Nvidia第三季度财报再创新高 计算和网络业务表现强劲

Nvidi今天发布第三季度财报，不仅收益和收入双双超出预期，而且给出了强劲的下一季度指引。

Nvidi今天发布第三季度财报，不仅收益和收入双双超出预期，而且给出了强劲的下一季度指引。

但是Nvidia股价在盘后交易中仍下跌超过2％，原因是投资者们注意到Nvidia的数据中心业务收入预计会在目前这个季度出现同比下滑。

该季度Nvidia在不计如股票薪酬等特定成本的每股利润为2.91美元，收入创下新高达到47.3亿美元，同比增长57％，此前分析师预期的每股利润为2.58美元，收入为44.2亿美元。

华尔街一直期望该季度Nvidia大展拳脚，结果的确如此，除收入之外Nvidia还创下了该季度利润的新高。

Nvidia将这主要归因于计算和网络业务的强劲表现，收入跃升至19.4亿美元，同比增长146％。此外GPU业务也有出色表现，收入增长25％，达到27.9亿美元。

除了这两个细分业务的收入之外，Nvidia公布了细分市场中具体产品的情况。

Nvidia首席执行官黄仁勋在公布上个季度财报时表示，Nvidia 预计下半年将会有强劲表现，因为新系列Ampere GPU将会引发市场的“浓厚兴趣”，该系列其中一款产品GeForce RTX 3080在9月上市时立刻就售罄了。

这些出色的销售成绩推动Nvidia游戏业务收入达到22.7亿美元，同比增长37％，Nvidia表示，这主要是Nvidia GPU产品面向计算机和游戏平台市场的销售创下新高。

此外，Nvidia的游戏业务和数据中心业务都从疫情中受益，因为有越来越多的用户隔离在家选择在线办公和玩视频游戏。

黄仁勋在今天的一份声明中表示：“Nvidia正在全力以赴，在游戏、数据中心和整个领域实现创纪录的收入。Nvidia新款GeForce RTX GPU让我们实现了有史以来最大的飞跃，市场需求是压倒性的。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead对此表示认同，他说，Nvidia的新款GPU是一个非常有竞争力的产品，同时他补充说，“我将密切关注下个季度市场竞争给Nvidia带来的影响和改善，因为众多主流游戏即将发布，例如新款《使命召唤：黑色行动冷战》。”

上个季度Nvidia财报的最大惊喜是数据中心收入首次超过游戏收入，虽然这并未在该季度发生，数据中心业务销售额为19亿美元，但仍然同比增长了162％。Nvidia表示，今年初完成对Mellanox的收购，贡献了其中的13％。

不过Nvidia在分析师电话会上给投资者们带来了一些意外的消息，Nvidia高管们表示，下一季度数据中心收入将有所下降，部分原因是一家不愿透露姓名的中国客户将不再购买Mellanox的网络产品。

但是Nvidia数据中心业务的长期前景仍然是强劲的。该季度中，Nvidia宣布将与VMware 合作推出一款新的用于处理人工智能工作负载的平台。

Moorhead指出，对于Nvidia来说人工智能已经是一个增长非常强劲的领域，因此很多人认为Nvidia与VMware的合作进一步推动该领域的光明前景。他说：“收购Mellanox给Nvidia的数据中心业务带来显著增长，但更多的增长是来自于机器学习产品的有机增长。”

Nvidia还表示，计划以400亿美元的价格从软银集团（SoftBank Group）手中收购半导体厂商Arm，很多人认为这一收购将会带来重大的产业影响。这非常重要，因为Arm专门提供用于移动设备的低功耗芯片，而这正是Nvidia的薄弱领域，而Arm同时也在为Nvidia的很多竞争对手提供技术。Nvidia今天表示，预计将在明年第一季度完成收购。

Nvidia预计第四季度的收入约为48亿美元，远超华尔街预期的44.2亿美元。