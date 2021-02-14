戴尔发布面向企业的DTCP Private Cloud私有云新产品

戴尔今天宣布推出了一款面向企业的私有云新产品名为Dell Technologies Cloud Platform Private Cloud（DTCP Private Cloud），称其可以为客户带来更高的灵活性和更好的云经济效益。

戴尔今天宣布推出了一款面向企业的私有云新产品名为Dell Technologies Cloud Platform Private Cloud（DTCP Private Cloud），称其可以为客户带来更高的灵活性和更好的云经济效益。

该产品属于戴尔Cloud Console系列，是Project APEX（去年10月发布）的基础，旨在统一戴尔的按需的、和基于云的即服务产品。Project APEX设计旨在为客户的本地、云和边缘工作负载提供更一致的即服务体验。

戴尔的Cloud Console提供了一个统一的界面，让客户可以通过该界面管理所有戴尔的按需服务和工作负载。客户可以浏览Dell Marketplace，选择各种云服务和即服务硬件产品来满足需求、部署和管理多云资源，只需单击几下即可实时监控成本。

DTCP Private Cloud是Cloud Console系列的一款最新产品，戴尔表示，该产品旨在为企业提供一种更简单、更可扩展的方式来构建他们的本地私有云基础设施。这项服务的价格为每月每个实例14美元，提供了预定义的实例块，让客户已更低的价格就可以启动和运行起来，并且让客户在需要的时候有更多纵向扩展基础设施的选择。

戴尔表示，除了Cloud Console上预构建的集成机架之外，客户还可以选择使用自己的机架基础设施，此外客户还可以使用他们自己的机架空间、数据缆线和第三方交换机。

和去年戴尔首次推出的DTCP Hybrid Cloud一样，DTCP Private Cloud也提供了一系列基于实例的产品，供客户根据自己的需求调整和订购云资源。戴尔表示，客户能够以自助服务的方式，通过Cloud Console订购25个、50个、100个、200个和500个的实例，部署时间最短为14天，纵向扩展最短只需要5天，此外还可以混搭大量相同类型或不同类型的实例，以支持各种工作负载。

戴尔表示，DTCP Private Cloud产品现已在美国、英国、法国和德国上市。