戴尔科技与VMware“分手”——一别两欢的重要决定

在昨天听取戴尔科技与VMware电话会议、参考大量书面材料并与Michael Dell当面交流之后，我发现戴尔与VMware的拆分好像确实没什么可以指摘的地方。

Michael Dell, 戴尔科技公司董事长兼CEO

作为科技行业的分析师，我从来不会轻易相信人们口中那种“人人有好处”或者“不存在任何负面影响”的鬼话。无论是技术培训产品还是企业战略，我的一大职责就是找出事物中所有积极与消极的因素。而在昨天听取戴尔科技与VMware电话会议、参考大量书面材料并与Michael Dell当面交流之后，我发现戴尔与VMware的拆分好像确实没什么可以指摘的地方。

公告内容

根据戴尔科技与VMware发布的新闻稿、演示文稿及电话会议内容：

戴尔科技将拆分其掌握的VMware 81%的股权，组建两家独立的上市公司。

VMware将向所有VMware股东（包括戴尔科技）派发总值在115亿到120亿美元的特别现金股息。

取消VMware的双层股票结构，以1：1的比例将每股对应10票的B类股权转换为每股对应1票的A类股权，转换中不存在任何溢价；转换之后，VMware将重新符合各类评级指数的要求（例如标准普尔500指数）。

戴尔科技与VMware达成一项为期五年的商业合作协议，以“由戴尔向市场推出VMware软件创新与解决方案”的协作形式“保留并增强双方战略伙伴关系，实现共同的客户价值。”具体来讲，戴尔方面将继续销售VMware的产品组合，双方也将继续在VxRail、Dell-EMC、VeloCloud SD-WAN、Digital Workspace以及安全等领域保持合作。两家公司也同意在前沿及电信等联合创新领域继续携手，VMware则继续享有DFS等互惠性计划的支持。

两家公司均认为此次调整将给双方带来更大的发展机遇。

交易预计将于2021年第四季度结束。

Michael Dell将同时出任戴尔科技与VMware董事长职务。

什么意思？

对于戴尔科技与VMware的客户及渠道合作伙伴来说，此次交易不会带来什么实质性的改变。至少在未来五年之内，两家公司的关系将与拆分之前甚至保持一致。

在我看来，戴尔科技仍将是VMware公司首选的基础设施平台与市场销售渠道合作方，而我也坚信VMware仍将是戴尔科技的首选软件与解决方案供应商。这里需要再次强调，戴尔科技与VMware在过去五年的合作当中达成了理想的双边收益。戴尔科技CFO Tom Sweet在昨天的电话会议上重申：“戴尔公司的渠道销售收入占VMware 2021财年总收入的35%。”两家公司仍然彼此需要，而且将继续协同一致。

但未来的情况谁也说不好，也许这两位亲密的合作伙伴终将脱钩。毕竟接下来的五年中，人类很有可能首次登陆火星，还有什么不可能发生的？技术变化日新月异，合作关系也是如此。不过也别忘了，Michael Dell同志将会身兼戴尔科技与VMware两家公司的董事长。虽然在拆分之后，Dell本人与Silver Lake的投票权将有所减弱，但其大股东的身份并不会受到影响。

有趣的是，在戴尔于去年7月提交13D文件时，曾经非常关注客户对此的反馈。事实证明，客户并不关心公司的所有权结构，这也让戴尔坚定了重塑发展道路的信心。客户几乎没有提出任何疑问，只是想知道戴尔科技与VMware能否继续保持良好的合作关系。客户还希望两家公司能够拥有同一位董事长，这位董事长最好也是两家公司的最大股东——所以答案只有一个，Michael Dell。

戴尔科技的APEX发展愿景

两家公司并没有过多强调“其他增长机会”。VMware公司CFO兼临时CEO Zane Rowe表示，“我们将拥有更强的业务能力，可以将我们的生态系统扩展到全体云服务商乃至本地基础设施供应商，同时带来足以支持这种增长机会的资本结构。”既然VMware已经与全体公有云服务商及基础设施平台厂商建立了合作关系，Rowe这里强调的究竟是什么？我认为这里是在暗示企业客户未来会看到HPE与VMware VxRail这类基础设施产品。此外，戴尔科技与Google Anthos之间的联系也更加紧密。在我看来，这笔交易将让戴尔科技的竞争对手们放松警惕，以更轻松的态度与VMware开展合作；而VMware的竞争对手也可以借此机会同戴尔科技搭上关系。这是个微妙但非常重要的观点，目前不少科技企业的高管都在探索类似的发展道路。

VMware的发展愿景

总而言之，戴尔科技与VMware的彼此独立将给客户与渠道拓展带来重大机遇。我能感受到戴尔对于APEX的极大关注，我也相信VMware将在云计算领域取得巨大成功，特别是在纯公有云神话逐渐破解之后，混合云开始在整个市场上占领高地。我个人也期待VMware董事会会选择谁出任下一位CEO——现任COO Sanjay Poonen就是个不错的选择。

戴尔科技投资价值剖析

最后，咱们来聊聊股东价值受到的影响。这里不涉及任何复杂的财务知识，我只是技术行业分析师，所以咱们只是粗浅聊聊华尔街对这类交易的基本判断。

所有权结构

首先亮出结论，华尔街很喜欢这类拆分活动：

大大简化公司的所有权结构与治理模型，增强运营灵活性，可帮助公司专注于制定并购等重大决策。

戴尔科技承诺在2022财年偿还债务140亿美元，其中约95亿为分派的特别股息，因此在投资评级方面有所提升。预计VMware的投资评级将维持不变。

大大削弱双方之间的母/子公司关系与戴尔科技股价杠杆折让。根据过去12个月的息税折旧摊销前利润（EBITDA）与同行企业间的比较，戴尔的价值收益比有望翻倍。

为两家公司提供新的业务增长通道。

戴尔科技改善债务状况

那么，华尔街的专家们采取了哪些行动？目前，德意志银行、摩根大通与摩根士丹利均已提高了戴尔科技的收入预期。戴尔股价上涨6.22美元（增幅为6.71%），当天内报收于98.92美元。VMware被Piper Sandler与BMO Capital看好，但Northland Capital则表示看衰。当日之内，VMware公司股价上涨4.57美元（增幅为2.95%），报收于160.08美元。

看起来不错，但我一直强调，华尔街最关注的其实是当下、而非未来。目前小小的股价波动还说明不了问题，未来戴尔的价值收益比才是真正的大头。加油，各自独立的戴尔与VMware，预祝前路一帆风顺。