以四大创新应对三大挑战 从IPF2021看浪潮的计算产业洞察力与实践力

在近日举行的浪潮数据中心合作伙伴大会（IPF）2021上，浪潮依托对于计算向智算转变、多元融合新格局的洞察与思考，通过技术架构和产品体系的创新、算力供给模式的创新和生态平台建设等方面进行积极布局和规划，给出了自己的答案。

毋庸置疑，我们现在处于一个计算无处不在的时代。全球的数字化转型已进入倍增创新阶段，各个国家的数字经济占比将持续提升，特别是我国“十四五”规划和2035年远景目标提出加快数字化发展，未来5年数字经济在GDP的占比将从7.8%上升到10%。

面对计算产业的变革时刻，数字经济将如何发展？算力如何加速行业数字化转型？在近日举行的浪潮数据中心合作伙伴大会（IPF）2021上，浪潮依托对于计算向智算转变、多元融合新格局的洞察与思考，通过技术架构和产品体系的创新、算力供给模式的创新和生态平台建设等方面进行积极布局和规划，给出了自己的答案。

洞察力：计算产业的三大挑战

随着以人工智能为代表的新一代信息技术的进步，人类社会正在加速度进入智慧时代，人工智能技术对第一产业、第二产业、第三产业产生了深远影响。

浪潮集团执行总裁、首席科学家王恩东院士表示，进入智慧时代，从计算到智算，智慧计算将成为智慧时代的核心动力，智慧计算对于计算力的需求呈现指数级增长。

面对指数级增长的计算需求，计算的技术、产品、产业也面临着巨大的挑战，具体来说体现在以下三个方面：

第一，多元化的挑战，计算场景的复杂、计算架构的多元。计算的关键任务是支撑业务的发展，不同的业务类型势必要求不同的计算系统完成。

特别是人工智能应用工作负载的流行，通用CPU没有办法满足多元计算场景的要求，多样化的算力芯片不断涌现。不过随之而来的是应用适配、迁移困难以及开发者生态建设的不足。

第二，巨量化的挑战，由巨量模型、巨量数据、巨量算力、巨量应用所引发对现有计算及体系结构的挑战。

巨量模型、巨量数据对于算力和存储系统都有新的要求，需要从体系结构、系统软件各个方面开展创新。另外，AI的应用已经渗透到各个行业，并且互联网企业基于自身已有的AI技术搭建开放平台，这些开放平台吸引了超百万的AI开发者，开发了各种AI应用和服务，繁荣了AI的应用生态。这些都对计算中心的算力提出了巨大的需求。

第三，生态化的挑战，现在的智算正处于群雄并起的阶段，自成体系、生态离散、产业链上下游脱节等现象突出。计算技术与产业生态的离散化，这与多元化的挑战是相呼应的。

咨询机构的调查报告表明，70%以上有技术的研究机构和科技公司缺少需求场景、领域知识和数据，70%以上的行业用户则缺少技术人才、AI平台和实践能力。

对于采用AI技术进行智能化转型升级的企业而言，他们缺乏懂算法和模型的AI人才，也缺少好的AI开发平台。而AI人才更加集中的科研机构或者头部企业，缺少对传统行业的需求场景、业务规律的深入理解，也拿不到最关键的业务数据对模型进行训练。

实践力：四个方面引领智算发展

在过去几年，浪潮不断深耕智慧计算。2016年就在业内首家提出智慧计算的理念；2017年提出智慧计算的三大支柱是算力、数据、算法；2018年提出“计算力就是生产力”；2019年提出人工智能业务品牌——元脑；2020年提出智算中心是新基建。

浪潮信息总裁彭震指出，从计算到智算的变革中，智算中心将成为算力供给基建化的最佳形式。推进智算中心建设，算力是智算中心的核心，它汇聚多元算力，赋予智算中心强劲的动力，满足应用多样化带来的多元化计算需求；数据是支撑，是智算中心的生产资料；互联是基础，开放开源驱动着智算中心网络变革；平台是关键，优化资源，消除孤岛，通过融合释放智算能力；生态是承载，将智算中心的智慧力量赋能产业创新。

彭震表示，面临着多元化、巨量化、生态化的挑战，围绕产业新格局，浪潮从创新元脑体系结构、构建元脑产品体系、推动智算中心落地、建设元脑产业链生态四个维度着手，以技术、产品、方案和生态四个方面不断创新，解决智慧转型面临的多重挑战，推动智算成为智慧进化的核心引擎。与此同时，浪潮升级元脑生态2.0，以合伙人理念构建新型智算伙伴关系。

在创新智算体系结构方面，浪潮早在2014年就提出了融合架构以及融合架构三步走的技术路线。基于融合架构，浪潮将从硬件重构、软件定义两个方面引领智算技术的体系创新，支撑AI的应用。目前融合架构已经从1.0走到了2.0，正在逐步进入到3.0阶段，浪潮提出创新元脑体系结构，以实现多元算力的高效聚合和按需定义。

浪潮创新元脑体系结构通过控制计算分离实现灵活可重构，通过异构资源池化实现多元高效能，通过计算数据结合突破存储墙，通过高速互连网络规模可扩展。同时，通过软件定义实现应用智能感知和资源随需组合，让底层资源随上层应用按需定义。

在产品方面，浪潮在融合架构的技术路线指引下，持续巩固算力系统、云数智软件平台方面的优势，最终形成覆盖芯片板卡、系统平台和算法的领先产品体系，打造全球领先的智算平台，包括智算基础系统、智算加速系统、面向海量数据和高速互联提供智算存储和数据中心交换机产品。

在此次IPF2021上，浪潮重磅发布元脑产品体系新品，业界首个在8W功耗实现16路1080P全高清视频处理加速器M10A、与寒武纪联合打造的AI服务器“扬子江”、4U极致空间内支持8颗NVLink高速互联的A100 GPU的超强性能AI服务器NF5488、业界首款智算操作系统元脑OS，算力最强全可编程智能网卡N20X、边缘计算微服务器EIS800等。

此外，作为浪潮服务器家族的高端高价值系列，浪潮K1 Power亮相IPF2021，面向关键核心应用，提供高可靠性、高性能、高安全和数据强一致性的“三高一强”特性，不仅是核心系统集中式商业数据库的最佳平台，还是理想的分布式数据库的优选平台。

AI产业化是一个千亿级的市场，产业AI化是一个万亿级的市场，无论AI产业化还是产业AI化，产业链的拉通和生态的建设是必不可少的。

2020年，浪潮渠道发展迅猛，合作伙伴规模达到15000＋，同比增长66%。行业ISV合作伙伴数量增长2200＋，90%的百强解决方案提供商和85%以上的人工智能百强公司选择与浪潮合作；分销业务在细分市场开拓上取得了非常亮眼的表现，企业市场增长超过60%，医疗市场增长超过45%。元脑生态伙伴在智慧金融、智慧城市、智慧交通、智慧能源等领域实现成功牵手并落地应用。

基于这些成绩，面向整个智算产业的生态，浪潮在IPF2021上宣布升级元脑生态2.0。浪潮将通过元脑生态2.0高效聚合产业力量，秉持合伙人理念，与伙伴共建、共享元脑生态平台AIStore，促进智算创新技术、场景应用与交付服务的融合落地，为创新者提供成长的平台，为合作伙伴提供开放和易用的商业发展平台，为客户创造更大的价值。

浪潮表示，智算合伙人是智算时代的追梦人，是拥抱智慧未来的利益共同体，通过业务聚合、资源聚合、战略聚合，浪潮与和合作伙伴构建多产品及方案的销售和服务能力、联合方案的AI能力、智算方案的推广能力。

全新元脑生态平台AIStore将成为元脑伙伴能力的“聚合器”和“孵化器”。一方面，AIStore聚合了芯片和算法公司等左手伙伴优质的技术和产品，通过ISV、SI、分销商等右手伙伴强大的解决方案和渠道能力，快速推动各类智慧场景解决方案的行业落地和复制；另一方面，伙伴间的能力融合将有助于孵化出更多的多元复合场景智慧解决方案，加速AI全场景融合进程。

依托多元化的产业布局优势，2021年元脑生态将推出四大策略：加速元脑生态建设、加速分销转型、聚焦地市赋能IVR伙伴、拓展行业智算方案。与此同时，2021年浪潮将成立元脑体验中心，让客户体验AI场景化方案，让伙伴实现自有方案的测试和展示、适配，同时帮助伙伴实现培训赋能。

结语

IDC 2020年数据显示，浪潮服务器蝉联全球前三，中国第一，增速全球第一；浪潮AI服务器全球第一，市场份额达16.4%，并在中国市场连续四年市场份额超50%；浪潮存储销量中国第二，增速第一，入围Gartner主存储魔力象限，实现到挑战者的跨越。

虽然计算产业迎来巨大的发展机遇，但是挑战也显而易见。新的五年计划已经开启，得益于对未来产业趋势的把握以及产品市场的精耕细作，浪潮将继续深化“智慧计算”战略，作为产业变革和社会创新加速的内生动力，支撑数字经济快速发展。