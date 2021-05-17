AMD承诺将斥资16亿美元采购GlobalFoundries的12纳米与14纳米芯片

出于对全球半导体供应危机持续到2023年的现实担忧，AMD公司决定延长与GlobalFoundries签订的采购协议，希望从这家代工巨头手中拿到更大比例的产能配额。

出于对全球半导体供应危机持续到2023年的现实担忧，AMD公司决定延长与GlobalFoundries签订的采购协议，希望从这家代工巨头手中拿到更大比例的产能配额。

AMD公司在日前提交至证券交易委员会的8-K监管文件中通报了这项交易。AMD方面承诺自即日起到2024年12月31日，总计采购价值16亿美元的12纳米与14纳米节点硅晶圆。但AMD并没有透露成本明细，也没有上报所对应的具体产量。

如果AMD无法履行其采购义务，则承诺向GlobalFoundries赔偿计划支出与实际支出之间的差额部分。AMD还同意向一定比例的晶圆产品预付部分款项。

根据协议条款，AMD将不再受限于之前同GlobalFoundries签订的独家合作协议，因此可以从其他晶圆代工厂商处采购晶圆。考虑到过去一年中全球市场对于PC及GPU产品的需求激增，加上尚未实际体现的需求比例，AMD明显是要给自己留下充裕的产能供给储备。

AMD公司一位发言人向我们通报了关于此次交易的声明内容：

此项交易意在未来三年半之内基本锁定12纳米与14纳米节点产能，用于支持我们的各主力产品（包括面向PC及嵌入式等应用场景的CPU、APU以及GPU），外加Ryzen及Epyc领先处理器中使用的I/O晶片。其中使用的7纳米计算核心，由台积电公司负责生产。

此项修订协议涵盖未来三年半期间的晶圆价格与采购量，同时包含我们希望在这段时间内与GlobalFoundries产生的总采购金额。修订协议还允许我们从其他晶圆代工厂商处灵活采购其他产品。除晶圆采购款项外，修订协议中不含任何其他支付款项。

上个月，分析机构Canalys报告称，PC设备的月出货量达到近二十年以来的最高点，同比增长达55%，总计8270万台。Canalys公司预测，未来一年市场需求仍继续保持旺盛，而小型企业客户有望成为整体销售中的主要驱动力。

在这场席卷全球的半导体供应危机中，AMD公司几乎没有受到重大影响。根据该公司的最新财务报告显示，收入猛增93%达到34.5亿美元，CPU与GPU的销售额猛增46%达到21亿美元。企业总体收入为13亿美元，同比增长287%。

但芯片消费领域的其他部门就没那么幸运了，其中汽车制造商受到全球半导体短缺的冲击尤为猛烈。分析机构Alix Partners预计，今年全球汽车行业将因此错失1100亿美元收入，远远高于此前做出的610亿美元预估。