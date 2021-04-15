靴子落地：戴尔宣布分拆VMware获得90多亿美金

在长久的等待之后，戴尔终于宣布分拆VMware。戴尔自2016年收购EMC以来，一直拥有VMware的多数股权。

在长久的等待之后，戴尔终于宣布分拆VMware。戴尔自2016年收购EMC以来，一直拥有VMware的多数股权。

戴尔表示，将剥离持有的VMware 81％的股权，并于今年第四季度完成分拆之后成立两家独立的公司，时机也取决于各种条件，例如美国国税局（Internal Revenue Service）对该交易是否符合戴尔股东免税资格条件的审批。

这么做的目的是简化两家公司的资本结构，由于复杂的资本结构导致的不确定性，投资者对两家公司的股票的估值都低于其价值。盘后交易中，戴尔股价上涨了约9％，而VMware股票在尾盘交易中上涨了约1.6％。

在此次分拆计划下，VMware将给股东分配大约115亿美元至120亿美元的现金股息，其中当然包括公开持有的戴尔股票。戴尔公司董事长兼首席执行官Michael Dell以及Silver Lake Partners拥有戴尔60％的股份。

其中，戴尔将获得93亿至97亿美元的股息，戴尔表示将借此获得更高的投资级评级，并使其能够偿还自收购EMC以来逐渐减少的债务。戴尔股东每持有1股戴尔股票将获得约0.44股VMware股票。

市场研究公司Wikibon的首席分析师Dave Vellante说：“这次分拆主要是为了清还债务、重组戴尔资产和释放戴尔核心价值，同时不会让戴尔与VMware之间的特殊关系变得更加混乱。这是一种经典的‘鱼和熊掌想要兼得’的策略——非常厉害，真的。”

戴尔还将把所有B类VMware股份转换为A类股，因此将只有一类股票，这对投资者来说是一个更简单、更容易理解的主张。在电话会议上，戴尔首席财务官Tom Sweet表示，此举将使两家公司符合标准普尔500（S＆P 500）等关键指数的资格，并为这支股票提供更好的浮动。

Sweet还表示，戴尔将在交易完成前偿还40亿美元的贷款，VMware的80亿美元债务将不再是戴尔债务的一部分。

Moor Insights＆Strategy总裁Patrick Moorhead表示：“最终，此举是为了最大限度提高戴尔和VMware的股价，而不会影响客户、ISV或者是渠道。华尔街对两家公司的估值并没有像我认为的那样独立。”

Moorhead指出，戴尔给VMware的收入增长做了不少贡献——截止1月29日的2021财年，VMware收入中有约35%来自戴尔——而戴尔也受益于作为VMWare各项新计划“优先”合作伙伴带来的便利。他说：“鉴于有这项为期五年的战略协议，两者在运营上似乎不会有太大改变。这可以让戴尔与VMware竞争对手更紧密地合作，反之亦然，不过两家公司此前已经在这么做了。”

近年来VMware因为将虚拟化业务转移向云端而实现了蓬勃的发展，特别是与AWS等云计算提供商成功地进行了集成。但是前不久VMware首席执行官Pat Gelsinger离任，加入英特尔公司担任首席执行官。

电话会议Dell称：“我们希望通过分拆VMware为戴尔和VMware带来更多增长机会，并为利益相关者释放可观的价值。”同时，他补充说，“我们将保留与VMware之间关系所带来的优势”，同时消除现有资本结构中的股价影响。

他还在致客户和合作伙伴的一封信中强调说，客户和合作伙伴在与两家公司打交道的方式上，不会发生重大的变化。“从您的角度来说，业务将照常进行，”他这样写道。

戴尔称，两家公司将签署一项商业协议，“将保留两家公司共同开发关键解决方案、调整销售和市场活动方面的独有措施。”特别是，VMware将继续利用Dell Financial Services为客户的数字化转型提供资金支持。

这次分拆交易完成之后，Dell本人将继续担任VMware董事长，而现任VMware临时首席执行官Zane Rowe将继续担任该职位。VMware董事会也将保持不变。

有分析师对戴尔出售这家高速增长的软件公司提出了质疑。Michael Dell回应说：“市场对于这种软硬结合体并不怎么欣赏，股东们对于分拆的反馈绝大多数是积极的。”

Vellante认为还有一些悬而未决的问题，例如这将给戴尔实际创造多少新价值，通过分拆VMware获得一大笔资金将如何影响戴尔，以及两家公司之间持续的商业协议将发生怎样的变化。