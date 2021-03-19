发现2021中国城市创新地图——“新基建赋能 推动产业创新” 对话数字中国高端论坛聚焦园区转型升级

作为活动启动的重要组成部分，主题为“新基建赋能 推动产业创新”的新一期对话数字中国高端论坛也将举行。

“新基建”会给中国产业创新带来哪些机遇？

园区如何打造产业集团加速区域经济发展？

城市技术生态平台如何塑造核心竞争力？

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面对数字经济时代，全面科技创新时不我待，各地紧抓产业数字化、数字产业化赋予的新机遇，加快新型基础设施建设，通过园区建设为区域经济发展提供源源不断的动力。

在此背景下，发现2021中国城市创新地图活动即将启动。作为活动启动的重要组成部分，主题为“新基建赋能 推动产业创新”的新一期对话数字中国高端论坛也将举行。

对话由至顶传媒总编辑高飞主持，英特尔中国战略合作与创新业务部董事总经理李德胜、触景无限科技（北京）有限公司联合创始人/CEO肖洪波、中经合集团资深合伙人彭适辰、新华网客户端总编辑段世文共同探讨新基建、数字经济给中国城市、产业园区带来的发展机遇。

“新基建”与中国产业创新

“新基建”时代下数字技术催生新业务，中国产业创新升级呈现欣欣向荣的景象，而这些离不开产业链各方的协同创新。

在对话中，新华网客户端、英特尔、中经合集团、触景无限的嘉宾分别从媒体观察、行业实践、投资人、创新公司的角度分享了他们对于“新基建”背景下的中国产业创新的观察以及实践。

科创产业的特点是变化快、模式复杂、投入大，需要清晰的建设思路，才能少走弯路。——新华网客户端总编辑 段世文先生

产业园区的时代担当

在产业创新过程中，园区是重要载体，聚集创新公司，形成产业集群，驱动区域产业创新发展。园区如何把握科技趋势，落地创新技术与应用；吸引创新技术企业的园区特质有哪些？

对话嘉宾针对目前园区建设的现状提出针对性的建议，并结合自身的实践，为园区发展提供有益的参考。

高科技产业发展需要创新金融的支持。园区除了提供政策、基础设施、生态链的配套外，积极引进现代金融服务机构如创业投资，科技银行，投资银行也至关重要。——中经合集团资深合伙人 彭适辰先生

技术赋能科技创新生态

产业创新离不开创新技术的推动，当下技术产业的一大特征就是不断更新换代，所以生态平台的建设至关重要。

面向新的十年，我们将积极拓展并紧密携手超过500家生态合作伙伴，探索智慧未来战略方向，推动智慧未来城市创新，助力智慧产业蓬勃发展。——英特尔中国战略合作与创新业务部的董事总经理 李德胜先生

生态平台与技术创新之间关系是什么？作为创新公司，如何选择合适的生态平台驱动自身的业务发展？来自英特尔和触景无限将就这些问题展开对话。

通过智能技术和传感器的结合，加上边缘计算，打造创新应用，帮助传统产业实现新价值。——触景无限联合创始人兼CEO 肖洪波先生

同时，从城市创新发展的角度，中经合集团的嘉宾将会谈到城市如何发掘找到自己的技术创新特色，塑造核心竞争力，更好地促进城市发展。

充分利用平台聚集相关的公司，形成产业集群，提升园区的科技力、创新力和竞争力。——至顶传媒总编辑 高飞

如何面对“新常态”，适应“新产业”，在“产品”、“模式”等方面突破创新，实现产业园区的转型升级，将是行业面临的核心命题。而此次高峰论坛通过多方的思想碰撞为未来园区创新升级提供了可兹借鉴的思路。