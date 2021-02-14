HPE与NASA合作开发国际空间站专用边缘计算机

HPE本月将向国际空间站发送一种专用的边缘计算系统，让宇航员能够得到更多用于研究项目的处理能力。该项目是HPE与微软、NASA共同合作展开的。

HPE本月将向国际空间站发送一种专用的边缘计算系统，让宇航员能够得到更多用于研究项目的处理能力。该项目是HPE与微软、NASA共同合作展开的。

HPE计划发送到国际空间站的系统名为Spaceborne Computer-2，第一代太空计算机是在2017年发布的。据HPE称，这个 新版本讲计算能力提高了2倍，并采用了GPU加速机器学习模型等工作负载。

Spaceborne Computer-2主要基于HPE产品组合中现有的商用硬件，例如搭配使用了ProLiant DL360服务器（起价约为1,500美元）和Converged EL4000 Edge（一种用于工厂等环境的加固型融合基础设施设备）。

Spaceborne Computer-2是基于商用系统这一点非常重要，因为在太空任务中使用商业级服务器可以帮助NASA降低项目成本，此外商用服务器还支持最新的芯片技术，随着美国宇航局继续探索太空旅行计划，这些方面的考量都会变成更高优先级的事项。

在不久的将来，HPE的系统将让国际空间站的宇航员能够更有效地处理研究项目的数据，而目前很多计算任务都必须发送回地球上的服务器进行处理，这意味着宇航员必须等待数据到达地面并返回。Spaceborne Computer-2凭借着是上一代2倍的处理能力，将让国际空间站上运行更多的计算任务，从而研究速度。

目前HPE已经为该系统开发了多个潜在的应用，包括处理用于监视宇航员健康的X射线图像和其他医学数据的应用，以及用于研究目的的应用，例如分析安装在空间站上很多传感器的测量数值。

而更复杂的科学计算仍需要使用地面的计算资源。因此，HPE与微软合作将Spaceborne Computer-2链接到微软Azure公有云，运行在Azure上的应用可以通过地面天线将最耗费硬件资源的任务转移到Azure上进行处理。

来自微软研究团队和最近成立的Azure Space小组的专家们正在探索多种利用这一集成的方法。到目前为止，有一个想法已经浮出水面：分析在地球上观测到的沙尘暴，以更好地了解火星上的沙尘暴未来可能会给火星探测任务带来的影响，以及可以收集有关太空中植物生长需求从中得到新的发现。

对于HPE来说，与NASA的这次合作将会为自己在快速增长私有空间领域售卖硬件系统铺平道路。除了这次宣布推出Spaceborne Computer-2之外，HPE还表示将与OrbitsEdge合作，将自己增强的Edgeline融合基础设施设备用于轨道卫星上。OrbitsEdge提供了一种所谓的卫星总线解决方案，可以保护计算硬件免受恶劣空间条件的影响。