安谋中国发布首款ISP处理器IP，灵活可配置加卓越动态效果

日前安谋中国推出了一个全新自研多媒体IP产品线——“玲珑”，并正式发布了其首款i3/i5 ISP处理器。

继“周易”、“星辰”、“山海”之后，日前安谋中国推出了一个全新自研多媒体IP产品线——“玲珑”，并正式发布了其首款i3/i5 ISP处理器。“玲珑”ISP处理器由安谋中国本土团队历时两年自主研发，在降噪、清晰度和宽动态等指标上达到业界领先水平，具有高画质、低延时、可配置能力强、扩展兼容性高等特点。该款ISP处理器可广泛适用于安防监控、AIoT及智能汽车等领域的视频、图像处理工作，满足不同场景的数据处理需求。

如今摄像头已经非常常见，手机拍照摄像头、车载摄像头、安防监控摄像头以及家居生活摄像头等，遍布人们日常生活和工作的各种应用场景，未来摄像头也只会有增无减。随着摄像头的增加，对ISP处理器的差异化需求也居高不下。

据悉，图像的产生主要是由前端的图像传感器（CMOS Imaging Senror）、中端的ISP（Image Signal Processor）处理器和后端的显示部分组成。其中，ISP用于对图像传感器的输出数据进行处理，如曝光控制、白平衡、色彩校正等，其功能是否强大直接影响到最终图像和视频的成像效果。比如，目前普通的线性图像传感器只有12-bit，只能提供72dB的动态范围效果，对于一些高动态范围的场景，这种配置就无法很好地展示出整张图片的所有细节。

正是因为看到了视频图像处理技术的广泛应用前景和目前的技术难点，安谋中国经过两年多的缜密调研及精心打磨，推出全新 “玲珑”ISP处理器，希望提升ISP处理器的能力，更好地展示出图像和图片细节。

“玲珑”ISP 处理器概览

安谋中国新推出的“玲珑”ISP处理器有两大特点：

第一，它采用灵活可配置、可定制的设计。这也是安谋中国所有产品的共同特点，这能帮助客户更好地实现产品的差异化，同时，让“玲珑”ISP处理器可以针对很多不同的场景、不同的传感器、不同的模组、不同的光线以及周边的环境，从而使客户有更大的可扩展、可定制空间，可做出非常有特色的产品

。第二、“玲珑”ISP处理器具有非常好的动态效果，包括安谋中国引以为豪的宽动态效果，以及有业界非常领先的各种降噪表现。

宽动态效果 高光抑制 从左至右依次为：普通图像传感器直出/“玲珑”ISP一级降噪/“玲珑”ISP二级降噪 去紫边效果

安谋中国产品研发常务副总裁刘澍在接受采访时表示，“玲珑”ISP处理器融入了诸多领先的技术，并为此申请了10个专利，其中5项已经获得了审批。

据悉，安谋中国推出的ISP处理器分别有两款：“玲珑”i3和“玲珑”i5。其中，“玲珑”i5系列属于中高端ISP，性能上能达到800万像素、60fps的实时处理速度，在台积电16nm工艺水平上时钟频率可以达到600MHz。i3系列是“玲珑”ISP中比较轻量级的，可以广泛应用于家居、AIoT领域，它的时钟综合频率大概在400MHz左右，能够达到500万像素、60fps的实时处理效果。

值得一提的是，虽然i3系列主打效能和成本，但是对宽动态的处理、降噪的处理和清晰度的处理还是保持了非常高的水准。客户可以根据这些参数特点、性能特点综合实现各种不同的应用配置。

刘澍透露，“玲珑”是安谋中国面向多媒体应用推出的一个全新产品线，将和安谋中国以及Arm的CPU系列、GPU系列，AI产品系列、显示产品系列共同构成整体系统的解决方案。除了ISP以外，未来安谋中国不排除推出编解码处理器的可能。

这几年中国市场芯片产业正在蓬勃发展。作为一家芯片设计IP公司，安谋中国会以开放的心态和各个厂家合作，将安谋中国的领先技术与厂商自己的技术融合。刘澍表示，“ISP市场的前景很好，我们的技术有特色，我们会和各种拥有或没有ISP技术的厂家进行开放的、不同模式的合作。”

可以看出，安谋中国自研的IP产品正越来越完整，目前已经拥有“周易”AIPU、“星辰”CPU、“山海”信息安全平台方案和 “玲珑”ISP，对于媒体提出的“是否会推出一颗自有SoC芯片”问题时，刘澍特别强调说，作为一个IP提供商，安谋中国不会触碰芯片设计和生产，只是作为一个基础技术研究公司提供平台架构，这是公司的定位和价值所在，这点不会去改变。