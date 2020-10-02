IDC：2020年第二季度公有云IT基础设施首次赶超传统IT

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2020年第二季度厂商从销售IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）中获得的收入同比增长了34.4％，而传统的非云基础设施产品支出同比下滑了8.7％。

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2020年第二季度厂商从销售IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）中获得的收入同比增长了34.4％，而传统的非云基础设施产品支出同比下滑了8.7％。

这一增长表明该市场对COVID-19大流行在商业、教育和社会活动方面引发的重大调整以及IT基础架构在这些调整中发挥的作用做出的响应。在世界各地，在线工具已经深入到人们生活的方方面面，包括协作、虚拟商业会议、娱乐、购物、远程医疗和远程教育。云环境特别是公有云是这一趋势的关键推动力。2020年第二季度，公有云IT基础设施的支出同比增长了47.8％，达到141亿美元，首次超过了非云IT基础设施的支出水平。该季度，私有云基础设施的支出同比增长了7％，达到50亿美元，其中本地私有云占比64.1％。

IDC认为，硬件基础设施市场已达到转折点，云环境将在总体支出中占有越来越多的份额。IDC提高了对2020年全年云IT和非云IT支出的预测，同时，云IT基础设施支出仍有望超过非云基础设施的支出，份额分别为54.8％至45.2％。这一增长主要是有由公有云IT基础设施推动的，虽然预计将在2020年下半年有所放缓，但全年同比增长16％，达到524亿美元。私有云基础设施支出在下半年也将出现疲软，全年达到215亿美元，同比仅增长0.3％。

截至2019年，从计算平台和以太网交换机来看，云IT环境相比非云环境占据着主导地位，但是大多数新交付的存储平台仍驻留在非云环境中。从2020年开始，随着公有云提供商增加了存储平台的投资，这一趋势仍将在所有三个技术领域中持续存在。2020年云部署环境中，计算平台仍将是支出最高的部分（50.9％），为377亿美元，存储平台将是增长最快的部分，支出将增长21.2％至278亿美元，以太网交换机部分将同比增长3.9％至85亿美元。

2020年第二季度，所有地区的云IT基础设施支出均有所增加，其中两个最大的地区是中国和美国，年增长率最高，分别为60.5％和36.9％。除了中东欧以及中东非洲以外的所有地区，公有云基础设施的增长都超过了私有云IT的增长。

从厂商层面来看，结果是好坏参半的。浪潮销售云环境的收入翻了一番多，在厂商排名中位列第二，而ODM Direct部分同比增长了63.6％，联想的收入突破10亿美元，同比增长49.3％。

注释：

在全球IT基础设施市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额相差1％或不足1％的时候，IDC认为这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

长期来看，IDC预计云IT基础设施支出的五年复合年增长率为10.4％，到2024年达到1093亿美元，占IT基础设施总支出的63.6％，公有云数据中心占比69.4％，复合年增长率为10.9％。私有云基础设施支出的复合年增长率为9.3％。非云IT基础设施支出将在2020之后开始反弹，但总体将继续下滑趋势，复合年增长率为-1.6％。