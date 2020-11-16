引领数字化转型 英特尔与生态伙伴同行“智者新时代”

以数据中心为代表的算力基础设施正在迎来变革时代，近日英特尔与至顶传媒联合浪潮、曙光、新华三、中兴、华为五大合作伙伴推出的“智者新时代”活动正式上线。

在数字经济蓬勃发展的今天，以AI、5G等为代表的新型基础设施建设变得至关重要，这也是“新基建”提出的重要背景。以数据中心为代表的算力基础设施正在迎来变革时代，近日英特尔与至顶传媒联合浪潮、曙光、新华三、中兴、华为五大合作伙伴推出的“智者新时代”活动正式上线。

作为一家技术产品提供商，英特尔一直不断创新，积极配合客户的数字化需求，把握AI、5G、云、智能边缘的技术趋势，英特尔与生态合作伙伴面向不同的工作负载和实际需求，打造真正能落地的解决方案，推动智能在千行百业的绽放和应用。

智能经济蓬勃发展

当前，全球正处于新一轮科技革命和产业变革的加速推进期，数字化、网络化、智能化技术在生产生活中广泛应用，驱动人类社会迈向智能经济新时代。智能经济是以新一代信息技术和智能技术为支撑，以数据为关键生产要素，以智能产业化和产业智能化为路径的新型经济形态。

在数据成为生产要素的同时，而计算力则是实现从数据到价值的重要力量。不管是云计算还是大数据、人工智能等新技术让企业面对多样化的工作负载，而要承载这些应用，需要能够提供充足算力的数据中心基础设施。

未来唯有不断创新和升级企业的数据中心基础设施架构，充分释放计算力，并在效率和成本之间达成新的平衡之道，才能以此作为创新与变革的支撑，以应对数字化转型加速的挑战。

在英特尔看来，对于企业来说以数据为中心的业务转型对于决胜未来至关重要。为了全力迎接以数据为中心时代带来的机遇和挑战，英特尔提供“以数据为中心”的全面产品组合，联合合作伙伴一起为企业客户提供各种具有创新性的数据中心转型解决方案，通过技术创新变革基础架构来驱动企业的数字化转型。

生态联合协同创新看点多

“智者新时代”活动集中展示了英特尔与OEM合作伙伴基于英特尔至强可扩展平台等丰富产品组合在云计算、大数据分析、人工智能、网络等方面的技术和解决方案，帮助企业获得更高效、更稳定、更强大和更灵活的IT动力，加速数字经济落地。

整个活动内容丰富，包括了“对话数字中国”系列访谈，网络研讨会、产业洞察、客户案例、白皮书等栏目，全面呈现了英特尔与合作伙伴协同创新的成果。“对话数字中国”访谈和网络研讨会通过嘉宾对话，介绍目前产业发展的热点和观察，同时我们也会了解到合作伙伴与英特尔所进行的产业创新实践。

合作伙伴关注技术方向多样、创新，比如浪潮探讨开放计算、曙光探索大数据、新华三研究城市数智治理、中兴分享云网融合与边缘计算、华为来聊新基建。从合作伙伴涉及的领域，我们可以看到英特尔生态的丰富性，相应的产品方案也足够创新性。大家可以通过活动页面的“产业洞察”栏目了解更多信息。

其实，在“智者新时代”活动上类似的创新方案比比皆是，在活动专区也有相应的白皮书提供下载查阅。同时这些方案也在众多客户那里进行了落地，专区提供了客户案例，从中我们可以看到行业先行者的最佳实践。

结语

数字经济的发展给各行各业带来前所未有的发展机遇，同时也带来了巨大的挑战。在新技术的驱动下，每个行业都在走向智慧化。英特尔与合作伙伴一起联合创新，不断推动产业发展，为客户数字化转型提供坚实的基石，用智能迎接挑战，用智慧应对变革。

如果您想了解更多英特尔与合作伙伴的“故事”，请访问“智者新时代”活动页面。