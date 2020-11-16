赋能电信运营商数字化转型 浪潮服务器让算力先行

数字经济是建立在数据流通之上，包括收集、存储和处理大量信息，因此数据中心的建设便变得至关重要。Rostelecom通过部署浪潮服务器构建了强大的数字化基础设施，从而推动自身的业务转型与创新。

随着数字化技术的突飞猛进，人类社会正在从以互联网技术为核心的数字化1.0时代进入到以云、网、端和智能化为核心的数字化2.0时代。数字经济成为继工业经济、信息经济之后的第三种现代经济形态登上历史舞台。

如今我们正处在新一轮科技革命和产业变革蓄势待发的时期，5G、人工智能、大数据等新技术的不断创新，使得电信业与人类未来的联系更加密切。特别是进入5G时代，运营商积极转型赋能传统企业数字化创新。

5G商用正在催生更多的产业应用场景。未来5G技术将广泛与各行业的垂直领域合作，成为虚拟现实与增强现实、智慧城市、智能农业、工业互联网、车联网等领域的基础性技术。这将赋予运营商新的角色，即运营商将成为5G时代数字化新基建中不可或缺的一环。

在此背景下，作为俄罗斯十大最受信任的品牌之一，俄罗斯国家电信运营商Rostelecom制定了全面的数字化转型计划。数字经济是建立在数据流通之上，包括收集、存储和处理大量信息，因此数据中心的建设便变得至关重要。Rostelecom通过部署浪潮服务器构建了强大的数字化基础设施，从而推动自身的业务转型与创新。

数据中心构建数字化转型底座

Rostelecom于1993年成立，致力于提供全业务服务，包括移动、固话、上网、电视、增值业务，拥有超过50万公里的国家骨干传输网和3400万“最后一公里”基础设施，目前有1240万固网宽带用户、930万付费电视用户、2120万固定电话用户。

俄罗斯是世界上领土面积最大的国家，由7个联邦区组成，东西横跨11个时区，南北跨越4个气候带。Rostelecom从成立之初开始，一路通过收购各联邦区内的各种小运营商快速发展壮大，目前已发展成俄罗斯本土最大的有线运营商，在每个联邦区都设有自己的下属子公司。

在规模扩大的同时，Rostelecom的苦恼也随之而来。众所周知，电信运营商对于数据中心的建设是刚需，坚实的数据中心在提升客户体验方面发挥了重要角色。不过Rostelecom收购的许多小运营商的数据中心设备过于老旧，这些设备服役期超过10年，导致维护成本居高不下，对传统业务的支撑也显得捉襟见肘，计算、存储和网络资源不足的问题日益凸显。

同时，Rostelecom区域子公司都是相对独立地规划自己的数据中心和信息系统，总部很难对整个系统架构进行统一规划，这也直接影响了集团整体的数字化转型进程。所以，优化老旧设备，对对数据中心进行升级改造，扩充计算、存储、网络资源，缓解原有系统运行压力，也就被提升到一个新的高度。

浪潮服务器为Rostelecom转型提速

俄罗斯不仅是欧洲以及亚洲网络纵横交汇的重要纽扣，拥有自己庞大的骨干网，而且在经济腹地上还辐射亚欧自由贸易区各国，到美洲地区也有专门的高端海底光缆对接。

为了满足快速正在的业务需求，Rostelecom在远东地区建设新型数据中心，满足通信运营商4K、VR/AR等新技术发展，为智慧医疗、安全城市等数字化建设提供必要的计算能力和数据存储资源。

数据中心的建设便涉及服务器的选型，Rostelecom相关负责人表示，足够强悍的计算力是必不可少的，毕竟其需要为4400万用户通话、网络、电视等基本需求提供服务，同时还要电子政务、网络安全、云计算、生物医学等子业务提供支撑。这种情况下，服务器需要能够实现弹性部署、灵活扩展，满足业务峰值时系统各业务系统平稳运行。

针对俄罗斯电信巨头Rostelecom的需求，浪潮提供了以双路服务器NF5180M5、NF5280M5和四路服务器NF8480M5为核心的解决方案，助力Rostelecom实现数字化转型。

浪潮NF5280M5采用2颗第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器，可支持M.2和全闪，实现超高的存储吞吐量，将I/O延时从秒、毫秒级直接降低至微秒级。而且浪潮NF5280M5达到了英特尔至强可扩展计算平台的最大扩展性，通过不同类型的模块组合来面向不同的应用，共有24个内存插槽，其中12个可以支持英特尔® 傲腾™ 持久内存，可配套扩展网络和存储模块，在分布式数据库、在线交易处理、数据仓库等应用中，性能提升十分明显。

通过基于英特尔至强平台的云架构，可为计算、存储、网络提供性能强劲、简单易用的云化基础设施，降低运营商上云复杂度，全面承载从边缘到云的工作负载，并兼顾公有云、私有云（本地部署）、混合云以及多云的应用需求，并满足工作负载在上述各种云环境内的多点无缝集成。

为了提高可靠性和可用性，NF5280M5采用了不同层次的高可用技术，例如丰富的硬盘RAID机制，内存的热备、镜像、纠错，以及电源风扇的冗余热插拔设计，具备了完善的软硬件错误容忍能力，支撑各类业务系统稳定运行。

而NF8480M5适用于数据库、虚拟化解决方案等主流应用，主板的设计方式使产品在拥有海量内存的前提下大幅降低内存延迟，在节约成本投入的同时提供了均衡的性能和最佳效能比，实现高速内存计算，大幅提了Rostelecom IT平台运转效率。特别是第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器集成AI加速技术，无论部署在本地还是云端，能为多种多样的实际工作负载，提供高性能、灵活性和和可扩展能力。

俄罗斯电信公司负责人表示，数据中心正在成为政府和企业数字化转型至关重要的工具。浪潮服务器为俄罗斯电信提供了充足的计算、存储资源，以一贯的可靠品质保障新老业务系统稳定运行，为Rostelecom的数字化转型提供了有力支撑。