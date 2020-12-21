智慧时代 浪潮深耕开放计算推动行业创新发展

在第十五届中国IDC产业年度大典（IDCC 2020）上，浪潮信息副总裁、浪潮服务器产品线总经理沈荣接受记者采访时表示，当前人工智能的发展离不开算法和算力增强，而这些都与数据中心密切相关。

随着社会智慧程度的提高，海量数据收集、分析、处理带来的挑战越来越大。数据中心作为智能化的核心基础设施，未来会成为科技新基建的主线之一。

数据中心与人工智能结合愈发紧密

在第十五届中国IDC产业年度大典（IDCC 2020）上，浪潮信息副总裁、浪潮服务器产品线总经理沈荣接受记者采访时表示，当前人工智能的发展离不开算法和算力增强，而这些都与数据中心密切相关。

一方面，数据中心越来越多承担人工智能等应用，人工智能计算需求未来将占据80%以上的计算需求。这就需要大量的AI服务器部署到数据中心，而浪潮提供了平台、管理和框架等领域的全栈AI方案。

沈荣表示，当数据量越来越大，未来一定是异构计算的世界，也就是“术业有专攻”，不同的工作负载需要专业的芯片进行处理，这也是现在GPU、FPGA、AI加速处理器等不断涌现的原因。

另一方面，人工智能技术也可以用于数据中心的智能化运维，比如机器巡检、故障预测和负载管理等。这些智能化场景改变了整个数据中心的管理方式，毕竟数据中心规模越来越大，承载的业务也日趋多样化，如果采用人工方式显然是无法应对的。

“数据中心的运维如何从以人为本到以智为本，通过算法和数据模型、历史使用等数据，实现自动化的运行和无人值守，这是当前很多用户非常需要的技术。”沈荣说。

开放计算成为行业共识与选择

在数据中心集中化、规模化、绿色化的趋势下，开放计算正在成为主流选择。开放计算在成本和效率方面，都将对未来数据中心的设计和建设产生重大的影响，并且加速AI、边缘计算、新型节能等新兴技术的普及。

沈荣表示，无论是互联网数据中心，还是传统行业数据中心，它们对硬件基础设施的需求存在共性，比如绿色、高效、智能等等，这是开放计算得以跨界的共性基础。开放计算起源于互联网，壮大于互联网，但在未来，传统行业对于开放计算的接纳度会越来越高。

虽然互联网行业是开放计算的最大用户，但是浪潮也在推动开放计算在传统行业中的落地，而且行业客户在采用开放计算之后的收益也是显而易见的。

沈荣表示，以前按照传统数据中心的建设模式，一套集群从交付上一般都要在30到40天，集成还要花费10天左右。但通过开放计算的整机柜方式，硬件的部署速度可以缩短到一周以内，并且通过将研发环境集成在应用，大大节省了运营交付的时间，在时间、密度、性能和管理上均有了质的飞跃。“通过开放的基础构架，数据中心可以在部署密度提升4倍的同时，通过集中化的解决方案使整体系统功耗降低了15%，同时系统硬件故障率降低了60%。开放体系也有助于一体化交付的实施，降低整体的部署成本。”

比如浪潮整机柜服务器SR全面应用于中国移动，采用机柜级模块化设计，集中供电、散热和管理，功耗节省20%，空间利用率高达90%，客户投资回报率提升33%，拥有一体化极简设计和超高的灵活性，可以满足不同的应用需求；浪潮为某省农信提供了以整机柜服务器SR为核心的解决方案等，相较传统服务器，交付速递提升8-10倍，部署密度提升6倍，通过RMC集中管理单元实现整个系统资源的实时监控。

虽然开放计算正在展现出越来越大的发展潜力，但在沈荣看来，需要更多的组织与开发者加入到这一生态体系之中。

“开放计算的模式强化了知识共享、技术共享，所以开放计算很重要的一件事情是规模化和互通性，形成规范标准。”沈荣说，“浪潮不会自己做一套标准体系，开放涉及很多工作，组织的参与，产品的贡献，大家在一起交流，推动社区的发展。”

标准的制定非常重要，一开始就先确立标准，这样可以避免野蛮生长。目前，浪潮正在推动开放计算项目与新兴技术领域的融合。在AI领域，浪潮与OCP积极推进OAM规范的开发，解决AI计算基础设施建设中硬件分裂化和生态割裂化的重大挑战，推进最新技术的应用落地；在边缘计算领域，2017年浪潮与中国移动、电信、联通等运营商发起OTII项目，形成运营商行业面向电信应用的技术及方案，更好地应对未来5G及边缘时代的到来；在新型节能技术领域，浪潮正推动ODCC、OCP等项目中的开放浸没式液冷技术在行业的应用，帮助数据中心的PUE降到1.1，甚至接近1的水平，而目前传统的数据中心PUE做到1.6左右已经是非常好的结果。

展望未来，开放促进技术进步、生态繁荣。开放变革了IT产业的生产模式和应用服务模式，持续推动着信息技术的发展，促进了整个IT产业的生态繁荣。随着智慧时代的到来，扮演“技术底座”角色的开放计算将为各行各业的数字化转型提供强有力的支撑。