中兴通讯发布新一代G4X系列服务器，发力政企市场

中兴通讯举办服务器新品发布会，正式推出基于英特尔至强第三代可扩展处理器的全新一代G4X系列服务器产品：ZTE R5300 G4X通用服务器和R5500 G4X大存储服务器。

随着英特尔至强第三代可扩展处理器的推出，各服务器厂商纷纷对自己的服务器产品进行更新。日前，中兴通讯举办服务器新品发布会，正式推出基于英特尔至强第三代可扩展处理器的全新一代G4X系列服务器产品。中兴通讯此次发布了两款新品，包括ZTE R5300 G4X通用服务器和R5500 G4X大存储服务器，具备极致性能、灵活扩展、稳定可靠和极简运维等特性，将为千行百业的数字化转型提供强劲的算力支撑。

中兴通讯自2005年起就开始服务器存储产品的研究和开发，进军服务器、存储市场已经有超过10年的历史，在运营商市场服务器占有率位居一线，但中兴通讯在运营商之外一直是一个低调的存在。实际上，除了运营商市场外中兴通讯在政企市场同样表现不俗。中兴通讯服务器存储产品在金融、电力、政务等行业都拥有不少客户。其中，在头部的城商行、农信社中兴通讯都实现了规模销售，为金融科技建设提供强劲算力和海量存储。在政务领域，中兴通讯服务器存储产品落户到多个大部委、省/市政府；在电力行业已经成为电网、电力公司的主流供应方。

“中兴服务器已服务于全球30多个国家和地区，广泛覆盖电信、金融、政务、电力、交通等行业。”中兴通讯副总裁、服务器存储产品线总经理郭树波表示。

特别是2015年以来中兴通讯在服务器市场得到突破，实现了跨越式成长。2016年到2020年，中兴通讯服务器存储营收增长7.9倍。郭树波说，2021年中兴通讯将全面发力国内外政企和运营商市场，除了继续聚焦优势的金融、电力行业外，还将大力拓展互联网、教育、工业互联网等领域。

除了行业拓展之外，今年中兴通讯也将继续打磨产品，让更多好的服务器和存储设备推向市场。郭树波介绍，中兴通讯的存储和服务器全部实现自主研发，强大的产品研发能力，能同时提供多种算力平台，包括Intel平台、AMD平台，是国内仅有的几家具备存储产品真正自主研发能力的厂家之一。

“高质量、性价比高是中兴通讯的产品一大特点。中兴通讯全系列服务器通过多种创新设计方案，最大限度提升算力、提升存储容量密度、降低能耗、简化运维，灵活适配不同应用场景，有效降低采购成本、机房空间和运维成本。”郭树波说。

此次推出的两款服务器ZTE R5300 G4X通用服务器和R5500 G4X大存储服务器就是集中兴通讯众多创新技术于一体。这两款G4X服务器都采用了最新的英特尔至强第三代可扩展处理器，双路最大支持80核，提供超强通用算力；提供16通道、32个内存插槽，内存速率提升到3200MT/s，且支持英特尔最新一代的傲腾 200系列持久性内存。

为了用户对AI应用的需求，G4X系列服务器内置智能加速引擎，可根据不同应用场景灵活调度各种不同的异构算力资源，实现算力的最佳组合，如CPU+GPU、CPU+FPGA，满足人工智能、图像处理、工业控制等场景，将计算潜能发挥到极致。

中兴G4X服务器基于模块化设计和统一的软件平台，具备灵活的扩展能力，通过按需配置，匹配不同应用场景的差异化需求。如R5300 G4X可配置41个2.5吋盘位或 20个3.5吋盘位+4个2.5吋盘位，提供大容量存储；支持28个 NVMe SSD，提供高速I/O接口，解决传统方案中硬盘访问慢的瓶颈；最多可配置8个T4 GPU或4个A100 GPU，提供极致的异构算力。

尤其值得一提的是，中兴G4X服务器秉承了中兴服务器 “CT”基因，在设计、生产、测试、检验等环节，始终坚持电信级高标准、零缺陷。和上一代服务器相比，新一代服务器在主板布局、电源模块布局、散热等方面进行了多重优化，提高了设备可靠性。

另外，极简运维也是中兴G4X服务器的一大亮点。中兴G4X服务器通过智能网管Uniview以及自动化运维套件Unikits，实现服务器运维的远程、自动化和智能化管理，极大提高服务器的开通效率，降低运维难度和运维成本。

面向未来，郭树波表示：“面向行业数字化转型，中兴通讯致力于成为数字经济的筑路者，持续提升三大核心能力：产品硬实力、技术创新力、生态聚合力，在产品研发、生产、供应链和售后服务等方面均已做好准备，为各千行百业的数字化转型提供动能。”