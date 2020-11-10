戴尔发布面向基因组学、数字制造和人工智能的HPC新系统

戴尔推出针对基因组学、数字化制造和人工智能等场景的新系统和服务，以增强自己在高性能计算领域的实力。

戴尔推出针对基因组学、数字化制造和人工智能等场景的新系统和服务，以增强自己在高性能计算领域的实力。

戴尔在今天宣布推出的这些新系统属于Dell EMC Ready Solutions计算和服务器硬件家族，是针对一系列特定工作负载优化的家族产品。戴尔服务器和基础设施部门业务战略副总裁Thierry Pellegrino表示，通过这次发布戴尔正在进一步高性能计算普及的目标。

高性能计算对于像戴尔这样的传统厂商来说是一个竞争领域，因为高性能计算有很高的高利润率，且强调了利用新型尖端硬件可以完成哪些工作。

Pellegrino在声明中表示：“我们致力于通过让那些影响未来的思想领袖们更容易地使用这些技术，从让高性能计算和人工智能实现技术进步和普及。”

戴尔这一系列新系统中，首先是Dell EMC Ready Solution for HPC Genomics解决方案，主要针对那些需要快速启动基因组分析仪系统并以低成本运行的企业设计的，该系统由“模块化构件”组成，其中包括Dell EMC PowerEdge服务器、Dell EMC PowerSwitch网络设备和Dell EMC Storage，可以轻松完成配置以满足各种性能要求。戴尔称，该系统还带有用于生物信息学和工作负载管理的定制软件，可以帮助客户更快地处理复杂基因组数据，有助于开发定制的治疗方法，预测疾病模式和结果。

“你希望尽快获得临床结果，这样医生就可以更快地做诊断，你肯定不希望等待两到三周的时间，”该系统的早期采用者，The Translational Genomics Research Institute转化基因组学研究所首席信息官James Lowey这样说道。“Dell EMC Ready Solution for HPC Genomics解决方案让诊断结果在临床上更具相关性，我们可以在同一天返回结果，这样对患者及其家人来说都是意义重大的。”

接下来是Dell EMC Ready Solution for Digital Manufacturing解决方案，结合了Dell EMC服务器、存储和网络、高性能计算中间件和Altair Engineering的设计软件。该解决方案可以在本地或云中使用，并可以作为一项托管服务交付，帮助企业降低高性能计算的复杂性，满足不断增长的计算要求，并以更经济的方式运行模拟，这样做的目的，是提供对高性能计算群集的快速便捷访问，用于改善和加快产品设计过程。

最后，戴尔推出了新的高性能计算和AI即服务产品，在各种价位和承诺水平上让客户可以访问云中的高性能计算资源，目标是让客户能够以轻松且经济的方式运行数据密集型工作负载做人工智能和高性能数据分析。

戴尔表示，这三款高性能计算新产品将从今天开始全球供货。