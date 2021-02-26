戴尔发布第四季度财报 数据中心业务好坏参半

今天戴尔公布了第四季度财报，在不计入股票补偿等特定成本下的每股利润为2.70美元，收入为261.1亿美元，比去年同期增长了9％。这一结果超出了此前华尔街预期的每股利润2.14美元，收入249亿美元。

由于市场对个人计算机和其他支持远程办公的设备需求强劲，戴尔该季度再次取得超出预期的出色业绩。

今天戴尔公布了第四季度财报，在不计入股票补偿等特定成本下的每股利润为2.70美元，收入为261.1亿美元，比去年同期增长了9％。这一结果超出了此前华尔街预期的每股利润2.14美元，收入249亿美元。

在疫情期间，在家办公和在家学习的人数大增，使得过去这一年中PC和笔记本电脑的销售量大大增加，让戴尔从中受益。

戴尔技术首席运营官Jeff Clarke表示：“过去的一年中，我们致力于为全球客户和合作伙伴提供支持，因为科技在确保社会、经济和生活向前发展中发挥了核心的作用。”

全年来看，戴尔的每股利润为4.22美元，收入为942.2亿美元，较去年同期增长2％，去年共出售5030万台PC和笔记本电脑。

该季度戴尔PC部门的收入为138亿美元，比去年同期增长了17％。商业和消费者收入激增至10亿美元。全年来看，PC业务实现总收入484亿美元，营业收入为34亿美元。

戴尔并不是唯一从这一趋势中受益的PC制造商。惠普今天也发布了业绩强劲的财报，第一季度收益和收入均超出预期。惠普表示，PC销售额同比增长7％，收入突破106亿美元。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“戴尔第四季度表现出色，在非常不确定的时期内收入增长了9％。PC部门在个人电脑（+19％）和商用电脑（+16％）的推动下，在收入（+17％）和营业收入（10亿美元）双双领跑。我很高兴看到该季度消费业务也实现了增长，因为上个季度的增长完全是关于商用业务的增长。”

当然，除了PC戴尔还售卖面向企业售卖数据中心基础设施设备，包括服务器、存储和网络，但是该季度基础设施部门的业绩好坏参半。

第四季度该部门的收入与上个季度持平，为88亿美元。戴尔表示，存储收入下降了2％，服务器和网络销售增长了3％。该季度营业收入达到12亿美元，全年来看，基础设施业务的总收入为326亿美元，收入为38亿美元。

分析师Steve McDowell认为，尽管结果好坏参半，但他仍对戴尔基础设施业务的状况持乐观态度，从总收入的角度来看，有强有力的迹象表明存储业务将逐渐恢复正轨。

他说：“尽管戴尔在服务器和存储方面均有同比下降，但也是表现最好的一个季度，环比增长了近13％”，而且“我们看到NetApp和Pure Storage的情况也是类似的。”

McDowell说，他看到了戴尔存储业务有很多亮点，其中，市场对中端PowerStore产品线的需求正在增长，与上一季度相比增长了4倍。他说：“戴尔拥有市场上最具竞争力的存储产品组合之一，我们能在一些领域看到它是具有吸引力的，我并不担心戴尔在2021年的表现。”

市场研究公司Wikibon首席分析师Dave Vellante表示，戴尔表现出色，该季度承诺做的事情都做得很好。他说：“去年9月戴尔说要偿还债务、增加股份等，现在来看执行情况是非常好的，特别是考虑到基础设施业务还处于困境之中。”

由戴尔持有多数股权的数据中心虚拟化软件巨头VMware，进一步巩固了戴尔的业绩。该季度VMware的销售额超出预期，达到33亿美元。不过今年年初VMware首席执行官Pat Gelsinger宣布即将卸任并执掌英特尔，目前VMware还没有提供任何关于下一任CEO的最新信息。

而VMware本身的未来也存在不确定性。去年戴尔表示，正在考虑分拆VMware，但这一计划推迟到2021年9月之后再做出最终决定。

Vellante表示，从短期来看，戴尔现在面临的最大挑战是弄清楚如何利用VMware，而从长期来看，则是在公有云之上构建一个软件即服务的云。