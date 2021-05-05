戴尔宣布将以40亿美元出售Boomi软件业务

戴尔宣布，私募股权公司Francisco Partners和TPG Capital将以40亿美元的价格收购戴尔旗下的Boomi集成平台即服务（iPaaS）业务。

戴尔宣布，私募股权公司Francisco Partners和TPG Capital将以40亿美元的价格收购戴尔旗下的Boomi集成平台即服务（iPaaS）业务。

戴尔首席运营官Jeff Clarke在本周日发表的声明中称：“这项拟议的交易将推动Boomi实现下一个阶段的增长，对双方公司、我们的共同客户、以及合作伙伴来说，都是一个正确的选择。”

他说：“对我们而言，我们专注于继续实施核心基础设施业务和PC业务的现代化，来推动进一步的增长。”卖掉Boomi业务将让戴尔释放出更多资源，进一步投资核心业务，同时为偿还400多亿美元债务提供一部分新的资金。

戴尔目前资产负债表上的大部分债务都是源自于2015年对存储设备制造商EMC的收购，这次收购交易中还包括了EMC的虚拟化子公司VMware和网络安全业务RSA。2020年戴尔将RSA出售给了以私募股权公司Symphony Technology Group为首的财团。上个月，戴尔宣布计划以90亿美元的价格分拆VMware。

Boomi并没有和VMware和RSA一样通过收购成为戴尔的一部分，而是在五年前被戴尔单独收购，这笔收购当时可能并没有对戴尔的资产负债表产生太大影响：因为Boomi在收购前仅筹集了约500万美元的资金，戴尔方面也没有透露收购的金额，而这通常表明交易规模是有限的。

在加入戴尔大家庭之后，Boomi成长为数据集成市场的主要参与者，拥有包括15000多家企业组织（包括许多大型企业）的客户群。Boomi的iPaaS平台——AtomSphere让企业可以更轻松地在他们的记录系统之间共享信息。零售商则可以使用AtomSphere平台将购买日志从电子商务后端转移到销售分析工具里，医疗企业则可以使用该平台在内部医疗应用之间同步患者记录。

Boomi的目标是利用其软件将建立数据集成所需的时间从数月缩短至数周。AtomSphere是通过减少过程中涉及的编码量、让工作人员通过拖拽界面（而不是集成的开发环境）进行集成来做到这一点的。

Boomi还涉足了数据管理市场的一些周边领域。除了创建集成之外，Boomi的软件还可用于与企业供应商共享信息和建立数据目录之类的任务。

私人股权投资公司Francisco Partners与TPG Capital一起收购Boomi，这种模式对于涉及戴尔子公司的交易来说并不陌生。2016年Francisco Partners与Elliott Management合作收购了戴尔的SonicWall和Quest业务，前者主要销售网络安全产品（例如防火墙），后者主要提供管理数据库和其他IT资产所用的软件。

自从Quest被转移至私人股本所有权下以来，至少已经进行了四次收购以发展其业务。私募股权公司通常会在收购了一家公司之后，帮助领导团队实施新的增长战略，以加快收入增长势头，从而帮助新的所有者获得更大的投资回报。

TPG合伙人Nehal Raj、负责人Art Heidrich在一份声明中表示：“我们期待与Boomi和Francisco Partners的团队合作，加速该公司作为一个独立实体的未来发展。”

戴尔表示，预计将在年底前完成Boomi的出售。摩根士丹利公司和DBO Partners将担任此次交易的财务顾问。