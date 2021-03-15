IDC：2020年第四季度全球服务器收入增长1.5% 中国市场增速最快

根据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第四季度全球服务器市场的厂商收入增长1.5％，达到258亿美元，转移量下降3％至330万台。

批量批发的服务器收入增长3.7％，至204亿美元，而中端服务器收入增长8.4％，至33亿美元，高端服务器收入增长21.8％，至21亿美元。

IDC基础设施平台和技术高级研究分析师Paul Maguranis表示：“2020年第四季度全球企业服务器需求相对持平，其中来自中国（PRC）的需求增长最为强劲。从地区来看，中国服务器市场的收入同比增长了22.7％，而世界其他地区则下滑了4.2％。刀片服务器系统继续下滑，幅度为18.1％，而机架优化服务器同比增长了10.3％。该季度运行AMD CPU的服务器以及基于ARM的服务器收入继续增长，尽管基数虽小，但仍在增长中，同比增幅分别为100.9％和345.0％。”

服务器市场厂商总体排名

该季度HPE/新华三和戴尔在全球服务器市场中位列第一，浪潮/浪潮商用机器位列第三，IBM位列第四，华为和联想并列第五。

注释：

*当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

a由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球外部市场份额。根据合资协议，清华控股子公司——紫光公司通过全资附属公司收购了新华三51％的股份，HPE拥有新公司49％的股份。

b由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。合资公司“浪潮商用机器有限公司”总注册资本为10亿元人民币，其中浪潮集团投资5.1亿元人民币，持有51％的股权，IBM投资4.9亿元人民币，持有剩余49％的股权。

c从2018年第三季度开始，IBM服务器收入不包括通过浪潮商用机器公司销售的Power System。

在服务器出货量方面，戴尔位列第一，紧随其后的是HPE /新华三集团，浪潮/浪潮商用机器、华为和联想分别位列第三、第四和第五。

注释：

a由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球外部市场份额。根据合资协议，清华控股子公司——紫光公司通过全资附属公司收购了新华三51％的股份，HPE拥有新公司49％的股份。

b由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。合资公司“浪潮商用机器有限公司”总注册资本为10亿元人民币，其中浪潮集团投资5.1亿元人民币，持有51％的股权，IBM投资4.9亿元人民币，持有剩余49％的股权。

服务器市场亮点

从地区来看，中国是增长最快的地区，收入同比增长22.7％。其他地区中，拉丁美洲是唯一实现收入增长的地区，增幅为1.5％。该季度，亚太地区（不包括日本和中国）下滑了0.3％，北美下滑了6.2％（加拿大下滑23.7％，美国下滑5.5％）。欧洲、中东和非洲地区以及日本该季度分别下滑了1.1％和6.3％。

第四季度，x86服务器收入增长2.9％，达到约231亿美元。非x86服务器收入同比下滑9.0％至28亿美元。