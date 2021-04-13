四大看点 浪潮发布全新M6服务器推动数字经济加速倍增

智慧计算是浪潮多年来始终坚持的发展战略，随着M6新一代服务器发布，浪潮在帮助客户构建算力基础设施方面又提升了一个阶次。极致、精益、开放、安全这四大特性作为浪潮30多年深耕数据中心基础架构领域的经验和技术积累，其必将引领服务器市场的新潮流。

在数字经济蓬勃发展的今天，计算力成为衡量整个社会数字化转型速度的关键。据浪潮信息与IDC联合发布的《2020全球计算力指数评估报告》显示，计算力指数平均每提高1个点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰，

作为算力的载体，服务器的重要性不言而喻。近日，浪潮全球发布全新M6服务器，支持英特尔第三代至强可扩展处理器，针对智慧时代需求设计，包括面向云计算、大数据、人工智能等应用场景的16款产品，提供业界最为丰富的场景产品阵列。

浪潮M6服务器强调极致性能体验及应用优化，突破空间限制，提升系统计算密度、存储密度及IO扩展能力，从每一个细节出发，收集20000条用户需求，反复打磨提升产品易用性。同时M6服务器构建数据安全防护机制，支撑开放计算生态，为AI、云、大数据、边缘、工业互联网等创新应用提供了更为高效的算力承载平台。

计算力就是生产力，浪潮持续赋能千行百业智慧化转型

随着智慧时代到来，全球数据量呈现爆发式增长。面对海量数据，计算的重要性愈发显现。诸如人工智能、5G、区块链也都在逐步成熟和落地，带动了相关产业的智慧化升级。这背后是计算力在推动，所以我们说，计算力就是生产力。

在面向未来的智慧化转型中，算力的需求是巨大的。没有算力的支撑，智慧化将难以为继。随着数字化转型进一步向智慧化方向转型，智慧计算将是改变未来最主要的驱动力。智慧时代的算力要求不仅要算得快，还要算得好、算得稳、算得多，同时保障数据安全。

从算力规模看，智慧化应用对于算力的要求几乎没有止境，超大规模深度学习模型参数已经达到千亿级，势必要求更高的专用算力支撑；从数据安全角度，5G、IoT发展带来边缘数据快速增长，复杂的部署和网络环境要求计算设备具备更加强大的防护能力；从管理运维角度，数据中心在提高计算密度同时走向规模化，超大规模数据中心需要更高的能效管理以及智能运维。

浪潮信息副总裁兼服务器产品线总经理沈荣说，智慧计算的四个核心要素：算力是核心，数据是关键，互联是支撑，开放是趋势。浪潮也在思考如何支撑好这四大要素，构建高性能、高可靠、高可扩展的算力基础设施，以支撑快速、灵活的业务创新与部署，更好地推进智慧计算的发展。而浪潮M6服务器则是这种思考的成果。

四大看点 浪潮M6服务器全新算力平台升级

在高效运维、绿色节能、开放生态等数据中心发展趋势下，浪潮沉淀出极致、精益、开放、安全四大设计原则，这也是全新M6服务器四大设计亮点，让产品的部署密度、峰值性能、硬件解耦、工艺品质更加出色，满足上层应用的需求。

沈荣表示，做产品要有自己的理念，极致在浪潮代表一种锲而不舍的匠心追求，在有限的空间里提升计算密度、存储密度，以及I/O扩展能力，同时保持系统的平衡和稳定。

浪潮M6服务器通过极致的设计，让计算、存储、传输的能力更强，在特定空间实现最大的性能、能效、扩展性等。相比上一代产品，浪潮M6服务器性能最大提升46%，针对视频在线处理应用场景，整机的视频处理能力提升30%，更好满足数据搬移、在线计算、高频交易等对时延及带宽要求苛刻的应用场景需求。

众所周知，浪潮在AI服务器市场表现出色，这得益于其产品的极致性能和扩展能力。而基于第三代英特尔至强可扩展处理器打造的极致训练服务器浪潮NF5688M6，实现GPU、IB、NVMe的1比1比1极致配比，6U空间提供最高每秒2000万亿次AI算力，可以满足云端AI服务、大规模模型训练等不同场景的应用。

极致存储方面，NF5180M6创新性引入E1.S存储配置，整体存储密度提升3倍，IOPS能力提升3.2倍，在高密度存储场景下，兼顾高速传输性能。此外，NF5180M6也适用于NVMeOF资源池化应用场景，浪潮和三星已经完成方案开发，并贡献到OCP社区。

浪潮信息服务器产品线副总经理陈彦灵表示，在智慧计算环境下，服务器需要搭载加速卡，这就对IO扩展性提出了更高的要求。NF5260M6进行了前后I/O灵活选配设计，支持将I/O通道设计在冷通道里，通常只有25度，网卡上的热敏部件寿命大幅提升3倍多，使得运营维护更方便。

在精益方面，浪潮M6服务器从设计、组件、运维三个视角进行了12项升级。虽然服务器是通用标准化产品，但是如何让服务器更智能和易用是服务器厂商需要思考的课题。浪潮M6服务器在设计、部件及系统层面进行深度优化。

全球数据中心分布在不同海拔地区，存在不同建筑模式，不同环境差异对标准服务器运行都会产生性能影响，M6增加了气压监测功能，通过监测所属地区气压，调整服务器整体运行策略，保持最佳运行状态，并提升硬盘使用寿命；同时增加多个温度传感器，做到复杂机房环境的冷热风道监测，提升服务器散热效率。此外，M6还在系统中增加波导整流散热，通过蜂窝网对风道进行整流散热优化，降低噪音，减小风流对系统产生的震动影响，使硬盘性能提升10%以上。

如今裸金属服务器正在成为企业服务器采购的重点关注对象，面对裸金属服务器的供电需求，浪潮依托与互联网客户的联合创新，重新定义电源供电标准，解决在云化环境下裸金属服务器的供电需求，让传统电源密度提升2%。

随着数据中心规模越来越大，人工管理运维的挑战越来越大。浪潮M6服务器提供了自动化运维工具，实现设备一键上架、固件配置、在线升级，百台设备平均年管理维护时间减少约600人时，运维效率提升200%。在智能化管理方面，实现253＋性能指标全方位监控，492＋故障类型智能巡检。

随着数据爆炸式增长，安全问题在当下也变得至关重要，实现端到端的安全才能确保算力基础设施的安全。M6服务器从硬件、固件到系统多个层面赋予服务器“内生安全”。通过硬件层面的双层电源防护、过载实时响应；固件层面构建以FPGA作为平台信任根检测中枢、ISQP独立引导；系统层面的开机内存健康检测、工业器件选型、系统降额设计、冗余开发、灰度测试等方式，降低设备整体安全风险，使内存故障率降低60%，整机MTBF（平均无故障最大工作时间）达到20万小时，保障系统8年＋无故障稳定运行。

智慧计算离不开开放生态的支撑。作为全球开放计算组织的核心成员，浪潮在开放计算生态构建和社区技术贡献方面所做的工作业界有目共睹。目前浪潮形成了整机柜及标准机架类开放计算产品系列，参与OAI、天蝎整机柜、液冷、OpenRMC等多个开放计算项目。浪潮承担的OpenRMC项目于2021上半年发布开放整机柜管理设计规范1.0版本。

此次发布的浪潮全新M6服务器家族包括ORS6000S整机柜、NF5180M6、NF5280M6等都是符合开放计算标准的主打产品；全线产品融入开放软件协议OpenBMC、Redfish，同时也使用大量开放标准部件，如OCP3.0的网络，E1.S存储等。

“极致、精益、开放、安全代表了浪潮服务器设计遵循的导向和原则，我们看到了业务场景的变化、客户的痛点和需求，以及市场技术的发展，才在这四个方面不断延续，这代表了我们对技术和市场的判断。”陈彦灵说。

沈荣表示，浪潮服务器这些年的表现非常出色，这来自两个方面：一个是对行业趋势的敏感度，包括市场和技术；另一个是实力和业务模式，通过实实在在的投入，打造贴合用户需求的产品。

结语

智慧计算是浪潮多年来始终坚持的发展战略，随着M6新一代服务器发布，浪潮在帮助客户构建算力基础设施方面又提升了一个阶次。极致、精益、开放、安全这四大特性作为浪潮30多年深耕数据中心基础架构领域的经验和技术积累，其必将引领服务器市场的新潮流。