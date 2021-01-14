报道称：戴尔将考虑剥离VMware

据CNBC今天报道，戴尔公司已经聘请财务顾问，考虑将持有的VMware公司81％的股份分拆给股东。

据CNBC今天报道，戴尔公司已经聘请财务顾问，考虑将持有的VMware公司81％的股份分拆给股东。

戴尔2016年通过收购VMware母公司EMC获得了VMware的多数股权。有报道称，戴尔可能会考虑剥离持有的VMware股份。戴尔公司首席执行官Michael Dell证实了这一消息，称此举有助于简化公司的资本结构，为他们提供更大的“战略灵活性”。

CNBC今天早些时候援引消息人士的话说，戴尔已经聘请顾问来探讨如何处理其持有的81％VMware股份这一选项，但这并不是唯一的潜在可能性：戴尔也可以出售股票。但是，消息人士称，戴尔更愿意进行分拆，因为这样可以避免高达数十亿美元的税费。

该报道详细提到了有关该计划的一些讨论，包括Elliott Management和Silver Lake在内的戴尔多个主要股东都赞成分拆的想法。如果戴尔选择走这条路，那么VMware很可能会在2021年9月（EMC被收购五周年之际）之后分拆出来，之所以选择这个时间，是因为分拆交易就可以以免税的方式进行。

CNBC的两位消息人士称，这次交易的结构可能使VMware向戴尔支付“巨额特别股息”。戴尔在2016年为收购EMC拿出数百亿美元的信贷，股息可能有助于偿还其一些未偿的债务。消息人士表示，戴尔获得的款项可能足够大到提高企业债务的质量，让戴尔的债务保持在约450亿美元，达到投资级水平。

分拆并不是唯一选择，从理论上讲，戴尔还可以购买尚未拥有的19％的VMware股份。但是CNBC的消息人士认为这不太可能，因为他们估计这么做戴尔将不得不为这些股票支付高额溢价。据报道，另一个因素是，据说某些VMware员工更倾向于将股权激励与VMware股票挂钩，而收购剩余股份可能会改变这一情况。

VMware可能会被分拆的消息并非今天唯一的新闻头条，上午，英特尔公司任命VMware首席执行官Pat Gelsinger为新任首席执行官，这让英特尔股价飙升了7％多。在加入VMware之前，Gelsinger曾在英特尔工作了30年，曾担任过首席技术官。