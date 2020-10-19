Imagination推出新一代GPU，高达6 TFLOPS，功耗降低30%

10月13日，Imagination Technologies（以下简称Imagination）宣布推出新一代的GPU产品IMG B系列（IMG B-Series）IP，具体包含BXE、BXM、BXT、BXS四个产品系列，其中BXE专门针对用户界面（UI）渲染和入门级游戏；BXM主要面向中档移动端游戏以及用于数字电视；BXT面向更高端需求；BXS是专门面向汽车市场。

Imagination、ARM、高通是移动GPU芯片的三大玩家，新一代GPU的推出扩展了Imagination的GPU IP阵营，进一步提升了Imagination与ARM、高通的竞争实力。

对于最新推出B系列GPU，Imagination Technologies首席执行官Simon Beresford-Wylie评价说：“IMG B系列建立在大量投资及A系列技术优势的基础上，同时增加了多核技术，以惊人的33种全新配置扩展了Imagination的GPU产品系列。凭借B系列产品，我们相信Imagination可以为每个人提供最佳的GPU，无论他们有何种需求。”

去年年底，Imagination曾推出了A系列的GPU，被Imagination称为是重大产品革新。A系列GPU与前一代产品PowerVR GPU相比，性能提升了 2.5 倍，而功耗则降低了 60%。而如今新推出B系列GPU是产品的再次升级，其各项指标也再次得到提升。根据Imagination提供的资料，B系列旗舰GPU提供了高达6 TFLOPS（每秒万亿次浮点运算）的计算能力，与前几代产品相比，功耗降低了多达30％，面积缩减了25％，且填充率比竞品IP内核高2.5倍。同时，可以针对给定的性能目标实现更低的功耗和高达35％的带宽降低，这使其成为顶级设计的理想解决方案。

B系列旗舰GPU提供了高达6 TFLOPS的计算能力

据悉，此次推出的B系统GPU应用了不少创新技术，包括多核技术、图像压缩技术、小芯片技术（chiplet）以及安全技术等等。特别是多核技术在新一代GPU中的应用不仅极大地提升了GPU的性能表现，同时也提供了更好的灵活性，能充分满足移动设备（从高端到入门级）、消费类设备、物联网、微控制器、数字电视（DTV）和汽车等多个市场的需求。

据Imagination技术产品管理高级总监Kristof Beets介绍，多核架构针对BXT和BXM内核的每个产品系列进行了优化，利用多个主核的扩展特性实现了GPU内核的多核扩展。多核架构结合了所有内核的能力，可以为单个应用提供最大化的性能，或者根据需要支持不同内核去运行独立的应用。而BXE内核提供了主核-次核的扩展模式，这是一种面积优化的解决方案，通过单个GPU内核提供了高性能，同时可以利用其HyperLane技术进行多任务处理。BXS汽车GPU内核也利用了多主核可扩展的特性，来支持性能扩展，以及跨多个内核进行安全检查，以确保正确运行。

B系列GPU还使用了IMGIC技术，这是市场上最先进的图像压缩技术，可为客户提供节省带宽的新选择。它提供了多达四种压缩等级：从像素完全无损模式，到可确保4:1或更佳压缩率的带宽极省模式。这为SoC设计人员提供了更高的灵活性，以优化性能或降低系统成本，同时保持出色的用户体验。IMGIC技术可以兼容B系列中的所有内核，这使得即便是最小的内核，也能够拥有Imagination行业领先的图像压缩技术优势。

另外值得一提的是，作为本次系列产品中专门面向汽车行业的BXS，符合ISO 26262标准的GPU，这使其成为迄今为止所开发的最先进的汽车GPU IP内核。而这背后是其具备全新的功能和安全机制，例如分块区域保护（Tile Region Protection），这些功能都集成在硬件中，从而可以在性能不受损的同时发挥这些功能。对于汽车GPU和自动驾驶汽车而言，这有利于提高安全性。

据悉，目前已经有多家客户与Imagination达成合作意向，其中芯动科技（Innosilicon）就已经与之达成新的授权合作协议，芯动科技将IMG B系列BXT集成到能支持桌面和数据中心应用的PCI-E规格的GPU独立显卡芯片之中。同时，双方还在探索进一步长期战略性合作，以将更多功能更强大的GPU显卡芯片推向市场。