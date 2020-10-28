AMD斥资350亿美元收购Xilinx 第三季度财报表现抢眼

今天，AMD确认已经签订协议以350亿美元的架构收购Xilinx，后者主要生产用于从数据中心到卫星的各种系统中的可编程芯片。

今天，AMD确认已经签订协议以350亿美元的架构收购Xilinx，后者主要生产用于从数据中心到卫星的各种系统中的可编程芯片。

350亿美元的价格比Xilinx的收盘价高出约25％。AMD将纯股票的形式进行交易。

不过至少目前来看投资者们似乎对这笔交易并不是那么地兴奋，AMD股价下跌了约5％。

AMD首席执行官Lisa Su表示：“这确实是一次令人信服的结合，将为所有利益相关者创造巨大的价值，包括AMD和Xilinx股东，他们将从双方合并之后的未来增长和增长潜力中受益。”最重要的是利好方面：Xilinx投资者从他们所持有的每一股Xilinx股票中，获得约1.7股AMD股份，而且目前AMD股价比年初高出约80％。

Xilinx位于美国加州圣何塞，创造了FPGA并且是FPGA的最高供应商。FPGA是一种可以在生产后进行重新配置的专用芯片，企业可以用来自定义电路行为，最大程度地提高特定一类应用的性能。FPGA正是通过这种定制特性，可以运行非常细分的工作负载，并且与传统的CPU相比，优化速度明显更快。

Xilinx的FPGA应用广泛，例如数据中心服务器、智能汽车、车载卫星驾驶辅助系统等等。上个季度，Xilinx在不同细分业务领域实现了7.67亿美元的收入。

350亿美元的收购价格反应了这次交易可能在未来释放的潜在增长机会有多大。AMD估计，收购Xilinx可以将整个潜在市场范围扩大到1100亿美元。AMD预计，在完成收购的短期内将有助于增加现金流、收益和利润。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“AMD与Xilinx一起，将拥有更加光明、长期的未来，成为一个体量更大的实体，利用类似的技术在不同市场和不同产品领域变得更加多样化。虽然我更感兴趣长期的发展潜力，但第一天的增长也给我留下了深刻的印象，期待获得有关短期情况的更多细节。”

AMD通过这次收购强化一个关键领域，那就是数据中心。近年来，AMD在服务器CPU市场从对手英特尔那里抢夺了不少份额，Epyc处理器产品线的份额更是增加到两位数。Xilinx数据中心业务的加入，可能会进一步推动增长，该业务上一季度的收入同比增长了30％。

此次收购还将让AMD在芯片市场的很多领域站稳脚跟，目前AMD在该市场中还没有很大的份额。Xilinx的芯片被广泛用于汽车、航空航天和国防领域，不仅如此，还为电信运营商的电信设备提供芯片。

Xilinx面向运营商客户提供的不仅有FPGA技术，还有几年前推出的Versal系列处理器。该处理器将FPGA中的可重配置电路与CPU核心、机器学习加速器结合在一起，运营商有望在其5G基础设施上运行多种不同的应用，而且Versal通过多种处理组件可以比传统CPU更好地支持这种场景。

Versal也进一步强化了AMD的产品组合。

Moorhead评论说：“AMD收购Xilinx是一次大胆的举动，我认为这次收购是有意义的，可以为AMD助一臂之力。我相信无论有无此项收购，AMD都将继续有机地增长，有望通过表现抢眼的第三季度、向好的指引和路线图得到印证，”这里他提到，AMD今天发布了抢眼的季度财报。

该季度AMD在不计入股票补偿等成本之后的每股收益为41美分，比去年同期增长了128％。收入增长56％，达到28亿美元，此前分析师普遍预期的季度收入为25.6亿美元，利润为35美分。AMD表示，对个人计算机、游戏和数据中心设备的强劲需求，是该季度突出表现的一大推动力。

此外AMD预测截至12月的第四季度，收入约为30亿美元，分析师预期为26.2亿美元。

AMD将在2021年底完成对Xilinx的收购，合并之后将拥有13,000名工程师，而且由此产生的运营协同效应，预计将在交易完成后的18个月内使得运营支出减少3亿美元。