收购Arm的不确定性可能会打击投资者的信心。”