谷歌云和SpaceX将为企业提供卫星网络连接

谷歌公司的云业务部门和SpaceX公司今天宣布双方正在开展合作，通过SpaceX公司的Starlink宽带卫星为企业提供互联网连接。

作者：MARIA DEUTSCHER

更新时间：美国东部时间2021年5月13日13:28

谷歌公司的云业务部门和SpaceX公司今天宣布双方正在开展合作，通过SpaceX公司的Starlink宽带卫星为企业提供互联网连接。

通过Starlink轨道宽带网络，SpaceX希望在世界上一些未被高速互联网连接覆盖的地区提供高速网络连接。到目前为止，该公司已经发射了1500多颗卫星，并且计划还要再部署数千颗卫星。

SpaceX将同谷歌配合一起建立地面站或者天线，以连接到Google Cloud数据中心旁的Starlink卫星。地面站将使网络流量从Starlink卫星流向该搜索巨头的基础设施。等到这些硬件建设完成之后，这两家公司将可以向企业提供通过卫星的网络访问服务。

谷歌没有详细说明企业将如何使用Starlink提供的连接。但是，SpaceX卫星承诺的低延迟对于从事边缘计算项目的机构来说，可能会非常受欢迎。

边缘计算项目通常具有两个主要元素。有一些边缘设备，例如工厂里使用的那些可以收集设备故障数据的传感器，还有用来处理这些设备发回的数据的后台云端应用程序。比如说，这些应用程序可能是一个监控系统，当传感器检测到了硬件问题的时候，监控系统就会向技术人员发出警报。

企业可以使用Starlink将边缘设备连接到互联网，并将它们生成的信息传输到谷歌云中。企业可以使用谷歌云来承载处理边缘设备馈送信息的后台应用程序。谷歌和SpaceX共同建设的地面站将负责将信息从SpaceX网络传输到其基础设施之中。

将地面站设置在谷歌的数据中心附近可以更方便、更快地实现连接，这种做法比在独立的位置部署天线更好。这是因为数据包需要传输的物理距离越短，延迟就越小。

低延迟已经是SpaceX Starlink的主要卖点之一。组成Starlink网络的卫星部署在低地球轨道上，该地球轨道比传统通信卫星所在的地球同步轨道离地面近数千英里。这样做的结果是让数据可以更快地往返地球。

SpaceX也通过Starlink网络提供消费者互联网服务，该公司表示该服务的延迟大约在20到40毫秒之间，这与地面网络的延迟水平大体相当。该公司还宣传称该连接可以达到每秒50至150Mb的速度，并计划在年底前将连接速度提高两倍。Google和 SpaceX为企业客户提供的连接速度很有可能会更快。

据报道，这两家公司合作建设的第一个地面站将由SpaceX安装在谷歌位于俄亥俄州新奥尔巴尼的数据中心附近。有消息人士对CNBC透露，这两家公司的合作将持续七年。他们还透露SpaceX将使用谷歌云基础架构连接微软最近推出的边缘计算产品，这个消息非常值得注意，因为微软是谷歌在云基础架构市场上最大的竞争对手之一。

谷歌和SpaceX预计将在2021年下半年推出由Starlink支持的连接服务。