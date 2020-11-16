“尾款人”的福音 双11“秒”收货背后的浪潮计算力

今年双11，消费者只要支付尾款，第二天就能收到快递，当大家纷纷感叹尾款人还来不及后悔快递就到了的时候，这背后也离不开浪潮计算力的加油提速。

今年“双十一”比往年来得要早一些，你的尾款付了吗？在已经开启的双十一购物狂欢中，“下单-收货-下单”这一快乐反应机制正在亿万“尾款人”身上重复上演。

阿里巴巴方面提供的数据显示，“天猫双十一” 开局111分钟，就有100个品牌成交超1亿，迈入“亿元俱乐部”。京东方面提供的数据显示，京东超市“双十一”开场10分钟成交额同比增长超700%，京东生鲜5分钟同比增长超600%；京东直播10秒带货破亿。

这一切背后离不开科技的赋能，对于各位“剁手族”而言最直观的感受是快递的提速。从最初的下单苦苦等半个月，到今年的“预售极速达”，付完尾款第二天就收到了快递，这背后是商家供应链和物流系统的紧密协同。

双11付尾款后5分钟送达、6时33分进口清关突破1000万单、18小时内337个城市收到包裹、助力海外11国包裹处理能力提高10倍……这组数据的背后，离不开强大的计算力支撑。

科技赋能下的快递业

物流产业被称为经济发展的血脉与命门，在促进国家产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用，物流成为又一个国家级的基础设施建设机会。因此物流行业的发展也越来越牵动商业世界中利益相关者的心弦。

物流科技的创新将给传统的商业模式带来升级和变革。物流行业通过新兴技术的应用，包括大数据、云计算、物联网、智能硬件等，实现信息联通、资源共享和深度协同的作业流程，从而赋能整个物流系统，实现自动化、智能化，有效降低物流成本，提升物流效率与客户满意度。

例如，物流公司业务系统构建在云端已经成为趋势，云端能够提供更稳定高效的网络、计算存储和数据智能服务，有效解决物流行业的流量和效率问题。在订单高峰期，基于云计算的快速弹性扩容能力可扛住数亿峰值，彻底告别“爆仓”；低谷期缩容，又能降低计算和存储成本，单个包裹的成本有望降低20%。

在物流企业的仓储、运输、配送、加工等环节每天都会涌现出海量的数据，不仅仅把大数据看作是一种数据挖掘、数据分析的信息技术，更多的是把大数据看作一项战略资源，通过构建数据中心，挖掘出隐藏在数据背后的信息价值，充分发挥大数据给物流企业带来的发展优势，为企业物流运营过程中的战略决策、运营规划、资源统筹、人效提升、成本控制等方面提供有力支撑，从而帮助企业优化管理，提高行业竞争力。

双11大促的订单量高爆发，商家的单量弹性最高可达200倍。电商平台与物流公司联动，早早就根据海量的商品历史销售收据，结合气候、促销条件等多重因素，从而从海量商品中做出精准预测，选取出爆品。然后预测爆品在不同城市的销量，并据此建立前置仓，等于就是把仓库建在潜在消费者的身边。电商平台还会通过历史销售数据和对市场的预测，帮助商家制定更精准的生产计划，同时帮助他们在合适的地区进行区域分仓。

计算力为快递业提速

过去几年，电子面单、智能分单、机器人分拨配送等新型的智能物流技术，让中国快递大幅提速。但物流订单数的持续增长和消费者“即买即到”的需求，对物流平台的基础设施提出了更高要求。

物流公司将将核心系统全面迁至云平台，统一的云平台和技术资源，也让不同物流公司之间的业务合作更方便，消费者可体验到更流畅的下单、派单、配送流程。这就要求支撑云计算平台的硬件设备具备更强大的计算性能、海量存储容量、灵活的扩展性、易管理易维护等特性，才能保障如此复杂的业务平台高效平稳运行。

浪潮双路旗舰服务器NF5280M5，全面支持2颗英特尔®的全系列可扩展处理器，支持最新的第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器（（代号为"Cascade Lake-R"）），单CPU最高拥有28个内核及56线程，CPU之间采用2条10.4 GT/s UPI互连链路，可支持M.2和全闪，实现超高的存储吞吐量，将I/O延时从秒、毫秒级直接降低至微秒级，强劲的计算性能和海量内存、高带宽，可以保障系统高效访问，满足高峰时期在线处理需求。

基于英特尔至强平台的云架构，可为计算、存储、网络提供性能强劲、简单易用的云化基础设施，降低上云复杂度，全面承载从边缘到云的工作负载，并兼顾公有云、私有云（本地部署）、混合云以及多云的应用需求，并满足工作负载在上述各种云环境内的多点无缝集成。特别是第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器集成AI加速技术，无论部署在本地还是云端，能为多种多样的实际工作负载，提供高性能、灵活性和和可扩展能力。

对服务器来说，在承载大数据智能分析工作负载方面，不仅需要具备强大的单机处理能力，更要具备良好的可靠性和稳定性。浪潮NF5280M5采用不同层次的高可用技术，例如丰富的硬盘RAID机制，内存的热备、镜像、纠错，以及电源风扇的冗余热插拔设计，具备了完善的软硬件错误容忍能力。

以内存智能管理技术为例，在系统启动前，就会对内存进行诊断，错误或者有隐患单元会被移出可用区域，在系统运行过程中实时对内存进行监控，处理错误或隐患，内存错误检测处理精度可达到Bit级别，内存错误引发的故障降低90%以上，可有效提升服务器系统及大数据平的可靠性。

今年双11，消费者只要支付尾款，第二天就能收到快递，当大家纷纷感叹尾款人还来不及后悔快递就到了的时候，这背后也离不开浪潮计算力的加油提速。