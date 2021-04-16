从云到端 NVIDIA多管齐下打造协作和模拟的新时代

不管是NVIDIA Omniverse还是全新RTX GPU，NVIDIA持续赋能协作和模拟等工作团队。而且从云到端，NVIDIA提供了全面的解决方案，更好地帮助相关人员应对工作流程变革，提升生产效率。

当下，身处不同地理位置的建筑、工程和施工、媒体和娱乐、产品设计制造和工业制造等视觉行业团队会在不同机器上使用多个软件应用协同处理复杂资料。此外，随着艺术家、设计师、工程师和研究人员将全局照明、实时光线追踪、AI、计算和工程Simulation等技术整合到日常工作流程中，重型3D制作流程变得日渐复杂。随着实现工作流程所需的软件数量不断增加，以及这些软件通常互不兼容，制作难度也因此进一步提升。同时，专业人士越愈发需要更短的解决方案时间、无机会成本的最大迭代次数，并期望获得真实的模拟和逼真度。

针对上述问题，NVIDIA多管齐下从云到端打造全新解决方案，开启协作和模拟的新时代。在近日举行的GTC 2021大会上， NVIDIA宣布NVIDIA Omniverse Enterprise即将全面上市。这是全球第一个可以让处于世界各地的3D设计团队跨多个软件套件工作，并在同一共享虚拟空间中进行实时协作的技术平台。

同期，NVIDIA也发布用于新一代笔记本电脑、台式机和服务器的八款全新NVIDIA Ampere架构GPU，让专业人员能够实现在任何地方进行工作，且不会牺牲质量或时间。

Omniverse Enterprise经测试和优化后，适合专业人员在NVIDIA RTX笔记本电脑及台式电脑上运行，或在NVIDIA EGX平台上的NVIDIA认证系统上运行。因此，从使用本地台式电脑、笔记本电脑的小型工作组，到使用各种设备访问数据中心的全球分布式团队，任何规模的组织都可以部署该工具。

无缝实时协作

3D制作团队通常规模庞大、应用技术繁多且所在地点分散，NVIDIA Omniverse Enterprise使其能够在复杂的项目中开展无缝协作。设计师、艺术家和审核人员可以在任何地点、任何设备上进行线上实时协作，而不需要召开面对面会议或就大量文件进行交流和迭代。

Omniverse Enterprise是一个全新的平台，它包含NVIDIA Omniverse Nucleus服务器（管理客户端之间的共享数据库）和NVIDIA Omniverse Connectors（业内领先的设计应用程序插件）。

它还包含两个终端用户应用：NVIDIA Omniverse Create，可加速场景构成，用户可通过实时互动来装配、点亮、模拟和渲染场景；NVIDIA Omniverse View，支持无缝设计协作，并能通过逼真的渲染技术实现建筑和工程项目的可视化。该平台还包含NVIDIA RTX Virtual Workstation（vWS）软件，它能让协作者在任何地方自由地运行各类图形密集型3D应用。

NVIDIA Omniverse Enterprise软件可通过订阅获得并包含NVIDIA Enterprise支持服务。由领先的计算机制造商所组成的NVIDIA合作伙伴网络（包括ASUS、BOXX Technologies、思科、戴尔、惠普、联想和超微）正在为NVIDIA Omniverse Enterprise提供支持。

目前，包括宝马集团、WPP集团、爱立信等企业已经在采用NVIDIA Omniverse在汽车制造、广告内容制造、5G网络架构测试等进行业务创新实践。

例如宝马集团是第一家使用NVIDIA Omniverse设计整个工厂端到端数字孪生的汽车制造商。NVIDIA Omniverse和NVIDIA AI让宝马集团能够模拟生产网络中的所有31家工厂，其全球生产网络中的数千名规划师、产品工程师、设备经理和精益专家能够在同一个虚拟环境中进行协作。

当整座工厂模型中的所有元素都可以被模拟，包括工作人员、机器人、建筑物和装配部件等，这为虚拟工厂规划、自主机器人、预测性维护和大数据分析等大量AI用例提供了支持，可在工厂实际建成或集成新产品之前，对极其复杂的制造系统进行设计、规划、工程、模拟和优化。这些创新将减少规划时间、提高灵活性和精确度，最终将规划流程的效率提高30%。

需要指出的是NVIDIA Omniverse采用开源标准增强互操作性，通过采用开源文件框架（如Pixar的通用场景描述）和促进软件应用之间的互操作性，全球3D产业在元宇宙（metaverse，一个大型共享虚拟世界）的构建方面取得了巨大的进展。

目前，NVIDIA Omniverse生态系统正在不断发展，连接着来自Bentley Systems、Adobe、Autodesk、Epic Games、ESRI、Graphisoft、Trimble、McNeel & Associates、Blender、Marvelous Designer、Reallusion等软件公司的业内领先应用。

全新RTX GPU

混合工作模式已成为新常态。基于NVIDIA Ampere架构的RTX GPU可以为任何设备提供高要求的工作负载性能，使人们可以根据自身需求随时进行工作生产。

在本届GTC大会大会上，NVIDIA公布了全新的NVIDIA RTX GPU产品，涵盖数据中心、台式机和笔记本电脑，让专业人员能够实现在任何地方进行工作，艺术家可以创造出酷炫的3D场景、设计师可以实时迭代出令人惊叹的建筑结构、工程师可以创造出突破性作品。

全新NVIDIA RTX GPU采用最新一代NVIDIA RTX技术，可加速图形、光线追踪、AI和计算性能。其中包括：第二代RT Core：吞吐量高达上一代的2倍，能够同时运行光线追踪、着色和去噪任务；第三代Tensor Core：吞吐量高达上一代产品的2倍，稀疏性可达10倍，并支持新的TF32和BFloat16数据格式；CUDA Core：FP32吞吐量高达上一代的2.5倍，显著增加图形和计算工作量。

针对数据中心，NVIDIA推出了全新NVIDIA A10和A16图形处理器。与上一代虚拟工作站相比，A10为设计师和工程师提供高达2.5倍的性能，而A16 GPU提供高达2倍的用户密度，其总拥有成本更低，并且虚拟桌面基础设施体验也比上一代有所提升。

与NVIDIA RTX Virtual Workstation（vWS）和NVIDIA Virtual PC（vPC）软件组合后，A10和A16GPU将提供更强大的性能、显存和速度，以加速从图形、AI到VDI的任何工作流程，从而使得用户可以集中更多的时间以进行高效、高产的工作。

相比上一代产品，用于台式电脑的全新NVIDIA RTX A5000和NVIDIA RTX A4000 GPU支持ECC显存和PCIe Gen 4，显存和带宽增加1倍，可将AI、图形和实时渲染速度提升至前几代产品的2倍。其中，通过使用NVIDIA NVLink连接两个GPU，RTX A5000可扩展至48GB显存。RTX A5000还支持用于多个高性能虚拟工作站实例的NVIDIA RTX vWS软件，使远程用户能够通过共享资源驱动高端设计、AI和计算工作负载。

对于需要使用轻薄笔记本的专业人员来说，全新NVIDIA RTX A2000、NVIDIA RTX A3000、RTX A4000和RTX A5000笔记本电脑GPU支持第三代Max-Q技术，通过Dynamic Boost 2.0、WhisperMode 2.0、Resizable BAR和NVIDIA DLSS技术，使其运行变得更安静、更高效。

NVIDIA RTX A2000、NVIDIA RTX A3000、RTX A4000和RTX A5000笔记本电脑GPU高达16GB的GPU显存，适用于最大的模型、场景、程序集和高级多应用工作流程，并由NVIDIA Studio生态系统提供支持，通过独有的驱动技术增强创意应用程序的性能和可靠性，以达到最佳水平。

此外，我们前面提到的NVIDIA Omniverse作为唯一一个能够为复杂3D世界提供高性能、精确物理模拟及真正实时光线和路径追踪渲染的平台，也通过RTX技术大幅提升了平台性能。

结语

不管是NVIDIA Omniverse还是全新RTX GPU，NVIDIA持续赋能协作和模拟等工作团队。而且从云到端，NVIDIA提供了全面的解决方案，更好地帮助相关人员应对工作流程变革，提升生产效率。