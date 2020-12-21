加速云图生态3.0落地 浪潮与合作伙伴的协同创新之道

在近日举行的浪潮云海创新论坛2020上，浪潮全球首发智算中心操作系统，旨在通过对智算中心基础设施资源池的管理和调度对各类智慧计算应用进行支撑，从而实现云数智融合及智慧服务的交付。

当前，中国数字经济蓬勃发展，行业数字化转型加速。以5G、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的新型基础设施建设，是数字经济时代的必然要求，是经济发展的新引擎，由此带来的智能化升级浪潮不断催生新应用、新模式。

今年4月初，浪潮首家提出“智算中心”概念，与国家发改委明确提出信息基础设施是以智能计算中心的算力基础设施的概念理念相当一致。而在近日举行的浪潮云海创新论坛2020上，浪潮全球首发智算中心操作系统，旨在通过对智算中心基础设施资源池的管理和调度对各类智慧计算应用进行支撑，从而实现云数智融合及智慧服务的交付。

云图生态3.0战略，创新生态价值

在智慧化时代，的智算生态必将取代传统生态。作为智慧化时代的合伙人，厂商、用户、合作伙伴组成了“价值共同体”，构建技术融合、营销融合、服务融合以及人才融合的生态模式，并实现产品、服务与商业模式的创新。

浪潮一直坚持“平台＋生态”的战略。依托开放、融合、敏捷、智能的智算中心操作系统——浪潮云海OS，浪潮联合合作伙伴打造面向行业的智慧解决方案，为全行业、全场景业务创新提供基础，助力用户数智化转型，加速社会进入智慧时代。

2015年，浪潮启动了面向云计算生态的“云图计划”，该计划旨在联合业界优秀的合作伙伴，从技术的研究与研发、数据的验证与优化、管理的便捷与服务三个层面，围绕企业级用户构建融合、开放、安全、共赢的云生态版图。经过这几年的发展，云图计划从云图1.0不断迈向云图3.0，实现了合作理念、合作产品、合作模式以及合作深度的全面升级。

浪潮云计算大数据产品线总经理蒋永昌告诉记者，面对资源云化、AI技术产业化、行业应用AI化所带来的挑战，浪潮希望通过与合作伙伴的生态合作，一同化解这些挑战，培育能激发行业智慧的生态土壤。”今天的云图生态伙伴来自于全球，我们一起为联合为各行各业智慧转型升级服务。“

浪潮云图生态发展基于规模化的生态合作实践总结出云图生态发展方法，从联合方案交付到案例规模化复制，进行全方位融合。”我们的合作分为四个阶段：针对性的接触、初次合作、信任合作、战略合作。通过战略合作，建立持久信任，为客户交付价值，进而实现业务规模的扩大化。“蒋永昌说。

本次创新论坛，浪潮发布云图生态3.0战略，并全面推进“2＋3＋100＋”计划。其中，“2”是浪潮发挥平台优势，为合作伙伴全面开放InCloud Lab实验室平台和适配验证实验室，提供全栈的平台服务，包括产品适配、方案验证、技术赋能、技术创新等。

蒋永昌表示，InCloud Lab实验室平台提高了浪潮与合作伙伴面向市场竞争环境的能力。“除了面向项目应用场景的生态伙伴以外，我们也给很多服务伙伴提供支持。实验室平台可以提升服务伙伴面向客户业务的产品交付与微定制的服务能力，这相当于是一个‘练兵场’。”

“3”是云图生态聚焦的3类合作伙伴，即产品技术伙伴、行业应用伙伴、技术服务伙伴。产品技术伙伴基于云海平台开放接口接入，打造最强私有云平台产品栈；行业应用伙伴指行业ISV、SI，开发验证并联合推广细分行业一体化方案；技术服务伙伴是指覆盖全国的销售与服务伙伴网络，深入区域，落地服务。

“100＋”是云图生态3.0的核心，全面开放的浪潮云海将联合生态伙伴面向100个细分行业，围绕客户需求场景，开放技术、营销、服务和人才能力，落地细分行业智慧方案。

从2017年到今年10月份，浪潮与合作伙伴推出了300多个解决方案，但在蒋永昌看来这些场景化的方案还不够“细”，实际上很多行业细分场景里，应用模式不一样，需求模式不一样，这需要浪潮与合作伙伴深入行业，洞察客户需求，针对行业转型升级，提供更多贴合应用场景的方案。

“应用场景需求与技术匹配度需要被引导和告知，用户面对新技术的时候，需要好的一体化方案并得到验证。其实浪潮每个月都会与合作伙伴坐在一起，就行业痛点、解决方案、业务实践等问题进行沟通。浪潮与合作伙伴在不同领域依靠卓越的产品能力、技术能力和面向用户场景的系统化方案能力和实践能力，让方案更精细化与价值化，共同赋能客户，实现商业价值。”蒋永昌说。

从百度智能云与创业慧康看浪潮云图生态的创新之道

正是看到了场景化解决方案的诉求和价值，浪潮与百度智能云、创业慧康等合作伙伴开展了诸多行业实践，在智能制造与智慧医疗方面取得了不俗的成绩。

人工智能进入工业大生产阶段，成为科技革命和产业变革的重要驱动力量。百度智能云同浪潮云海OS强强联合，依托浪潮智算平台和百度领先的算法平台，实现算力到智慧的整体解决方案构建。目前，百度智能工业质检解决方案已经在3C电子产品、汽车、钢铁等行业规模化落地。

百度智能云智能制造部算法负责人邹建法告诉记者，工业智能化转型是大势所趋。工业化转型过程当中，我们需要将AI落地实际的业务中，比如场景的AI自动化感知、生产工艺以及工业质量的提高等。而这些这需要云、边、端的算力协同，百度跟浪潮合作将底层算力与AI大数据算法融合，在工业产线的典型场景中落地，实现工业智能化升级。比如在钢铁行业的场景化应用，百度运用人工智能技术，实现了基于无人机的钢卷智能盘点，企业提高仓库盘点工作效率及准确率，单库区内10分钟以内完成盘点，替代5人次的盘点员工。

浪潮云计算大数据产品线首席架构师赵志祥表示，钢铁行业的环境比较恶劣，我们要考虑产品的环境适应能力。同时，依靠人工进行质检效率会很低，依托云边协同的方案，整个业务在云端统一管理，边缘端就是一个云端业务能力的下发点，这样边缘端不需要专业人员进行维护，环境自我维护能力和资源云边统一协同能力都得到提升。“这种场景其实不光在钢铁行业，在水务、能源、电力等行业也非常普遍。”

邹建法表示，百度拥有完善的AI能力布局，聚焦AI算法，在云边端协同方面，强大的算力硬件平台是必不可少的，所以百度与浪潮的合作非常多。“百度通过开放的生态合作模式，与浪潮这样的合作伙伴展开紧密合作，用AI赋能行业客户数字化转型。”

“我们双方的业务实际上是互补的，从平台资源层到算法层再到应用层，构成了多方联合方案，针对不同细分行业，把云的能力、大数据能力和AI能力发挥出来，驱动行业客户的业务创新与升级。”赵志祥说。

当前医疗行业在积极拥抱智慧医疗，在“新基建”背景下，医院通过云计算技术，将基础设施建设与业务统一接口规则融合，解决医院业务应用的“烟囱工程”，实现信息互联互通，激活医院数据；通过物联网技术，实现患者、临床、后勤管理各类数据的自动化、高效化采集，提高医院临床诊疗质量和精细化管理水平；基于大数据挖掘分析技术，激活医院沉睡的数据，提供面向临床、面向管理、面向科研等多方面的辅助决策支持，实现智慧化决策；依靠互联网技术，实现互联网＋服务应用，兴建互联网医院，为患者、医疗机构及保险公司等合作方提供全方位的医疗问诊、精细化管理及商保服务。

创业慧康科技股份有限公司（简称“创业慧康”）副总工程师，医疗互联网事业群、物联网事业群技术总监余小益表示，新的数据中心和技术架构承载着新一代医疗系统，但是碎片化的医疗信息化环境为智慧医疗实践带来挑战，比如缺乏全院统一的管理模型和标准导致分布式、碎片化的运维管理；边缘网络4G/5G MEC、更多通讯协议导致更复杂的网络环境。

于是，创业慧康与浪潮智算平台协同，通过云海超融合架构支撑平台，打造了智慧医疗云一体化解决方案，帮助医院构建业务中台，创建更广泛的感知、更智慧的应用，加速推进智慧医疗下一代基础设施建设标准的落地。

例如，某地区基层医疗健康云建设承载卫健局 14 科室业务及4家公立医院 7 个分院区、 5 家社区卫生服务中心、 51 家社区卫生服务站核心业务。浪潮与创业慧康携手进行云平台与业务融合一体化建设，提供区域影像、区域检验、区域心电、分级诊疗、远程会诊、双向转诊等核心医疗应用服务，助力智慧医健卫一体化建设。

国内的医疗机构都在积极拥抱新技术，但由于业务性质，所以在IT基础设施云化改造方面会比较谨慎。如何满足他们的场景化需求，比如规模化数据中心、医疗健康中心、科研平台的建设，这需要强大算力平台的支撑。“针对智慧城市、智慧医疗落地，如何为城市健康大脑和智慧中心提供整体的解决方案，存在很大的想象空间，这也是今后我们跟浪潮合作的机会。”余小益最后说。

未来，全面拥抱智慧时代的浪潮期望与合作伙伴携手，为智算生态云海云图3.0战略的发展壮大不懈努力，联合云图伙伴赋能千行百业，惠及千家万户，共同畅享智慧带来的时代机遇。