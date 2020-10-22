慧与（HPE）赢得超1.6亿美元大单，将建造550千万亿次研究超级计算机

慧与（Hewlett Packard Enterprise Co.）已经赢得了一份大单，建造一台超过550千万亿次（petaflop）的超级计算机，该计算机将支持十个欧洲国家的科研活动。

作者：MARIA DEUTSCHER

更新时间：美国东部时间2020年10月21日13:28

慧与（Hewlett Packard Enterprise Co.）已经赢得了一份大单，建造一台超过550千万亿次（petaflop）的超级计算机，该计算机将支持十个欧洲国家的科研活动。

该项目是今天公布的，项目的价值超过了1.6亿美元。

该超级计算机被称为LUMI，将由比利时、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、挪威、波兰、瑞典和瑞士共享。它将安放在芬兰的CSC–IT科学中心。

LUMI将提供超过550千万亿次（petaflop）的处理能力，这是慧与（HPE）给出的该系统的理论峰值性能，该超级计算机将被用于支持医疗保健、天气预报和人工智能等领域的研究，1 petaflop等于每秒进行1千万亿次运算。

慧与（HPE）表示将使用AMD的Epyc系列中央处理器和Instinct系列显卡的芯片构建LUMI。该超级计算机将基于该公司的Cray EX水冷超级计算机设计。它将使用HP Slingshot交换机进行联网，并使用该公司最近推出的Cray ClusterStor E1000存储系统来保存数据——该系统专门针对超级计算环境。

LUMI预计将于2021年中期上线。它是由European High Performance Computing Joint Undertaking（欧洲高性能计算联合会）委托惠普（HP）制造的，该组织是欧盟旨在加强该地区超级计算机基础架构的一项举措。

该项目的负责人Anders Dam Jensen表示，该系统“将支持欧洲研究人员、工业界和公共部门，使其更好地理解和应对复杂的挑战，并将其转化为创新机会。”

在LUMI合约之前，慧与（HPE）最近刚刚赢得了另外两张高性能计算的大单。在过去的一周内，该公司赢得了为捷克共和国制造最强大的超级计算机的单子，并且受到澳大利亚政府的委托，开发一个50千万亿次（petaflop）系统，以支持天文学等领域的研究活动。

这些订单显示，慧与（HPE）已经看到了投资的回报——该公司在去年以13亿美元的价格收购了著名的超级计算机制造商Cray。通过此次收购，慧与（HPE）获得的产品包括Cray EX超级计算设计——此次的LUMI超级计算机就将使用这种设计，而且这种设计现在已经成为该公司高性能计算产品组合的核心部分。

其他主要的数据中心供应商也在这一领域加大努力。英伟达（Nvidia）公司本月推出了名为SuperPods的硬件模块，据这家芯片制造商表示，该模块可被用于在几周之内组装出数千万亿次的超级计算机。几天之后，英伟达（Nvidia）就宣布已经赢得了来自European High Performance Computing Joint Undertaking（欧洲高性能计算联合会）的订单，将为后者打造四台新的超级计算机。