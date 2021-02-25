Nvidia发布第四季度及全年财报 数据中心业务年度大幅增长124％

计算机图形芯片制造商Nvidia今天发布了表现强劲的第四季度财报，数据中心和游戏业务部门收入创历史新高。

计算机图形芯片制造商Nvidia今天发布了表现强劲的第四季度财报，数据中心和游戏业务部门收入创历史新高。

强劲的增长也确保Nvidia远远超出了华尔街的预期水平。该季度Nvidia在不计入某些成本的每股利润为3.10美元，收入为50亿美元，此前分析师预期的每股收益为2.81美元，收入为48.2亿美元。

全年来看，Nvidia的每股收益为10美元，年收入为166.8亿美元，比去年同期增长53％。

Nvidia的股价在盘后交易中下跌了约2％，但是全天常规交易整个市场相对强劲的表现中，Nvidia的股价上涨了约2.5％，至每股579.96美元。

Nvidia首席执行官黄仁勋表示，2020年是Nvidia计算平台的“突破之年”。他说：“我们在加速计算方面所做的开拓性工作，让游戏成为全球最受欢迎的娱乐项目，让超级计算能够被所有研究人员所使用，让人工智能成为一个最重要的科技力量。”

Nvidia的业绩证明黄仁勋此言非虚。Nvidia主要售卖用于人工智能和超级计算工作负载用GPU的数据中心业务季度收入创下历史新高，达到19亿美元，比去年同期增长97％。全年收入大幅增长124％，达到67亿美元。

数据中心业务的大涨，主要是因为去年5月推出目前最先进的A100系列GPU所带来的强劲销售额。该季度，Nvidia开始出售第一批装有这些芯片的OEM数据中心服务器，而其DGX A100系统也增加了在裸机服务器上对谷歌Anthos混合云服务的支持。

黄仁勋在声明中表示：“我们的A100通用AI数据中心GPU在云服务提供商和垂直行业中得到了迅速采用。全球数以千计的企业正在使用Nvidia AI来创建具有AI服务的云连接产品，这些产品将改变全球最大型的那些行业，对所有行业来说这些产品带来了如同智能手机般巨大的变革。”

他在与分析师的电话会议中解释说，“智能手机时刻”是指改变行业与客户互动方式的机会。他说，这么说是因为Nvidia不再像售卖医疗设备、拖拉机或者是割草机那样一次性售卖的东西，而是可以“售卖东西，然后在上面提供服务”，就像智能手机一样。

他补充说：“将来，所有这些行业，无论是医学成像还是割草机，你都会在数据中心上托管你的产品，就像CSP一样。”

Nvidia的游戏部门该季度表现尤其突出，收入达到创纪录的25亿美元，比去年同期增长67％，全年销售额为77.6亿美元，增长41％，而市场需求主要是由新游戏机产品（例如PlayStation 5和Xbox Series X）的销售推动的，以及Nvidia有史以来规模最大的笔记本电脑生态产品发布——有超过70多款面向游戏玩家和创作者的新设备采用了Nvidia GeForce RTX 30系列GPU。

黄仁勋表示，该季度市场对GeForce RTX 30系列GPU的需求高到“令人难以置信”。他说：“随着游戏玩家开始关注光线追踪、DLSS和AI，Nvidia RTX已经开始了重要的升级周期。”

唯一令人失望的是Nvidia专业可视化和汽车业务。第一季度的收入为3.07亿美元，下降了7％，而第二季度的收入为1.45亿美元，下降了11％。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“游戏和数据中心的大幅增长，让Nvidia在第四季度表现非常出色，收入创下新高。在游戏领域，Nvidia利用了人们花更多的时间在家游戏娱乐这个机会，推出了很有竞争力的300系列产品线。正如我在上个季度所预测的那样，主要的大型游戏数量正在减少，新的如‘使命召唤：黑色行动冷战’进行了升级。”

黄仁勋还透露了关于Nvidia拟以400亿美元收购英国芯片设计公司Arm的最新进展，称正在“取得良好进展”，并且交易完成后将“为整个生态系统创造巨大的新机会”。此次收购遇到了一些阻力，英国反托拉斯监督机构在1月份表示，将对这笔交易进行调查，竞争对手芯片制造商高通公司也表示反对。但大多数分析人士认为，最终这笔交易将予以批准。

同时，Nvidia充满信心地预测市场热销状况将持续下去，预计第一季度收入为53亿美元，远超华尔街预测的45.1亿美元。