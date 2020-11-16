赋能数字普惠金融 浪潮整机柜服务器助力省级农信IT架构革新

浪潮多年来一直积极推动开放计算发展，是全球唯一的三大开放组织服务器厂商。未来浪潮将与更多行业伙伴一起，持续推进标准产品化、产品通用化，加速开放计算产业化的落地和应用。

绿色通道足不出户即可完成贷款、线上办理投资理财、定期存款到期自动延期……新冠肺炎疫情期间，对于金融服务也是一场大考。近期，金融机构纷纷加码线上业务，优化“非接触式”服务渠道，拓展新的发展空间。

金融机构纷纷加码线上业务，既是防控疫情期间的特殊举措，也将是金融服务在未来数字化时代更新迭代的趋势。业内人士指出，由此催生的“非接触”服务理念、需求，不会随着疫情平复而消失，反而可能进一步固化和深化。这对金融服务提出了更高要求，也带来新的机遇。

迎数字普惠金融新时代 数据中心升级时不我待

某省农村信用社联合社是该省农村合作金融系统的管理机构，在全省11个市设立办事处，拥有14家农信联社、5家农合行、62家农商行，共有营业网点4200多个，经过数年的发展，该农信系统已发展成为全省网点人员最多、服务范围最广、资金规模最大的地方性金融机构，承担了全省1/2的农户贷款和1/5的小微企业贷款。

从挎着鼓鼓的背包下乡到一部智能手机放贷，从算盘“噼啪”的柜台到智慧网点的无纸化办公，从现金支付到网上购物，从开启“丰收互联”到打造金融“云上生活”，该农信持续探索，致力于用科技的力量解决金融服务的效率和成本问题，实现金融普惠。

当前，该农信银行网络金融核心平台已经顺利上线，“金融＋互联网”双核心应用架构正式搭建完成。从纯线上贷款产品到智慧民生“云”服务，从线上购物平台到外卖、购票等一系列生活服务，该农信不断通过新技术、新产品为海岛、大山深处的偏远地区居民提供尽可能便捷全面的金融服务。

为了更好地推出新产品与采纳新技术，该农信已经建成了200多个信息系统，覆盖渠道服务、客户服务、产品服务、管理决策、基础应用等领域，除此之外，每年还会立项100余个新项目，不断探索数字金融新服务。

随着业务系统数量繁多，业务数据急速增长，该农信对其数据中心不断扩容升级。据统计，仅用于生产及开发测试环境，该农信平均每年就要新采购1000多个2路节点。

我们知道，标准机柜对散热和供电都是有要求的，如果2U2路服务器的话，一个标准机柜最多部署8台左右，然而机房的空间却是有限的，如何提高部署密度成为亟需破解的难题。而且随着数据中心不断扩容，各种型号各种规格的硬件设备都需要人工进行运维管理，运维工作量早已超负荷，运维的成本不容忽视。

选择整机柜服务器 走IT融合架构之路

为了破解当前数据中心面临的空间、运维、成本困境，该行提出了新的目标：开发环境服务器部署密度提高3倍，设备实现统一管理，减少机房运维人员工作量。此外，机房还要尽可能美观整齐，快速部署，保障业务系统快速上线。

针对这样的需求，浪潮提供了符合天蝎标准的SR整机柜服务器为核心的解决方案，单个42U机柜内预制1台48口千兆交换机和1台48口万兆交换机，28个1U2路服务器节点，较传统服务器部署密度提高3倍；采用L11级整机柜交付模式，机柜出厂前就完成内部节点所有布线，现场交付免安装，加电开机即用。

数据中心正不断向规模化、模块化和集约化方向发展，SR整机柜服务器是浪潮顺应此趋势的产品，其设计的初衷是把数据中心的创新从局限的单个节点延伸到整个架构，甚至是数据中心的环境，因此整机柜服务器具备高密度、大颗粒一体化交付、集中供电散热和管理等特点。

SR整机柜服务器采用紧凑柜内设计，最大支持48个计算节点，相较传统服务器部署密度提升6倍。而且相较于传统服务器一天最多交付几百台的速度，整机柜服务器一体式设计大大节省了交付所需时间，交付速度提升8-10倍。

尤其是基于英特尔至强平台的计算节点，可为计算、存储、网络提供性能强劲、简单易用的云化基础设施，降低上云复杂度，全面承载从边缘到云的工作负载，并兼顾公有云、私有云（本地部署）、混合云以及多云的应用需求，并满足工作负载在上述各种云环境内的多点无缝集成。特别是第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器集成AI加速技术，无论部署在本地还是云端，能为多种多样的实际工作负载，提供高性能、灵活性和和可扩展能力。

该行硬件运维负责人表示，IT融合架构成为数据中心变革的方向，通过硬件解耦实现资源的物理池化和动态重构，通过软件定义实现业务感知的按需资源组合与配置，满足系统的弹性伸缩和超大规模的持续扩展。而SR整机柜服务器正是面向未来数据中心的典型产品。

此外，在系统的管理与能耗方面，浪潮整机柜服务器SR突破了传统服务器的运维管理架构方案，以整机柜作为整体管理解决方案，通过RMC集中管理单元实现整个系统资源的实时监控，所有IT设备如节点、电源、风扇等通过RMC统一管理实现集中监控及扩展，实现了IT设备资产信息的自动上报与管理，并优化了系统散热能耗。智能化调节运行参数依据运行状态信息，动态调节运行参数，更加绿色节能。

随着数字经济的发展，各行各业都在进行数字化转型，而以数据中心为代表的算力基础设施在支撑行业数字化、智慧化转型方面发挥了重要的作用。而采用融合架构的开放计算服务器可以解决传统数据中心的空间、弹性、节能等方面的挑战。

浪潮多年来一直积极推动开放计算发展，是全球唯一的三大开放组织服务器厂商，参与了ODCC天蝎标准、边缘计算规范OTII 、OCP OAM（OCP Accelerator Module）规范等开发，并联合英特尔等产业伙伴为开放社区的技术标准开发制定、设计贡献等发挥了重要作用，未来浪潮将与更多行业伙伴一起，持续推进标准产品化、产品通用化，加速开放计算产业化的落地和应用。