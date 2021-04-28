AMD发布强劲财报 EPYC芯片助推Q1收入翻番

AMD今天公布了表现出色的第一季度财报，结果轻松超出分析师预期，收入几乎是去年同期的一倍，而且没有任何放缓的迹象。

AMD今天公布了表现出色的第一季度财报，结果轻松超出分析师预期，收入几乎是去年同期的一倍，而且没有任何放缓的迹象。

这一增长的主要动力来自几乎多有主要产品线的强劲销售表现，包括用于个人计算机的Ryzen芯片、用于服务器的EPYC芯片和Radeon GPU。

该季度AMD在不计入股票补偿等特定费用情况下的利润为每股52美分，收入为35亿美元，比去年同期增长了93％。

此前华尔街预计AMD该季度会有强劲表现，但普遍预期是每股利润44美分，收入32亿美元。股东们为此兴奋不已，AMD股价在盘后交易中上涨近4％。

AMD首席执行官Lisa Su表示，能够实现这一巨大增长是受到“我们推出了有史以来最好的产品组合”、强劲的执行力和强劲的需求推动的。

Su说：“我们所有业务的收入均实现了惊人的同比增长，数据中心的收入增长了一倍多。我们提高了全年指引，凸显了咋当前高性能计算产品被广泛采用、客户关系不断扩大的背景下，我们对业务所将实现强劲增长的预期。”

过去一年中，新冠疫情及各国实施的封锁措施，促使市场对于可实现远程办公和在线教育的笔记本电脑、台式机、游戏机等产品的急剧增加，这也让AMD从中受益，因为市场对此类产品的需求导致了处理器的普遍短缺，从而进一步推动了AMD的业务发展。

AMD在各个业务方面都有出色表现，其中计算和图形部门（包括Ryzen CPU和Radeon GPU）的收入为21亿美元，比去年同期增长46％，比上一季度增长7％。AMD方面表示，Ryzen CPU和Radeon GPU的平均销售价格均同比有所上涨。

最令人印象深刻的是AMD企业级、嵌入式和半定制业务（包括EPYC服务器芯片），该部门的收入同比大幅增长286％达到13.5亿美元。

Pund-IT分析师Charles King认为，关于Su所谓这是AMD有史以来最好的产品组合的说法，是非常准确的。

“几十年来，AMD一直是英特尔的出气筒，被很多人视为PC和数据中心市场永远遥遥落后的第二名。即使AMD确实做出了很多惊人的突破，例如AMD Opteron CPU有效地直击英特尔Itanium产品线腹地，并迫使英特尔转向x86-64架构，但是制造和销售方便的失误仍然让它看起来像是‘我的子弹会转弯’。”

King说，如今情况发生了逆转，Su自2014年掌管AMD以来就开始对AMD进行转型。她聘请了很多有才干的高管来帮助她，包括前戴尔的Forest Nerrod，戴尔子公司Alienware的联合创始人Frank Azor。

King说：“该季度AMD的出色表现让Su和AMD值得称赞，他们已经做的非常出色了。”

即便如此King仍然指出，仍然需要客观地看待AMD所取得的成绩：“34.5亿美元是个很大的变化，但现实情况是，英特尔一周前宣布季度收入为197亿美元，这还不足英特尔的五分之一。在Pat Gelsinger的领导下，未来几个季度英特尔将会成为一个更加强大的竞争对手。我很期待看看Lisa Su和她的高管团队将如何应对和做出调整。”

Constellation Research公司分析师Holger Mueller也提醒说，AMD在发展的同时需要关注成本，并指出，AMD的销售、市场营销、一般费用和管理费用都增长了50％多，而研发成本的增幅却不足50％。“在繁荣时期，研发是应该超过销售和营销的。”

不过Mueller仍然表示，AMD该季度的表现是很出色的：“在硬件行业规模超过10亿美元的细分市场中，很少有哪家厂商能够将收入和利润提高近一倍。AMD显然正在崛起中，这突显了一个成功的新产品线（也就是EPYC平台）是如何让一家公司真正脱颖而出的。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，AMD该季度的表现给他留下了深刻的印象，收入增长的同时，毛利润比去年同期增长了94％，净利润猛增了243％。

“这项非凡成就是由业务各个方面的实力所驱动的：用于PC、数据中心和游戏机的CPU和GPU。供应紧张使得这变成了卖方市场，因此，正如预期的那样，AMD将制造重点放在了平均售价和盈利性更高的产品上。AMD没有公布EPYC具体的收入数字，但我知道数字肯定是可观的，不过究竟有多大规模，仍然是个谜。”

对于下个季度，AMD预计将实现更快速的增长，收入预计在35亿至37亿美元之间，远高于华尔街预期的32亿美元，数据中心和游戏业务将成为下个季度的增长引擎。

如果AMD数据中心业务能够再次实现增长的话，一点也不令人意外。上个月AMD宣布推出了最新用于计算机服务器的CPU系列——EPYC 7003。该系列采用7纳米制程工艺，同时结合了一些最新的安全技术。AMD声称，EPYC 7003系列芯片在运行某些云工作负载的情况下，性能是英特尔最新数据中心芯片的2倍多。

同样也是在上个月，AMD推出了用于商务笔记本电脑的新型Ryzen Pro 5000芯片，将高性能与最新安全特性及管理功能相结合，对于那些希望为远程办公员工配备相关设备的企业来说，有很大的吸引力。

AMD有信心这些芯片将会受到客户的欢迎。AMD提高了全年指引目标，称2021年总收入将比上一年增长50％，高于此前预测的37％。华尔街预期AMD的全年收入增幅为38％。