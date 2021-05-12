2021戴尔科技世界大会关注安全与网络功能

上周，我与分析师同事Steve McDowell、Matt Kimball以及Patrick Moorhead一同参与了线上召开的2021戴尔科技世界大会。此次会议的要点主要集中在APEX IT即服务产品，旨在帮助企业客户简化各类技术方案的使用与部署。

Michael Dell

上周，我与分析师同事Steve McDowell、Matt Kimball以及Patrick Moorhead一同参与了线上召开的2021戴尔科技世界大会。此次会议的要点主要集中在APEX IT即服务产品，旨在帮助企业客户简化各类技术方案的使用与部署。但除此之外，会上也发布了不少与安全及网络相关的有趣公告，我想就这两个方面聊聊自己的感受与见解。

戴尔的独门绝技

在我看来，戴尔手中最有份量的独门绝技就是其安全产品组合。而本届大会上戴尔从安全与网络两个方面双管齐下，给我留下了深刻印象。首先就是丰富且极具深度的产品组合，其中的端点安全功能包括由VMware Carbon Black与Secureworks支持的Dell SafeGuard and Response，外加由Netskope and Absolute与VMware Workspace One支持的Dell SafeData。这些解决方案以操作系统为底层基础，构建起全面的分层防御体系。除此之外，戴尔还设计出一种内在安全策略，有望将防篡改BIOS与身份验证芯片等专有功能集成至服务器、存储乃至客户端产品当中，用以增强操作系统层级之下的安全水平。这部分产品包括Dellsafe ID、DellSafe BIOS以及Dell SafeScreen等解决方案集成。我相信上述解决方案能够相互结合，真正建立起戴尔做出的预防、检测与响应功能承诺；而VMware与Secureworks提供的深度及托管服务也在其中发挥着重要的支撑性作用。

感兴趣的朋友也可以参考此链接了解更多信息。这里我要抱怨一句，目前戴尔在安全产品营销方面的最大弊端，就是不同产品各有自己的登陆页面、而且各页面之间往往难以导航贯通。

跨企业与服务供应商实现全面连接

在本届大会上，我还参与了戴尔企业与服务供应商网络基础设施产品的分组讨论。在企业级产品层面，高管们介绍了Dell SmartFabric解决方案及其通过开放式架构实现的全自动网络部署功能。我对戴尔在这方面的能力充满信心，毕竟公司CEO Michael Dell当初成立戴尔计算机公司（我本人也是公司的初始成员之一）就是为了推出基于行业标准架构的产品。在我看来，这种开放式架构有望减轻不同规模组织的设备管理负担、显著降低运营成本。

我也参加了服务供应商方面的议题讨论，具体包括5G的强大功能、如何通过边缘与云平台解锁下一代蜂窝标准，由此为运营商带来新的、规模化的、符合敏捷性原则的盈利机遇。我完全同意这个讨论方向，也赞赏戴尔与VMware共同发布的合作计划——此次合作将在2030年之前为全球服务供应商提供总值7000亿美元的5G与边缘市场业务机会。在边缘应用场景方面，戴尔谈到“一站式边缘”产品如何帮助韩国领先运营商SKTelecom快速部署5G服务，并通过整体网络基础设施实现投资收益。戴尔在会上还发布了两项重要公告：首先是戴尔-EMC流数据平台——这是一套升级解决方案，可在更小的占地空间内提供实时分析功能；其次则是带有PTC的戴尔制造边缘参考架构，此平台能够将边缘数据整合起来以改善运营成果并降低运营成本，帮助企业客户快速从工作站、计算机、移动设备以及制造环境等各类端点处获取分析洞见。